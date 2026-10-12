كانت لا تزال هناك حلبتان على روزنامة الفورمولا 1 الحالية لم يفز فيهما ماكس فيرستابن حتى الآن، وهما حلبة مدريد ومارينا باي. وبما أن الفورمولا 1 زارت حلبة الشوارع في مدريد للمرة الأولى هذا العام، فإن ذلك أمر مفهوم، لكن سنغافورة بقيت لسنوات نقطة ضعف ريد بُل.

حتى هذا الموسم. ففي عام 2026، فرض فيرستابن هيمنته في سنغافورة، محققًا قطبَي انطلاق وانتصارين خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تضمنت السباق القصير. وتمحور الاهتمام يوم الأحد حول الانطلاقة، التي شكلت صداعًا كبيرًا لريد بُل هذا العام، إلا أن فيرستابن تمكن هذه المرة من الحفاظ على مركزه.

وكشف فيرستابن قائلًا: "كانت الانطلاقة حاسمة، وكانت جيدة بما يكفي. مرة أخرى، لم يكن هناك شيء صحيح تمامًا عند الانطلاقة، ولذلك أحتاج إلى فهم ما حدث من خطأ".

وأضاف: "قبل تحرير القابض، لم يكن الشعور جيدًا. وبعد ذلك، واجهنا بعض المشاكل في نشر الطاقة خلال بضع لفات، وهذا ما سمح لشارل بالاقتراب مني وكاد يتجاوزني عند المنعطف السابع. وبمجرد أن تجاوزنا مشاكل نشر الطاقة، أصبحت الأمور على ما يرام".

وبحسب فيرستابن، كانت مشاكل الانطلاقة هذه مختلفة عن تلك التي واجهها خلال الأسابيع الأخيرة. ففي تلك المرات، كانت الأمور تسوء عند تحرير القابض، لكن المشكلة هذه المرة ظهرت في مرحلة أسبق.

وقال: "أحتاج إلى فهم ما حدث في المحرك قبل تحرير القابض أصلًا، لأنني أعتقد أن ذلك أثر سلبًا في انطلاقتي. لم تكن الانطلاقة رائعة مرة أخرى، ويمكنك قول ذلك".

بعد ذلك، استخدم فيرستابن المكابح في وقت متأخر عبر الخط الخارجي، وتمكن أيضًا من تجاوز مشاكل نشر الطاقة. وبذلك، انتهى التهديد الذي شكله منافسوه، رغم أن السائق الهولندي اضطر إلى التعامل مع مشكلة أخرى خلال بقية السباق، إذ لم يكن نظام الاتصال اللاسلكي يعمل بصورة صحيحة.

شارل لوكلير، فيراري وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Joe Portlock / Getty Images

بقي بطل العالم أربع مرات قادرًا على سماع الفريق، لكن ردوده لم تكن مفهومة.

وقال فيرستابن ضاحكًا خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق: "ربما كان جي بي سعيدًا لأن النظام لم يكن يعمل!",

وأضاف: "لم أكن قادرًا على قول أي شيء فعليًا. وفي إحدى المرات، حاول أن يسألني بعض الأشياء باستخدام إشارات مشفّرة، وأعتقد أنه فهم جيدًا ما قصدته أو ما لم أكن أريده! لكن الأمر ليس لطيفًا أبدًا. أعاني من مشاكل في نظام الاتصال اللاسلكي طوال الموسم بالفعل، وكانت الأمور سيئة للغاية على وجه الخصوص خلال عطلة نهاية الأسبوع هذه".

وهذا ما أجبر لامبياسي على ابتكار طرق جديدة للحصول على ردود فيرستابن. ففي المراحل الأخيرة من السباق، طلب من السائق الهولندي التزام الصمت إذا كان يريد إجراء توقف إضافي في حظيرة الصيانة في حال دخول سيارة الأمان، والضغط على زر الاتصال اللاسلكي إذا كان يفضل الحفاظ على مركزه على الحلبة.

وأوضح مدير الفريق لوران ميكيز أن مشاكل الاتصال اللاسلكي هذه كانت ناتجة بالكامل عن جانب ريد بُل، ولم تكن مرتبطة بأي مشاكل تقنية أوسع نطاقًا في سنغافورة.

وقال ميكيز مساء الأحد: "لا أعتقد أن الأمر يتعلق بالظروف المحيطة، بل أعتقد أن المشكلة من جانبنا".

وأضاف: "لم تكن المشكلة نفسها التي واجهناها خلال التجارب الحرة الأولى، لكنها كانت مزعجة بعض الشيء. هذه السيارات معقدة، وهناك قدر هائل من التواصل الذي يجب أن يحدث بين السائقين والمهندسين. لكن كما رأيتم، وجد جي بي طرقًا للتواصل مع ماكس، والعكس صحيح، عندما كان الأمر مهمًا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

وتابع: "بالطبع، نتعامل مع هذا الأمر بجدية، كما نفعل مع كل شيء آخر. وأنا متأكد من أننا سنعود بحل قوي لهذه المشكلة، لأنها قد تكلفك وقتًا حاسمًا في لحظات مفصلية".

هارت سيخلف لامبياسي مهندسًا لسباقات فيرستابن في أوستن

تقديرًا لكل الجهود التي بذلها، دفعت ريد بُل بلامبياسي إلى منصة التتويج إلى جانب فيرستابن، وهو ما فاجأ بطل العالم أربع مرات أيضًا.

وقال فيرستابن: "نعم، لم أتوقع ذلك. أتذكر أنه قال لي العام الماضي في لاس فيغاس: "قد تكون هذه آخر مرة أصعد فيها إلى منصة التتويج". فقلت له: "لا تكن سخيفًا، سنحقق الكثير من الانتصارات". لكنني كدت أتسبب في سوء الحظ لنفسي بذلك، على ما أعتقد!"، قال ضاحكًا.

وأضاف: "كان من الرائع حقًا أنهم أرسلوه إلى المنصة. نعلم جميعًا أنه سيرحل، لكنني أعتقد أن مشاركة منصة التتويج معه كانت لحظة مميزة للغاية على حلبة لم نحقق الفوز عليها معًا من قبل. لذا، كان من الرائع جدًا رؤيته هناك".

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وفي الوقت نفسه، تخطط ريد بُل للانتقال إلى مهندس سباقات فيرستابن المستقبلي، توم هارت. وكان من المقرر في البداية أن ينضم هارت إلى ويليامز للعمل مهندسًا لسباقات أليكسندر ألبون، لكن عندما أوضح فيرستابن داخل الفريق تفضيله لخليفة لامبياسي، بذلت ريد بُل كل ما في وسعها للتراجع عن تلك الخطوة والاحتفاظ بهارت، ونجحت في ذلك.

لم يُحدد بعد موعد رسمي لتولي هارت مهام لامبياسي بصورة دائمة، رغم أن ريد بُل تجري مناقشات مع مكلارين بشأن موعد بدء لامبياسي عمله الجديد وفترة ابتعاده عن العمل قبل الالتحاق به. ويعتمد توقيت الانتقال جزئيًا على هذه الترتيبات، ما يجعل انتقاله في عام 2027 احتمالًا منطقيًا من الناحية النظرية.

وقبل حدوث ذلك، سيحظى هارت وفيرستابن بالفعل بعدة جولات حتى يعتادا بصورة أكبر على العمل معًا. وأكدت ريد بُل لموقع "موتورسبورت.كوم" أن هارت سيعمل مهندسًا لسباقات فيرستابن في أوستن والبرازيل ولاس فيغاس، بدلًا من لامبياسي.

وأضاف الفريق أن لامبياسي سيظل حاضرًا في الحلبة خلال هذه الجولات، مع مواصلة أداء مهامه بصفته رئيس قسم السباقات.