فيرستابن يكشف سبب مقاطعة قناة "سكاي اف1"

على هامش جائزة المكسيك الكبرى للفورمولا واحد، قاطع فيرستابن وقسم كبير من فريقه ريد بُل قناة "سكاي سبورتس" وامتنعوا عن إجراء المقابلات ضمن جميع قنواتها في المملكة المتحدة، ألمانيا وإيطاليا.

وظهر على قنوات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتكلم فيه تيد كرافيتز مذيع قناة "سكاي سبورتس اف1"، استعمل فيه كلمة "لقب مسروق" في عدة مرات أثناء الكلام عن معركة لقب موسم 2021 المنصرم بين فيرستابن ولويس هاميلتون.

وشرح فيرستابن موقفه بعدم الكلام إلى القناة، بعد سباق المكسيك، حيث قال: "ذلك ليست له علاقة بما جرى في هذه الجولة فقط".

وأكمل: "لكن مثل هذه التصرفات كانت متواصلة هذا الموسم.. نعم، عدم احترام يومي وخاصة من قبل شخص واحد. ذلك يكفي، لن أقبل به بعد الآن".

وتابع: "لا يمكنك أن تعيش في الماضي. بل عليك السير للأمام. قنوات التواصل الاجتماعي أمكنة ’مسمومة للغاية’، وإن كنت تتصرف بشكل متواصل ومباشر على هذا المنوال ضمن البثّ التلفزيوني الحي، فإنك تزيد من المشكلة سوءاً بدلاً من تحسين الوضع".

وأردف: "تواصل التقليل من احترامي، وفي مرحلة ما لم أعد أتحمل ذلك. لهذا السبب قررت التوقف عن التعامل معهم".

وكانت قناة "سكاي" قد عرضت مقابلة مع فيرستابن بعد تحقيقه لرقم قياسي جديد (14 فوزاً) بأكبر عدد من الانتصارات ضمن موسم واحد، لكن تلك المقابلة أُجريت من قبل الفورمولا واحد نفسها.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

من جهته، كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية "محبطة جراء سلسلة التعليقات المسيئة التي تنشرها ’سكاي’" والتي أدت في النهاية "لأخذ فاصل" من التعامل معها.

فقال: "هناك ضرورة لتقديم تعليقات متوازنة. بعض التعليقات ممتازة، لكن البعض الآخر موجّه بقصد إثارة الجدل. نحن نقف معاً كفريق واحد في موقفنا".

وأكد هورنر أن القرار كان بهدف "التأكيد على عدم سرورنا من بعض التعليقات الأقل انصافاً التي قيلت أو بعض الاتهامات التي تُنشر في بعض الأحيان"، لكن الوضع سيعود للاعتيادي بدءاً من الجولة المقبلة في البرازيل.

حيث أضاف: "أعتقد أن الاتهامات بأن اللقب مسروق لهو أمر لا أعتقد أنه منصف. نحن لا نشعر بأنه تعليق منصف أو متوازن".

وأكمل: "ماكس كان مستاء للغاية من ذلك، ونحن كفريق ندعمه بالكامل. كنا مستائين مثله تماماً. كفريق، نحن أخذنا هذا القرار خلال الجولة، أخذتُ القرار بأننا سنأخذ هذه الجولة كاستراحة (من التعامل مع القناة)".

وحين سُئِل إن كان يعتقد بأن ريد بُل تتلقى المعاملة نفسها كأي فريق آخر من قبل القنوات الناقلة للبطولة، ردّ هورنر: "أعتقد أن ريد بُل هدف سهل في بعض الأحيان".