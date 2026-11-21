فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن يكشف مشكلة غامضة في سيارة ريد بُل لا يمكن إصلاحها في لاس فيغاس

كما حدث في البرازيل، لم يشعر ماكس فيرستابن بالارتياح خلف مقود سيارة "آر بي 22". ولا يستطيع الهولندي الكشف عن معلومات حساسة، لكنه يلمّح إلى أن فريقه ريد بُل قد لا يتمكن من حل المشكلة هذا العام.

رونالد فوردينغ

منشور: 21-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: أليكس بانتلينغ

بفضل عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق التي تلقاها أندريا كيمي أنتونيللي، سينطلق ماكس فيرستابن من المركز الأول في جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن السائق الهولندي راضٍ عن الوضع.

صحيح أن ريد بُل حققت تقدمًا ملحوظًا في أداء وحدة الطاقة على الحلبات التي توفر فرصًا محدودة لاستعادة الطاقة، وأن الفريق نجح أيضًا في إجراء تعديلات فعالة على إعدادات السيارة بعد مشاكل التوازن التي ظهرت خلال التجارب الحرة، لكن الإحساس خلف المقود ما زال مختلفًا عما يعتقد فيرستابن أنه ينبغي أن يكون عليه.

حيث قال فيرستابن: "منذ البرازيل، بدأت أعاني من بعض المشاكل الغريبة في السيارة، واستمرت خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية. أحاول فقط أن أفهم كيفية التعامل معها خلال ما تبقى من عطلة نهاية الأسبوع".

وأضاف: "هذا لم يجعل الأمور سهلة خلال حصة التجارب الحرة الثالثة، لكنني أعتقد أننا نجحنا في التعامل مع الوضع خلال التصفيات التأهيلية".

وعندما سُئل فيرستابن خلال المؤتمر الصحفي عما إذا كان يستطيع تقديم مزيد من التفاصيل بشأن تلك "المشاكل الغريبة"، ردّ بحزم: "لا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Jordan McKean / Formula 1 / Getty Images

ومع ذلك، عاد الموضوع بطبيعة الحال إلى الواجهة خلال جلسته الإعلامية اللاحقة مع الصحافة الهولندية في حظيرة الفرق. ولم يتمكن فيرستابن من الخوض في التفاصيل، لكنه كشف المزيد قليلًا عن طبيعة الوضع.

حيث أجاب سائق ريد بُل عندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن المشكلة: "ليست مشكلة في التوازن، ويمكنني أن أؤكد لكم ذلك. هناك ببساطة شيء غير سليم في السيارة، لكننا لا نستطيع إصلاحه في الوقت الحالي".

وأضاف: "نعرف مصدر المشكلة، لكننا لا نستطيع حلها. هذه الآن عطلة نهاية الأسبوع الثانية على التوالي التي نعاني فيها من الأمر نفسه، لكن لا يمكنني قول الكثير عنه".

وبالنظر إلى الأمور ظاهريًا، بدا أن المشكلة ظهرت خلال سباق البرازيل. ففي النهاية، أشار فيرستابن إلى أن إحساسه بالسيارة كان مختلفًا للغاية خلال فترتي السباق الثانية والثالثة مقارنة بالفترة الأولى، لكن الهولندي أوضح أن المشكلة كانت تزعجه منذ وقت أطول.

وقال: "ظهرت فجأة في البرازيل، نعم، لكن ذلك حدث قبل السباق بالفعل. لقد عانيت من المشاكل هناك طوال عطلة نهاية الأسبوع".

وأوضح بطل العالم أربع مرات أن هذه المشكلة تختلف عن "تدهور أداء السيارة" الذي اشتكى منه في حلبات من بينها مونزا.

ففي ذلك الوقت، كان أداء السيارة يتراجع تدريجيًا خلال الحصة، بينما تبدو المشكلة الحالية أكثر جوهرية. ووفقًا لفيرستابن، فإنها ترتبط بصورة أساسية بالإحساس الذي يتلقاه عبر المقود.

وقال: "إنه أمر مختلف تمامًا عن تدهور أداء السيارة، لكن الإحساس ببساطة ليس كما أريده. لا يمكنني قول المزيد عن ذلك، لأنني بخلاف ذلك سأبدأ بشرح أمور لا أريد الكشف عنها".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: James Sutton / LAT Images via Getty Images

وبعد تقديم تحديثات ريد بُل في باكو، قال فيرستابن إنه اكتسب ثقة أكبر بالسيارة، وأصبح بالتالي قادرًا على مهاجمة المنعطفات بشراسة أكبر، لكن هذه المشكلة جعلت ذلك أكثر صعوبة.

وأوضح: "في بعض الأماكن، لم يعد الأمر كذلك بالقدر نفسه، نعم. ولا يهم أيضًا نوع المنعطف. فالمشكلة موجودة ببساطة في كل مكان. عليّ فقط أن أحاول التأقلم معها، لكن ذلك ليس سهلًا".

وأخيرًا، أوضح فيرستابن أن زميله في الفريق إسحاق حجار لا يعاني من المشكلة نفسها.

وقال: "لا، يبدو أنها موجودة في سيارتي فقط. إنها ليست خطيرة، لكنها تجعل القيادة غير مريحة بالنسبة إليّ. علينا فقط أن نحاول حلها. لقد كانت الأمور تسير بصورة جيدة لفترة طويلة جدًا، لكن فجأة لم تعد كذلك في البرازيل، ولا تزال المشكلة موجودة هنا أيضًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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