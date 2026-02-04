فيرستابن يكشف عن حفاظه على "حياة بسيطة" للغاية خارج الفورمولا 1
كشف ماكس فيرستابن كيف يحافظ على حياة "بسيطة للغاية" ويُبقي قدميه على الأرض وسط نجاحه في الفورمولا 1.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
تحدّث بطل العالم أربع مرّات عن الطريقة التي يُدير بها ذهنيته في دوّامة الفورمولا 1، مؤكدًا أنّه يملك شبكة قوية من الأصدقاء والعائلة من حوله، وأنّه لا يشعر بالحاجة إلى التغيّر مع تزايد شهرته ونجاحه، إذ يبقى تركيزه الأساسي منصبًا على أدائه على الحلبة.
وقال سائق ريد بُل في حديثه مع الراعي "تاغ هوير": "أحاول فقط أن أكون على طبيعتي بصراحة. لا أحتاج إلى مقابلة شخص مشهور. لا أحتاج إلى التصرّف بشكل مختلف لأنني أعرف ما الذي يتعيّن عليّ فعله، وهو تقديم الأداء، صحيح؟ إذا لم أقدّم الأداء، فأنا خارج اللعبة. الأمر بهذه البساطة".
وأضاف: "لديّ أصدقاء مقرّبون جدًا من حولي يُبقونني على الأرض، وكذلك عائلتي. هم الأهم في حياتي. بالطبع، على طول الطريق وبسبب الفورمولا 1، تلتقي بالكثير من الأشخاص المهمّين من المشاهير، لكنني لست هنا من أجل ذلك. أنا فقط أتقبّل الأمر. أفعل ما يتعيّن عليّ فعله ثم أعود إلى المنزل. لهذا أحاول أن أبقي حياتي بسيطة للغاية، من دون أي جنون. فقط أحاول أن أعيش حياة طبيعية خارج الفورمولا 1".
وتابع فيرستابن: "من الصعب دائمًا أن تُقنع نفسك بأنك سيطرت على الأمور، لأنك لا تعرف أبدًا كيف يمكن لمسيرتك أن تنتهي. كنت محظوظًا بالطبع بما فيه الكفاية للفوز بالكثير بالفعل. لذلك مثلما قلت حينها، إذا حدث المزيد وإذا جاءني المزيد، فهذا رائع، عظيم، وسآخذه، لكن إن لم يحدث، فلا بأس بذلك أيضًا".
وأكمل: "من حيث شخصيتي، فأنا هادئ إلى حدٍ كبير. سنرى فقط ما الذي سيحدث".
وعند سؤاله عما سيكون عليه شعوره بعد 20 أو 30 عامًا عندما سيُشار إليه كأحد أساطير الفورمولا 1 التي يتحدّث عنها اليوم، أجاب: "إنّه سؤال جيّد. بعد 20 أو 30 عامًا، لا فكرة لديّ. لا أعرف حتى بالضبط ماذا سأفعل حينها. لكنّ تلك الألقاب الأربعة ستبقى. هذا أمر مؤكد. لا يمكن لأحد أن ينتزعها منّي".
وأضاف: "ستظلّ السباقات جزءًا كبيرًا من حياتي على الدوام، وكذلك المتعة. وبصفتي سائق سباقات هولندي، آمل أنه حتى عندما أتوقّف، سيكون لدينا مواهب جديدة في الطريق. وأيضًا على صعيد رياضة المحركات الوطنية، كي تبقى حيّة، ولتحفيز الجمهور المحلي، ورؤيتهم يقعون في حبّ السباقات".
