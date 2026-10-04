فيرستابن يكشف عن أمنيته بشأن فالنتينو روسي قبل مواجهتهما في ختام موسم الـ "جي تي 3" في بورتيماو
يأمل ماكس فيرستابن تجنب مواجهة على الحلبة مع فالنتينو روسي عندما يتنافس الثنائي معًا في تحدي جي تي العالمي.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
يأمل بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات ماكس فيرستابن تجنب مواجهة على الحلبة مع فالنتينو روسي، عندما يتشارك الثنائي شبكة انطلاق سباقات جي تي 3 للمرة الأولى في بورتيماو.
وقبيل عطلة نهاية أسبوع جائزة الفورمولا 1 الكبرى على حلبة سيبانغ الدولية، أكد فيرستابن مشاركته في الجولة الختامية من كأس تحدي جي تي العالمي الأوروبي في بورتيماو بالبرتغال. وبين ثلاثيتين متتاليتين من جولات الفورمولا 1، سيخوض السائق الهولندي السباقات خلال سبعة أسابيع متتالية.
وستجمع مشاركة فيرستابن بينه وبين أسطورة وبطل الموتو جي بي تسع مرات، فالنتينو روسي، في السباق نفسه. فمنذ اعتزاله سباقات الدراجات النارية في نهاية عام 2021، شارك روسي في كأس تحدي جي تي العالمي الأوروبي، وسلسلة سباقات الـ 24 ساعة جي تي للتحمل، وبطولة العالم للتحمل.
وبعد تحقيقه البول بوزيشن في سيبانغ، سُئل فيرستابن خلال حديثه إلى وسائل الإعلام عما إذا كانت إمكانية التسابق أمام روسي تضيف مزيدًا من الجاذبية إلى عطلة نهاية الأسبوع.
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الصورة من قبل: صور موتورسبورت
وقال فيرستابن: "نعم، آمل أن أتمكن من رؤيته. إنه شخص رائع جدًا، لذا آمل أن تتاح لي فرصة الجلوس معه والتحدث إليه. أعني أن الأمر ممتع، لكنني لا آمل رؤيته خلال السباق، لأن ذلك يكون عادةً علامة جيدة".
وأضاف: "في الواقع، آمل ألا أرى أحدًا، وأن أكون في المقدمة فحسب وأقدم أداءً جيدًا. لكنك لا تعرف أبدًا ما الذي قد يحدث. شبكة الانطلاق تنافسية للغاية، وأنا أتطلع إلى هذا التحدي".
وتابع: "الأمر مختلف تمامًا عن الفورمولا 1، لكنني أحبه. لقد خضت بالفعل تجربتي الأولى هذا العام على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، وبورتيماو حلبة رائعة جدًا للقيادة عليها. لذا سأستمتع بالتجربة، وبالطبع سنحاول كفريق تقديم أفضل ما لدينا وتحقيق نتيجة جيدة".
هذا ومن المقرر أن تُقام الجولة الختامية من كأس تحدي جي تي العالمي الأوروبي خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر.
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