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فورمولا 1

فيرستابن يكشف عن السائق الذي يتوقع أن يكون بطل العالم التالي في الفورمولا 1

كشف ماكس فيرستابن صاحب الألقاب الثلاثة عن السائق الذي قد يراهن على أنه سيكون بطل العالم التالي في الفورمولا 1.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

يرى سائق ريد بُل أن شارل لوكلير سائق فيراري هو السائق الذي بمقدوره أن يكون بطل العالم التالي في البطولة، لكنه ليس وحيدًا ضمن توقع الهولندي.

وقد فرض فيرستابن هيمنته على بطولة العالم للفورمولا 1 بعدما حصد أولى ألقابه في 2021، حيث يسعى الآن إلى تأمين بطولته الرابعة على التوالي في موسم 2024.

لكن سائق ريد بُل يواجه هذا الموسم منافسة أكثر قوة، حيث تمكنت فيراري من تحقيق انتصارين حتى الآن، إلى جانب انتصار لمكلارين حصده لاندو نوريس، في الوقت الذي انضمت فيه مرسيدس إلى هذه المعركة في كندا عندما نافس جورج راسل على الفوز.

وحين سُئِل عمن قد يراهن بعشاء أنه سيحقق بطولة العالم في الفورمولا 1 من السائقين الحاليين، قال فيرستابن: "يُمكن الرهان على بضعهم في اعتقادي".

وحين طلب منه اختيار سائق واحد، ذهب الهولندي مع لوكلير الذي حصد أولى انتصاراته هذا الموسم في موطنه بموناكو ويحتل المركز الثاني في الترتيب العام بفارق 56 نقطة خلف فيرستابن.

وقال فيرستابن: "عليّ أن أختار سائقًا واحدًا فقط؟ ... حسنًا، شارل، نعم. ولكن بوسعي اختيار كثيرين. لاندو على سبيل المثال".

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