فيرستابن يكشف ما يتمنى حصوله في سباق النمسا بعد هيمنته على التصفيات

كشف ماكس فيرستابن أنه يأمُل بأن يخوض معركة متقاربة على الفوز مع لاندو نوريس في سباق الغد.

بعد سلسلة من حصص التصفيات متقاربة المنافسة خلال الجولات الماضية، والتي عادة ما شهدت خسارته للبول بوزيشن، تمكن فيرستابن من وضع سيارته ريد بُل على قطب الانطلاق الأول متفوقًا على نوريس بفارق ناهز 4 أعشار من الثانية.

حيث ستستمر المعركة الثنائية التي شهدناها طول نهاية هذا الأسبوع، وبلغت ذروتها في السباق القصير اليوم بين الهولندي ونوريس، والتي فاز فيها سائق ريد بُل واعتلى العتبة العليا لمنصة التتويج أمام أوسكار بياستري، بينما تراجع نوريس إلى المركز الثالث.

وتعقيبًا على معركة السباق القصير عقب تصفيات اليوم، قال فيرستابن: "من الرائع دومًا أن تنافس بقوة هكذا، آمُل أن تكون هنالك معركة متقاربة مجددًا في سباق الغد".

وأضاف: "سارت التصفيات على نحوٍ جيد اليوم، حيث حاولنا تعديل السيارة بعض الشيء بعد ما تعلمناه هذا الصباح، وقد عملت تلك التعديلات على نحوٍ جيد للغاية".

وتابع: "بالطبع كان المسار أسخن من الأمس، ما صعب من المهمة قليلًا، لكن السيارة كانت أفضل اليوم بكثير بالنسبة لي. كان بوسعي الهجوم على المنعطفات أكثر، وكان من الممتع القيادة على المسار".

وأكمل: "مر بعض الوقت في الواقع منذ أن تواجدنا على البول بوزيشن في آخر مرة، لذلك من الرائع حصد هذه النتيجة. الفريق عمل بجد لجعل السيارة أكثر تنافسية وأعتقد بأن ذلك برهان واضح، حيث آمُل أن يكون بمقدورنا إظهار ذلك من جديد غدًا في السباق".