فورمولا 1 جائزة ساو باولو الكبرى

فيرستابن يكشف مكان "معظم خسارة" الأداء في السيارة الحالية

تكلم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، بعد إنهائه حصتي التجارب في ساو باولو بالمركز الثالث، حول النقطة التي يعتقد أنها تتسبب في خسارة الأداء الأكبر حاليًا للفريق.

خلدون يونس

منشور: 07-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليستير ستالي

كشف فيرستابن أن تركيز الفريق ينصب على استقرار وحدة الطاقة وضبط إعدادات السيارة.

وقد أنهى سائق ريد بُل ماكس فيرستابن حصة التجارب الحرة الثانية، التي أُقيمت يوم الجمعة ضمن جائزة البرازيل الكبرى، في المركز الثالث، خلف بطل العالم أندريا كيمي أنتونيللي ولاندو نوريس.

وخلال الحصة التي امتدت 60 دقيقة، وأُقيمت في ظل أجواء غائمة جزئيًا، واجه السائق الهولندي مشاكل في توازن السيارة مع الإطارات المتوسطة.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

كما اشتكى عبر الاتصال اللاسلكي من صعوبة الانعطاف ونقص التماسك. وفي النصف الثاني من الحصة، ومع تبلّل سطح المسار، ركّز على تنفيذ لفات أطول.

وضمن تقييمه لحصتي التجارب يوم الجمعة، قال النجم الهولندي: "لم يكن شعوري داخل السيارة سيئًا للغاية".

وأكمل: "لكن لا يزال علينا إجراء بعض التحسينات".

وأضاف: "يرتبط معظم تراجعنا في الأداء في الواقع باستقرار وحدة الطاقة".

وأردف: "لا يزال أمامنا بعض العمل لإنجازه قبل الغد".

واختتم: "لا يوجد شيء مفاجئ في ذلك، لكننا نريد ببساطة معرفة ما يمكننا فعله لتحسين أدائنا بدرجة أكبر".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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