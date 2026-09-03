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فيرستابن يكشف رد ريد بُل على طلبه الطريف بالسماح له "بإقصاء" منافسيه في تحدي سباق مع 100 سائق

كشف بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات ماكس فيرستابن أنه طلب مازحًا من ريد بُل السماح له "بإقصاء" منافسيه أثناء تصوير تحدٍ خاض خلاله منافسة ضد 100 سائق في فعالية لسباقات الكارتينغ.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

أقيم التحدي على حلبة مخصصة في سيلفرستون، حيث انطلق فيرستابن من الخلف خلف 100 سائق آخر، بهدف تجاوز جميع منافسيه.

وتحدث فيرستابن عن التحدي خلال بث مباشر، كاشفًا: "في الواقع، سألت ريد بُل لأن هناك نحو 100 شاب ضدي: هل يُسمح لي بإقصائهم أم لا؟ فقالوا لي: لا، ويفضل ألّا تفعل ذلك."

وسرعان ما التقط المشجعون هذه اللحظة. وكتب أحدهم عبر ريديت: "أمر غير مستحب، لكنه ليس ممنوعًا"، فيما أضاف آخر: "نحن نفضل ألّا تفعل ذلك، لكننا نعلم أننا لا نستطيع إيقافك."

وأضاف مشجع آخر: "أنا متأكد من أن بعضًا من السائقين الـ100 سيحبون ذلك على الأقل لتصبح قصة يروونها، لذا اختر أهدافك بحكمة. وآمل ألّا يكون شارل متنكرًا بينهما، متحمسًا لإعادة الحادثة."

وستتوفر فعالية سباق الكارتينغ، التي تحمل اسم "ماكس ضد 100" ويقدمها الكوميدي البريطاني مو غيليغان، للمشاهدة عبر ديزني+ في 16 سبتمبر. ومن اللافت أن فيرستابن سيتمكن من التحدث مباشرة عبر جهاز الاتصال اللاسلكي أثناء خوضه السباق على الحلبة، فيما سيضم المنافسون صناع محتوى ورياضيين ونجوم بث مباشر ومتسابقين آخرين من رياضة السيارات على مستوى الهواة.

وقال فيرستابن: "يعلمك الكارتينغ جميع الأساسيات: انطلاقة السباق، والدفاع، والتجاوز. لقد أمضيت جزءًا كبيرًا من حياتي في ممارسته، لذلك من الممتع دائمًا العودة إليه. وبمجرد أن تشعر بالتماسك والأحاسيس الفريدة للكارت، تعود الغرائز بشكل طبيعي."

وصمم الحلبة المخصصة بطل العالم للفورمولا أ للكارتينغ عام 1993، ديفيد تيريان. وأوضح مصمم الحلبة: "لم يسبق تصميم حلبة قادرة على استضافة 100 سائق في الوقت نفسه، ولم يشهد العالم شيئًا من هذا القبيل من قبل".

وأكمل: "وجود ماكس فيرستابن وهو يطارد 100 سيارة كارت سيكون تجربة لا تُنسى لجميع المشاركين. وسيتعين على ماكس الاعتماد بشكل كبير على قدرته على استشراف تحركات الآخرين وسط الازدحام، والتخطيط لكل حركة مع الحفاظ على وتيرة مذهلة لمنع المتصدرين من الابتعاد".

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