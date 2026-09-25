فيرستابن يكشف ما الذي حدث بالفعل لريد بُل في تصفيات باكو للفورمولا 1

بعد تسجيله أسرع زمن في التجارب الحرة الأخيرة وشعوره بالارتياح حيال الترقيات، كان فيرستابن يأمل في إحداث مفاجأة في باكو، لكن مشكلة في المحرك عرقلت مخططاته.

وبدا للوهلة الأولى أن المشكلة مرتبطة بمشكلات نشر الطاقة، وبالتالي بالجانب الكهربائي من وحدة الطاقة، لكن في حديثه إلى مجموعة صغيرة جدًا من وسائل الإعلام الهولندية في خطّ الحظائر في باكو، أوضح فيرستابن ما كان يحدث بالفعل.

وقال: "طوال التصفيات، ومنذ القسم الأول منها بالفعل، واجهت مشكلة في المحرك، ما يعني أنني كنت أخسر نصف ثانية على الأقل مقارنة بزميلي في الفريق. والأسوأ من ذلك أن الأمر ازداد سوءًا. وفي القسمين الثاني والثالث كانت كارثة كاملة، لذا أعتقد بوضوح أن لدينا مشكلة في المحرك."

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح فيرستابن أن المشكلة لم تكن في البداية تتعلق بنشر الطاقة، كما بدا ربما، بل بمحرك الاحتراق الداخلي.

وقال: "لا، ليست في الجانب الكهربائي. رأينا المشكلة مباشرة في القسم الأول. وبالطبع، في تلك المرحلة ما زلت تفكر: "ما الذي يمكن أن يكون؟ هل المحرك بارد جدًا أم ساخن جدًا فعلًا؟" كل هذه الاحتمالات واردة، لأن كل شيء أصبح حساسًا جدًا في الوقت الحالي. لكن اتضح لاحقًا أن لدينا فعلًا مشكلة في محرك الاحتراق الداخلي. وازداد الأمر سوءًا، وفي القسم الثالث لم يعد ذلك المحرك يعمل بشكل صحيح على الإطلاق."

كيف أدت المشكلة الأولية إلى مزيد من الانتكاسات

تسببت مشكلة محرك الاحتراق لاحقًا في العديد من المشكلات الأخرى، ما جعل فيرستابن ينتقل من مشكلة إلى أخرى بعد ظهر الجمعة.

وقال: "أصبحت السرعة القصوى أقل فأقل. وفي تلك اللفة الثانية في القسم الثالث، لم تكن بطاريتي تُشحن أيضًا، لكن من الواضح أن السبب كان مشكلة محرك الاحتراق. وهذا يسبب الكثير من حالات التقطّع والكثير من المشكلات الأخرى، ويجعل النظام بأكمله مرتبكًا تمامًا."

وكانت هذه النقطة الأخيرة واضحة في لقطات الكاميرا الموجودة على متن السيارة. فبين المنعطفين 15 و16، اندفع رأس فيرستابن فجأة إلى الأمام، بينما من المفترض أن يكون ذلك مقطعًا مباشرًا بسيطًا يمكن اجتيازه بأقصى سرعة.

وأوضح الهولندي: "نعم، لأن بطاريتي توقفت عن العمل هناك. ولأنك تكون بطيئًا جدًا على المقاطع المستقيمة، فمن الواضح أنك تستخدم المزيد من البطارية عند الخروج من المنعطفات لمحاولة تعويض ذلك. ونتيجة لذلك، تدخل في السوبر كليبنغ في بعض الأماكن، ويكون ذلك الكليبنغ قويًا جدًا".

وأكمل: "كان النظام بأكمله مرتبكًا فحسب. وتمضي وقتًا أطول على المقطع المستقيم لأنك تسير ببطء، ونتيجة لذلك تستخدم المزيد من البطارية. وهذا يشبه ما يحدث مع هوندا أيضًا، إذ نراهم يدخلون في الكليبنغ أكثر بكثير من الجميع لأنهم مضطرون إلى البقاء لفترة أطول عند الضغط الكامل على دواسة الوقود في المقاطع المستقيمة."

وبالإضافة إلى مشكلات المحرك نفسها، أدى ذلك أيضًا إلى تعطيل خطة المحاولات. واضطر فيرستابن إلى إلغاء لفته السريعة الثانية، أو ما كان يفترض أن يكون لفة سريعة، وهو ما انعكس بدوره على بقية الحصة.

وقال فيرستابن: "اضطررت إلى إلغاء تلك اللفة، لكنك تفقد عندها الكثير من حرارة الإطارات، وهي في الواقع مهمة جدًا هنا. كان بإمكانك رؤية الجميع يواصلون الضغط والتحرك من جانب إلى آخر طوال الوقت"، مشيرًا إلى أن معظم السائقين في القسم الثالث أكملوا محاولة طويلة واحدة فقط، على عكس ما يحدث عادة في حصة القسم الثالث".

وكانت مكلارين الوحيدة التي توجهت إلى ممر الحظائر، لكن فيرستابن واصل حديثه: "كان بإمكانك أن ترى أن ذلك لم ينجح كثيرًا بالنسبة إليهم أيضًا، لذلك واصلنا المضي قدمًا. لكن إذا اضطررت إلى إلغاء لفة، فلن تمتلك درجة حرارة الإطارات المناسبة للفة الأخيرة تمامًا. وكان المحرك ينهار بشكل أساسي، ثم ظهر علم أصفر في لفتّي الأخيرة أيضًا"، قال في إشارة إلى اللحظة التي تعلقت بلاندو نوريس. "لذلك اضطررت إلى ترك ما لا يقل عن عُشرين من الثانية على الطاولة في ذلك المنعطف."

تغيير المحرك، لكن من دون عقوبة على شبكة الانطلاق لفيرستابن؟

تقوم ريد بُل حاليًا بمزيد من التحقيق في مشكلة المحرك، لكن تصريحات فيرستابن تجعل من غير المرجح أن يبدأ سباق السبت بالمحرك نفسه. ومع ذلك، أوضح بطل العالم أربع مرات فورًا أن تغيير المحرك لن يؤدي إلى عقوبة على شبكة الانطلاق.

وقال: "حسنًا، إذا كانت لا تزال هناك علامات استفهام، فعلينا استبدال المحرك. لكن لا يزال لدينا محرك آخر متاح ضمن المجموعة."

وأكد سائق ريد بُل، عندما سأله هذا الموقع، أن عقوبة على شبكة الانطلاق ستأتي في وقت لاحق من العام.

وقال: "نعم، بالتأكيد ستكون هناك عقوبة في مرحلة ما."

ومن الناحية النظرية، بدت باكو مكانًا جيدًا إلى حد ما لتحمل العقوبة، إذ يبدو التجاوز ممكنًا، لكن فيرستابن وضع ذلك في إطاره الصحيح.

وقال: "المشكلة هي أن الجميع يستنزفون البطارية بالكامل على المقطع المستقيم الطويل. لذلك لا يمكنك حقًا استخدام البطارية لتجاوز شخص ما، لأن الانتقال من 100 إلى صفر هو نفسه بالنسبة إلى الجميع."

وهذا يعني أن فيرستابن سيحتفظ بالمركز الثامن على شبكة الانطلاق، وسيظل يستهدف منصة التتويج يوم السبت، رغم اعتقاده بأنه كان سيتمكن لولا ذلك من الانطلاق من الصف الأول.

وقال: "إنها بالطبع خسارة حقيقية، لأن الأمور كانت تسير بشكل جيد هذا الأسبوع. ربما لم أكن لأعادل زمن جورج، لكن هناك فارقًا كبيرًا جدًا بين المركز الأول والثاني، لذلك كنا بالتأكيد سنكون في مكان ما بينهما".