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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أستراليا الكبرى

فيرستابن يكشف سبب انسحابه من سباق أستراليا

تكلم ماكس فيرستابن سائق ريد بُل حول السبب الذي أدى لانسحابه المفاجئ منذ اللفة الرابعة لسباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
ماكس فيرستابن، ريد بُل

ماكس فيرستابن، ريد بُل

زاك موجر/ صور لات

بدأ فيرستابن من قطب الانطلاق الأول في أستراليا، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على مركزه حيث تجاوزه كارلوس ساينز في اللفة الثانية ليقتنص الصدارة.

وسُمع الهولندي وهو يشتكي من توازن سيارته، مشيراً إلى عدم ثبات القسم الخلفي.

وفي اللفة الرابعة شوهد دخان من سيارة ريد بُل، قبل أن يبدأ فيرستابن بالتراجع ومن ثم الانسحاب مع خروج نيران من المكابح الخلفية اليمنى.

حيث قال: "كانت لديّ مشكلة في المكابح الخلفية اليمنى منذ بداية السباق. كانت الحرارة ترتفع باستمرار حتى خروج النيران".

وأكمل: "مع ارتفاع الحرارة المستمر والمتصاعد، شعرتُ وكأن المكابح تعمل طوال الوقت. لكن بالطبع لم أكن أدرك ما يجري. شعرت بوجود مشكلة في التوازن".

وأضاف: "كان بوسع الفريق رؤية المشكلة، لكنهم لم يعرفوا السبب".

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مشكلة فيرستابن هذه، وضعت حداً لسلسلة امتدت 43 سباقاً متتالية دون انسحاب، أنهاها جميعها ضمن مراكز النقاط، حيث كان آخر انسحاب له في أستراليا كذلك موسم 2022.

"خضنا الكثير من السباقات الناجحة على التوالي مع الكثير من الموثوقية. كنت أعلم أنه سيأتي يوم تنتهي فيه، للأسف حصل ذلك اليوم" قال الهولندي.

وكان بطل العالم يعتقد أن سيارته طبيعية خلال لفة التحمية، حيث كان يمنّي النفس بتحقيق ثالث فوز له على التوالي هذا الموسم.

فقال: "بالطبع أنا محبط لعدم إمكانية إكمال السباق، كنت أعتقد أنني أمتلك فرصة حقيقية للفوز".

وأكمل: "كان التوازن جيداً في لفة التحمية وكنت واثقاً بالسيارة وبالتقدم الذي حققناه لناحية وتيرة المسافات الطويلة".

واختتم: "لكن، هناك أمور لا يمكنك التحكم بها".

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