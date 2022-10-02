فيرستابن يلقي باللوم على نظام منع التوقف في انطلاقته الضعيفة في سباق سنغافورة
قال ماكس فيرستابن أن ضغطه على نظام منع التوقف خلال انطلاقة سباق سنغافورة بعدما سرّح القابض أدّى إلى انطلاقته الضعيفة.
تراجع سائق ريد بُل من المركز الثامن إلى الـ 12 بحلول المنعطف الأول، وذلك بعد أن كادت سيارته تدخل في وضع منع التوقف.
وشق الهولندي طريقه إلى الأمام قبل أن ينزلق بينما كان يحاول تجاوز لاندو نوريس في اللفة 40، ما أجبره على إجراء توقف آخر والعودة إلى المسار في المركز الـ 13.
وأكمل فيرستابن السباق في النهاية بالمركز السابع، لكن أوضح بأن تلك "ليست النتيجة التي رغب تحقيقها".
فقال: "لقد سرحت القابض وضغطت على نظام منع التوقف، لذلك أنا بحاجة لتحليل ما حدث، لكنك بالطبع تخسر العديد من المراكز إثر ذلك".
وأضاف: "حاولت بعد ذلك تجاوز بعض السائقين، وقد نجح الأمر مع بعضهم، لكن تعلق بعد ذلك خلف ذلك القطار. الجميع كان قد أوصل إطاراته إلى الحرارة المناسبة ويكون من الصعب ملاحقة السيارات".
وتابع: "كنا محظوظين بالطبع بعد ذلك بارتكاب البعض للأخطاء. كنا في المركز الخامس وحاولت تجاوز لاندو إلى المركز الرابع".
وأكمل: "لكن بمجرد أن تقدم جنبًا إلى جنب معه، قمت بالكبح، ولم يكن ذلك متأخرًا حتى، لكنني أخفقت كوني كنت أعاني بالفعل كثيرًا من إفراط الانعطاف وكذلك مع المطبات".
واختتم: "ليست تلك النتيجة التي كنا نريدها، لكن المعاناة بدأت بالفعل من الأمس، أن تضع نفسك في ذلك المركز وإما أن تنجح أو تفشل، الأمر محبط جدًا".
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