فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن يكشف عن خوذة خاصة بطابع تكساس خصيصًا جائزة الولايات المتحدة الكبرى للفورمولا 1

كشف ماكس فيرستابن عن خوذة خاصة مستوحاة من ولاية تكساس، استعدادًا لجائزة الولايات المتحدة الكبرى.

ليديا مي خلدون يونس

منشور: 18-10-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images

كشف بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1، ماكس فيرستابن، عن خوذة خاصة بمناسبة جائزة الولايات المتحدة الكبرى، إذ أضفى لمسات مستوحاة من مدينة أوستن في ولاية تكساس على تصميمه المعتاد، وذلك قبل السباق الذي تستضيفه حلبة الأمريكتين.

وكشف السائق الهولندي عن التصميم الجديد عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب إلى جانب صور تفصيلية للخوذة: "في الطريق إلى تكساس. سأصل إلى أوستن بهذه الخوذة الخاصة!".

ويتمثل التغيير الأبرز في الأسد الموجود أعلى الخوذة، الذي بات يرتدي قبعة رعاة البقر. ويبرز الأسد باللون الأزرق على خلفية بيضاء، مع الحفاظ على ألوان الأحمر والأبيض والأزرق في مختلف أجزاء الخوذة.

وفي وقت كتابة هذا الخبر، كان منشور فيرستابن قد حصد بالفعل أكثر من 747 ألف إعجاب. وعلّق أحد المشجعين قائلًا: "عشر درجات من عشر في كل شيء، الأسد بقبعة رعاة البقر مذهل"، فيما أضاف مشجع آخر: "الأسد بقبعة رعاة البقر رائع حقًا، هاها".

ومن بين ردود الفعل الأخرى، كتب أحدهم: "أوه، هذا جميل للغاية"، فيما علّق آخر: "هذه الخوذة رائعة بكل بساطة".

واستكمالًا للمظهر الجديد للخوذة، سيرتدي فيرستابن وزميله في فريق ريد بُل، إسحاق حجار، بدلات سباق خاصة باللون الأبيض بالكامل، مستوحاة من التصاميم الكلاسيكية القديمة. وأثارت التصاميم الجديدة آمال المشجعين بإمكانية ظهور الفريق القادم من ميلتون كينز بطلاء أبيض بالكامل في سباق أوستن، لكن ذلك لم يُؤكَّد بعد.

ويتوجه فيرستابن إلى أوستن بعد تحقيقه انتصارين متتاليين في جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا وجائزة سنغافورة الكبرى. ويحتل حاليًا المركز الرابع في ترتيب بطولة السائقين برصيد 221 نقطة، متأخرًا بفارق 119 نقطة عن متصدر البطولة كيمي أنتونيللي.

وفي الوقت الذي يستمتع فيه معظم السائقين بعطلة من السباقات بعد جولة مكثفة من ثلاث جولات متتالية، خاض فيرستابن منافسات الجولة الختامية من سلسلة تحدي جي تي العالمي الأوروبي في بورتيماو خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية، وذلك على متن سيارة مرسيدس-إيه إم جي رقم 3 التابعة لفريق فيرستابن ريسينغ، إلى جانب كريس لولهام وبن بارنيكوت.

وتُقام جائزة الولايات المتحدة الكبرى على حلبة الأمريكتين خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر، لتكون بداية الجولة الثلاثية التالية من البطولة، على أن تُقام جائزتا المكسيك والبرازيل الكبرى خلال الأسبوعين التاليين.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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