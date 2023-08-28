فيرستابن يكشف سبب هيمنته الحالية على موسم 2023 الجاري للفورمولا واحد

أحرز فيرستابن الفوز بتسعة سباقات على التوالي آخرها كان في هولندا، حيث نجح بمعادلة رقم سيباستيان فيتيل القياسي.

ويبدو أن الهولندي يمتلك سيطرة مذهلة على السيارة التي نجح باستخلاص أداء خارق على متنها منحه أفضلية أمام الجميع هذا العام.

ورغم ذلك، لكن فيرستابن خسر الفوز لصالح زميله سيرجيو بيريز في سباقات مثل المملكة العربية السعودية وباكو.

وتعقيباً على ذلك، كشف فيرستابن أنه قام بتجربة إعدادات مختلفة لسيارته في باكو، الأمر الذي أثمر بشكل ممتاز وسمح له باستخلاص أقصى أداء ممكن من السيارة.

حيث أوضح أن ذلك قدم خطوطاً عريضة للإعدادات الأفضل خلال السباقات التالية، ما سمح له بالسيطرة منذ ميامي حتى الآن.

فقال: "أعتقد أنني تعلمت الكثير من سباق باكو، كيفية القيام بالأمور بشكل مختلف مع السيارة وكيفية إعدادها".

وأكمل: "بالطبع، لم أفز في باكو، لكنني حاولت تجربة الكثير من الأمور حقاً وبشكل مختلف خلال السباق، ولهذا السبب لم يكن أدائي ثابتاً خلاله".

وأردف: "لكن في مرحلة ما، نجحت بإيجاد الإيقاع المثالي".

وتابع: "تضررت إطاراتي كثيراً لكنني قلت ’حسناً ذلك مثير للاهتمام للاستفادة منه في السباقات التالية’. قمت بالاستفادة من ذلك وهذا ما أفادني في كل سباق".

ويشعر فيرستابن أنه اضطر لتغيير أسلوب قيادته للمنافسة على الألقاب مقارنة بالمواسم الماضية مع ريد بُل حين كان ينافس بشكل أقل على الانتصارات.

وأوضح أنه دائماً يوازن بين المخاطرة والمكاسب رغم أن سيارته الحالية تمنحه مزيداً من التحكم بالسباقات.

فقال: "الأمر يتعلق بشكل كبير، بإدارة المخاطر".

وأكمل: "عند المقارنة بالمواسم الماضية حين لم أكن أنافس على اللقب، كنت أقود بشكل مختلف تماماً بالتأكيد".

وأردف: "لكن رغم ذلك، أعلم أنني أمتلك سيارة قادرة على تقديم الكثير".

واختتم: "ذلك يساعدني ربما بشكل طفيف للحصول على مزيد من التحكم".