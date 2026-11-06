فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

فيرستابن يمزح بشأن تهديد الأمطار في البرازيل: "لقد ثبّتُّ برنامجًا لمكافحة الفيروسات الآن!"

قد يواجه سائقو الفورمولا 1 الأمطار مجددًا في البرازيل، لكن فيرستابن ردّ مازحًا عندما سُئل عمّا إذا كان يخشى تكرار الخلل البرمجي في وحدة الطاقة الذي ظهر في ماليزيا.

منشور: 06-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سرينفاسا كريشنان

لم يكن السباق الماطر الأول بسيارات الفورمولا 1 لعام 2026 ناجحًا تمامًا. فخلال لفات التحمية خلف سيارة الأمان على حلبة سيبانغ الدولية، توقفت قرابة نصف السيارات عن الحركة.

وتبيّن أنّ المشكلة ناجمة عن خلل برمجي مرتبط بقيود القدرة البالغة 250 كيلوواط، التي فرضها الاتحاد الدولي للسيارات على السباقات في الظروف الماطرة. وتسبب هذا الخلل في دخول المحركات الكهربائية في وضع التوقّف ضمن أبطأ المقاطع الصغيرة من الحلبة. ومع عدم توفر الطاقة الكهربائية للتعويض عن تأخر استجابة الشاحن التوربيني، لم يحدث أي شيء عندما ضغط السائقون على دواسة الوقود.

وفي ماليزيا، رُفعت القيود في المقاطع الصغيرة الأكثر تسببًا بالمشكلة، بعدما أرسل الاتحاد الدولي للسيارات برمجيات جديدة إلى الفرق والمصنّعين بعد نحو 20 دقيقة. وتمكنوا بعد ذلك من تثبيت النسخة المحدّثة في وحدات الطاقة، ليصبح بالإمكان أخيرًا بدء السباق.

وطُبّق الإجراء الطارئ نفسه لاحقًا في سنغافورة، قبل إجراء اختبار باستخدام برمجيات معدّلة في أوستن.

وكان مدير قسم سباقات المقعد الواحد في الاتحاد الدولي للسيارات، نيكولاس تومبازيس، قد أوضح بالفعل في ماليزيا أنّ الخلل لم يظهر إلا خلال السباق، لأنّ الاتحاد الدولي للسيارات لم يتمكن مسبقًا من إجراء اختبارات كافية على سيارات 2026 في الظروف الماطرة. وردًا على سؤال من موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أكد أنّه يستطيع ضمان عدم تكرار هذا الخلل تحديدًا، لكنه أضاف أنّه لا يستطيع استبعاد ظهور جميع أنواع الأخطاء البرمجية.

وبالنظر إلى توقعات الطقس في ساو باولو، هناك احتمال بأن يواجه سائقو الفورمولا 1 الأمطار مجددًا خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية. وعندما سُئل ماكس فيرستابن خلال المؤتمر الصحفي للاتحاد الدولي للسيارات عمّا إذا كان السائقون واثقين من عدم تكرار الفوضى التي شهدتها سيبانغ، ردّ مازحًا: "لقد ثبّتُّ برنامجًا لمكافحة الفيروسات في سيارتي، لذا سأكون بخير!".

وعندما قال سائق ريسينغ بولز أرڤيد ليندبلاد إنه يأمل أن تكون المشكلة قد حُلّت، التقط فيرستابن الميكروفون مجددًا وضحك قائلًا: "ستستخدم البرنامج نفسه يا صديقي، لذا لا تقلق!"

ويحمل فيرستابن ذكريات جميلة من حلبة إنترلاغوس في الظروف الجافة والماطرة على حد سواء. فقد فاز سائق ريد بُل هناك ثلاث مرات، وقدم عددًا مماثلًا من العروض الاستثنائية التي عاد خلالها من مراكز متأخرة.

ففي العام الماضي، انطلق السائق الهولندي من منطقة الصيانة ليصعد إلى منصة التتويج، بينما تمكن في عام 2024 من الفوز بعدما بدأ السباق من المركز السابع عشر، في نتيجة وجهت آنذاك ضربة حاسمة لآمال لاندو نوريس في المنافسة على اللقب. أما في عام 2016، فقد قدم عرضًا مذهلًا، شمل تجاوزًا من الجهة الخارجية على نيكو روزبرغ، الذي توّج لاحقًا بلقب العالم، في ظل الأمطار.

وقال فيرستابن: "إنها حلبة رائعة ومناسبة للتسابق. نعم، شهدت بعض السباقات المجنونة أحيانًا، وكذلك بالنسبة إليّ. فقد فزت بعدما انطلقت من المقدمة، كما فزت بعد العودة من الخلف في سباقات ماطرة وأحداث من هذا القبيل. يبدو أنّ هناك احتمالًا لهطول الأمطار مجددًا، وهذا أمر مثير".

ومع ذلك، لا يرغب فيرستابن في إطلاق أي توقعات بشأن نسخة هذا العام. فرغم فوز سائق ريد بُل بثلاثة من آخر أربعة سباقات جائزة كبرى، خلص إلى أنّ الفرق الأربعة المتصدرة متقاربة للغاية، مشيرًا إلى أنّ فيراري امتلكت الحزمة الأسرع في أوستن.

وقال: "من الصعب قول أي شيء بشأن عطلة نهاية الأسبوع هذه، لأنّ الفوارق في المقدمة ضئيلة للغاية، وأحيانًا يتوقف الأمر ببساطة على إتقان ضبط السيارة أو إدارة نشر الطاقة، وكل هذه الأمور من هذا القبيل".

وأضاف: "أعتقد أنّ البرازيل شهدت خلال السنوات القليلة الماضية إقامة سباق قصير دائمًا. أما الآن، فأعتقد أنّ لدينا وقتًا أطول قليلًا لضبط السيارة، وهو ما قد يكون أمرًا جيدًا أو سيئًا. لا أعرف، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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