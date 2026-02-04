فيرستابن يكشف ملامح مستقبله بعد الفورمولا 1 ويستبعد دورًا إداريًا في البطولة
أكد ماكس فيرستابن أنه لا يرى نفسه عائدًا إلى الفورمولا 1 في دور إداري عندما يقرر الاعتزال من السباقات.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: كلايف روز
كشف ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات أنه لا يتصور عودته إلى الفورمولا 1 في منصب إداري عندما يقرر إنهاء مسيرته كسائق.
أوضح الهولندي مرارًا أنه موجود في البطولة من أجل الفوز فقط، وترك الباب مفتوحًا أمام احتمال الرحيل إذا لم يستمتع بالقوانين الجديدة في عام 2026 أو بعد انتهاء عقده الحالي مع ريد بُل في عام 2028.
حيث قال في حديثه إلى TAG Heuer: "أنا موجود فقط من أجل الفوز. لست هنا لمجرد المشاركة، لأن ذلك بالنسبة لي غير قابل للاستمرار، وعندها لن يعود الأمر ممتعًا. وهذا بالضبط ما أحاول دائمًا الانتباه إليه. وفي الوقت الحالي، الأمور تسير بشكل جيد للغاية".
هذا وكانت هناك تكهنات حول تولي فيرستابن دورًا إداريًا داخل فريق ميلتون كينز في المستقبل عندما يقرر الابتعاد عن مقعد السائق، لكنه أكد الآن عدم اهتمامه بهذا الخيار، بينما تحدث في الوقت نفسه عن دافعه لجلب سائقي المحاكاة إلى عالم السباقات الحقيقي.
وعندما سُئل عمّا يحرّك شغفه خارج السباقات، قال ضاحكًا: "السباقات. لكن أيضًا ليس التسابق بالنسبة لي فقط، بل على سبيل المثال، أحد أهدافي هو جلب سائق من جهاز المحاكاة إلى العالم الحقيقي. وقد حدث ذلك بالفعل هذا العام وهو يقدم أداءً جيدًا جدًا".
وأضاف: "أريد فقط أن أواصل تنمية هذا المشروع بشكل طبيعي، لأن هذا بالتأكيد أمر أستمتع به كثيرًا، وخارج إطار الفورمولا 1 في المستقبل أيضًا. لأنني أحب التواجد في الفورمولا 1 كسائق، ولا أعتقد أنني سأعود إليها يومًا في دور إداري بهذا الشكل".
واختتم: "لكن في فئة مختلفة، أقرب إلى سباقات التحمل، نعم أرى ذلك ممكنًا، وخلق تلك الفرصة للسائقين الشباب الذين لا يمتلكون التمويل أو الإمكانيات للدخول إلى سيارة سباق حقيقية، ومحاولة تحفيز ذلك انطلاقًا من عالم المحاكاة أيضًا".
