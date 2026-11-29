فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

فيرستابن يكشف عن أضرار سيارة ريد بُل في جائزة قطر الكبرى: "نصف سيارتي كان مليئًا بالثقوب"

نجح سائق ريد بُل في التقدم بمركزين وحسم المركز الثاني في البطولة رغم الأضرار التي لحقت بسيارته.

ليديا مي

تم التحرير: 29-11-2026

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موتورسبورت بولز واتش



لمشجّعي ريد بُل. واصلوا متابعة ريد بُل ريسينغ، مع الأخبار، وتحديثات السائقين، والمعلومات التقنيّة وتحليلات السباقات من ميلتون كينز.

كشف بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات ماكس فيرستابن أن "نصف سيارته من الجهة اليسرى كان مليئًا بالثقوب"، بعدما خرج زميله في ريد بُل إسحاق حجار عن المسار أمامه خلال جائزة قطر الكبرى.

ورغم الأضرار، تمكن فيرستابن من التقدم بمركزين، إذ انطلق من المركز السادس وأنهى السباق رابعًا على حلبة لوسيل الدولية، في سباق قضى معظمه وحيدًا بعيدًا عن المنافسة المباشرة.

وقال فيرستابن لشبكة سكاي "سبورتس إف 1" بعد السباق: "أحيانًا يكون الأمر جيدًا عندما تكون متصدرًا وتكتفي بالقيادة بهدوء، لكن هذه المرة، نعم، لم يكن هناك الكثير مما يحدث بالنسبة لي. عانيت مجددًا كثيرًا مع السيارة".

وأضاف: "بالتأكيد، حدث ذلك الضرربسبب خروج إسحاق عن المسار أمامي، إذ كان نصف سيارتي من الجهة اليسرى مليئًا بالثقوب. وقد أثر ذلك بالتأكيد على أدائي".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Rudy Carezzevoli / Getty Images

وفي حين قال فيرستابن إن ريد بُل نجحت في تحسين توازن السيارة خلال الفترة الأخيرة من السباق، فإن ذلك لم يكن كافيًا لمجاراة سرعة مرسيدس المهيمنة.

وأردف السائق الهولندي: "كانت الفترة الأولى صعبة للغاية. أما الفترة الأخيرة فكانت أفضل، وتمكنا من الحصول على توازن أفضل قليلًا، لكن ذلك لم يكن جيدًا بما يكفي بالطبع عندما تقارننا بصاحب المركز الأول".

وأكمل: "كان كيمي [أنتونيللي] متقدمًا بفارق هائل عن الجميع، وهو معيارنا، وبالطبع كنا بعيدين جدًا جدًا عن ذلك".

وكان المركز الرابع كافيًا أيضًا لفيرستابن لحسم المركز الثاني في ترتيب السائقين، برصيد 316 نقطة مقابل 282 نقطة لجورج راسل، مع بقاء 25 نقطة فقط متاحة في أبوظبي.

وقال فيرستابن في معرض حديثه عن موسمه: "كان النصف الثاني من الموسم جيدًا بالتأكيد. أما النصف الأول فكان صعبًا للغاية، مع الكثير من المشاكل والكثير من الدروس المستفادة. وفي النصف الثاني، كانت هناك الكثير من الإيجابيات، لذا علينا فقط مواصلة العمل والتعلم".

واختتم بالقول: "مرة أخرى، تسلط عطلة نهاية الأسبوع هذه الضوء على أننا نعاني على الحلبات السريعة التي تتطلب الكثير من الارتكازية، وهذا بالتأكيد هدفنا أيضًا خلال الشتاء من أجل تحسين أدائنا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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