فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن يكشف نظريته بشأن افتقار فيراري للسرعة القصوى في موسم 2026

إلى جانب الشاحن التوربيني الأصغر حجمًا، يشير ماكس فيرستابن أيضًا إلى نظام "توجيه غازات العادم" لدى فيراري. ويشكل افتقار الفريق إلى السرعة القصوى مشكلة مؤلمة بشكل خاص على حلبة مثل لاس فيغاس.

رونالد فوردينغ

منشور: 21-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

على الرغم من أن ماكس فيرستابن لم يكن راضيًا تمامًا عن تسجيل ثاني أسرع زمن في التصفيات التأهيلية لجائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، مشيرًا إلى مشكلة غامضة في سيارة "آر بي 22"، فإن إلقاء نظرة على وضع فيراري يُظهر أن الأمور كان من الممكن أن تكون أسوأ بكثير.

فللمرة الأولى منذ إيمولا 2025، شهد الفريق الإيطالي خروج سيارتيه من القسم الثاني للتصفيات التأهيلية، وبعد ذلك أوضح لويس هاميلتون أن الأضرار التي لحقت بأرضية سيارته ومشاكل توزيع الطاقة أعاقت أداءه.

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وقدّر البريطاني أن فقدان جزء من الأرضية كلفه ما بين ثلاثة وأربعة أعشار من الثانية، بينما تسببت مشكلة توزيع الطاقة في خسارة ستة أعشار إضافية.

ومع ذلك، كانت فيراري تدرك مسبقًا أن حلبة لاس فيغاس ستشكل تحديًا كبيرًا لسيارتها "إس إف 26". ويرتبط ذلك جزئيًا بخيارات تصميمية اتخذها الفريق عمدًا.

إذ تستخدم فيراري شاحنًا توربينيًا أصغر حجمًا من معظم الشركات الأخرى المصنعة لوحدات الطاقة، وهو ما منح الفريق الذي يتخذ من مارانيللو مقرًا له أفضلية عند الانطلاق، خصوصًا في بداية هذا العام، لكنه يؤثر أيضًا على القوة القصوى للمحرك.

وحصلت فيراري على فرصتين للتطوير الإضافي لوحدات الطاقة، ما يعني أنه وفقًا لقياسات الاتحاد الدولي للسيارات، كانت الشركة الإيطالية متأخرة بنسبة تتراوح بين 2% و4% عن أفضل محرك احتراق داخلي على شبكة الانطلاق، وهو محرك ريد بُل.

وتكون هذه المشكلة مؤثرة بشكل خاص في لاس فيغاس، إذ يبدأ انخفاض السرعة الناتج عن نفاد الطاقة الكهربائية على الخط المستقيم الطويل، ليضطر سائقو الفورمولا 1 بعد ذلك إلى الاعتماد حصريًا على قوة محرك الاحتراق الداخلي لفترة معينة.

ويفسر ذلك جزئيًا سبب افتقار فيراري إلى هذا القدر الكبير من السرعة القصوى، رغم أن فيرستابن يرى وجود عامل آخر يساهم في المشكلة.

شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: Alex Pantling / Getty Images

حيث أجاب فيرستابن عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن الحصة الكارثية لفيراري في التصفيات التأهيلية:

"من الواضح أنهم يفتقرون إلى السرعة القصوى، لكن ذلك يرتبط أيضًا بالطريقة التي صمموا بها نظام توجيه غازات العادم. لأنه إذا نظرت إلى هاس، فستجد أن المشكلة أقل بكثير على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "يتعلق الأمر دائمًا بالموازنة بين مقدار الارتكازية التي تريد الحصول عليها، ومقدار القوة التي تكون مستعدًا للتضحية بها مقابل ذلك. فكلما زدت حجم ذلك الجزء الموجود أمام مخرج العادم، خسرت المزيد من القوة. لذلك، من الواضح أن الأمر يقع إلى حد ما تحت سيطرتهم أيضًا".

ويشير فيرستابن بذلك إلى جناح العادم الخاص بفيراري، وهو مفهوم تقني كان الفريق الإيطالي رائدًا في تطبيقه هذا العام.

ويساعد هذا التصميم على توليد ارتكازية إضافية، لكن فيرستابن يعتقد أنه قد يتحول أيضًا إلى عائق إضافي على الخطوط المستقيمة الطويلة في حلبات مثل لاس فيغاس.

وقال: "على حلبة مثل هذه، يمكن أن يشكل بالفعل عائقًا كبيرًا. لذلك ربما يتعين عليهم إجراء بعض التعديلات للتعامل مع ذلك، لكن من الواضح أن هذا أمر عليهم اكتشافه بأنفسهم!".

في المقابل، حققت ريد بُل تقدمًا كبيرًا على الحلبات التي توفر فرصًا محدودة لاستعادة الطاقة.

ففي بداية العام الحالي، كانت الكفاءة على مثل هذه الحلبات لا تزال تمثل نقطة ضعف للفريق، خصوصًا مقارنة بمرسيدس، لكن قسم ريد بُل فورد لوحدات الطاقة اكتسب قدرًا كبيرًا من المعرفة في هذا المجال على مدار الموسم.

حيث قال فيرستابن: "في البداية، واجهنا بطبيعة الحال الكثير من المشاكل في سيارتنا، ولم نكن نسيطر تمامًا على الأمور المتعلقة بوحدة الطاقة أيضًا. أعتقد أن ذلك كان يعني تلقائيًا أن أمامنا بعض الخطوات الأسهل لتحقيق التقدم، لكننا نجحنا بالفعل في اتخاذ تلك الخطوات. وهذا أمر ينبغي أن نفخر به".

وإلى جانب الأداء المطلق، يشكل التنفيذ أيضًا عاملًا رئيسيًا في لاس فيغاس. فقد كان لتأثير السحب الهوائي خلف السيارات أثر هائل، إذ قال العديد من السائقين إنه كان أكبر من أي شيء اختبروه من قبل، ما يجعل افتقار سائقي فيراري إلى الاستفادة من هذا التأثير خلال معظم التصفيات التأهيلية أمرًا أكثر إثارة للاستغراب.

وبالنظر خصوصًا إلى افتقارهما إلى السرعة القصوى، يبدو هذا النهج غريبًا، رغم أن فيرستابن فضّل عدم توجيه انتقادات شديدة إلى فيراري في هذا الجانب.

وقال: "حسنًا، هذا حكم من خارج الفريق. أنا أركز فقط على فريقنا. بالطبع، هدفنا دائمًا هو ارتكاب أقل عدد ممكن من الأخطاء، والسيطرة على جميع التفاصيل قدر الإمكان. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد جدًا من ناحية التنفيذ اليوم".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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