بعدما فاجأ حتى نفسه بإحراز المركز الثالث في تصفيات السباق القصير، تحولت تصفيات جائزة بريطانيا الكبرى إلى خيبة أمل كبيرة بالنسبة إلى فيرستابن، بعدما اكتفى في النهاية بالمركز السابع على شبكة الانطلاق.

وللمرة الأولى منذ جائزة أذربيجان الكبرى 2024، يتفوق زميل على فيرستابن في القسم الثالث من التصفيات، بعدما كان سيرجيو بيريز آخر من حقق ذلك، قبل أن ينجح إسحاق حجار هذه المرة في التفوق عليه بفارق عُشر ونصف الثانية.

لكن فيرستابن شعر منذ بداية التصفيات بوجود مشكلة في وحدة الطاقة "دي.ام01" الخاصة بريد بُل.

وقال عبر المحادثات اللاسلكية بسخرية: "الأمر يزداد سوءًا وسوءًا، وهذا مثير للإعجاب فعلًا".

وأوضح بطل العالم أربع مرات، في حديثه إلى وسائل الإعلام الهولندية داخل حلبة سيلفرستون، طبيعة المشكلة التي واجهها مع سيارة "آر.بي22": "لم يكن توازن السيارة جيدًا أصلًا، ولم يكن جيدًا أمس أيضًا، لذلك لم يتغير شيء من هذه الناحية. لكن الفارق اليوم كان أننا لم نمتلك أي سرعة قصوى في جانبي من المرآب".

وأضاف: "ببساطة، لم تكن لدينا سرعة قصوى على أي من الخطوط المستقيمة. وهذا يعني بطبيعة الحال أنك تستهلك قدرًا أكبر من طاقة البطارية لأنك تبقى ضاغطًا على دواسة الوقود لفترة أطول، وعند الوصول إلى المقطع الأخير يتحول الأمر إلى كارثة كاملة".

وأوضح فيرستابن أنه بحلول خروجه من منعطف ستو، لم يكن يتبقى لديه عمليًا أي طاقة كهربائية، وهو ما تسبب في خسارته الكثير من الوقت في المقطع الأخير خلال جميع محاولاته.

وأصبحت المشكلة بمثابة حلقة مفرغة، إذ اضطر بسبب نقص القوة إلى الاعتماد بصورة أكبر على نشر الطاقة عبر نظام "إم جي يو-كي"، بينما أدى بقاؤه فترة أطول عند الضغط الكامل على دواسة الوقود إلى تقليل كمية الطاقة المسترجعة. وأسهم العاملان معًا في خسارته للوقت على الخطوط المستقيمة، لينتهي الأمر بمقطع أخير مخيب للغاية.

وأضاف: "لا يعمل المحرّك كما ينبغي بكلّ بساطة. لا يمنح القوة المعتادة. وبصفتك سائقًا، يمكنك الشعور بذلك. ولهذا السبب نحن بطيئون جدًا على كل الخطوط المستقيمة".

وبحسب فيرستابن، فإن هذه المشكلة لم تكن موجودة خلال السباق القصير، وهو ما جعله غير قادر على تفسير سبب ظهورها المفاجئ في التصفيات.

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عما إذا كان قد جرّب أساليب مختلفة في استخدام دواسة الوقود أو إعدادات متنوعة للتقليل من تأثير المشكلة، أجاب: "نعم، جرّبت كل شيء. حرفيًا جرّبت كل شيء خلال التصفيات، لكن ذلك لا يُحدث أي فرق في السرعة القصوى. ربما تكون أسرع قليلًا على أحد الخطوط المستقيمة، لكنك تصبح أبطأ على خط مستقيم آخر. وفي النهاية، تظل أبطأ بكثير مما ينبغي."

هل تستبدل ريد بُل وحدة الطاقة وتبدأ من خط الحظائر؟

وبذلك أصبح أمام ريد بُل سؤالان أساسيان مساء السبت.

فقد أكد مدير الفريق لوران ميكيز بعد التصفيات أن الفريق سيحقق في السبب الجذري للمشكلة.

وبناءً على نتائج التحقيق، سيتعين على ريد بُل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان فيرستابن سيخوض السباق بوحدة الطاقة الحالية، أو سيكسر قواعد خطّ الحظائر المغلق "بارك فيرميه" لتركيب وحدة طاقة جديدة.

أما فيرستابن، فلديه موقف واضح من هذا الأمر. وقال: "في الواقع، لا جدوى من التسابق بهذه الحالة غدًا إذا أبقينا السيارة كما هي".

وأضاف: "أفضل أن نغيّر كل شيء. فإذا انطلقت من موقعنا الحالي، فستبقى تقريبًا في المكان نفسه. ربما تخسر مركزًا إضافيًا، وهذا كل شيء. لذلك، من هذه الناحية، أفضل بكثير أن نجري التغييرات."

وفي حال قررت ريد بُل الانطلاق من خط الصيانة، فسيكون بإمكان الفريق أيضًا تعديل إعدادات السيارة، رغم أن التغييرات التي أجراها بين السباق القصير والتصفيات لم تحقق النتيجة المرجوة.

وأضاف فيرستابن: "في السباق القصير، كنا نتعرض للهزيمة تمامًا في المنعطفات عالية السرعة".

وأكمل: "كان جورج خلفي، وكان يقلص الفارق حتى وهو يسير في الهواء المتسخ عبر المنعطفات السريعة، وهذا يقول الكثير".

ثمّ تابع: "لكن حتى في المنعطفات البطيئة، لست راضيًا إطلاقًا عن طريقة تعامل السيارة طوال عطلة نهاية الأسبوع. لذلك نعم، هناك انفصال واضح بين ما نريده وما نحصل عليه".