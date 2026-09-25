فيرستابن يكشف جدوى تحديثات ريد بُل في باكو
كشفت ريد بُل عن أحدث حزمة من تحديثات الفورمولا 1 في جائزة أذربيجان الكبرى.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: سام باجنال
يعتقد ماكس فيرستابن أن أحدث حزمة من تحديثات ريد بُل للفورمولا 1 "تعمل بشكل جيد" في جائزة أذربيجان الكبرى، وذلك بعد تجارب حرة "قوية".
حلّ فيرستابن ثالثًا في التجارب الحرة الثانية لصالح ريد بُل، التي دفعت بحزمة كبيرة من التحديثات على سيارة آر.بي22 في باكو، شملت أرضية جديدة، وناشرًا جديدًا، وتصميمًا جديدًا لهيكل الجوانب.
وكان فيرستابن السائق الوحيد الذي أنهى التجارب الحرة الثانية ضمن أقل من ثانية واحدة عن ثنائي مرسيدس، جورج راسل وكيمي أنتونيللي، كما تفوق على سيارتي فيراري بقيادة شارل لوكلير ولويس هاميلتون.
ويسعى فيرستابن لتحقيق ثالث منصة تتويج متتالية له للمرة الأولى هذا الموسم، بعد احتلاله المركز الثالث والثاني في إيطاليا وإسبانيا على التوالي، إذ شعر بأن سيارة ريد بُل في وضع جيد لمهاجمة بقية مجريات عطلة نهاية الأسبوع.
حيث قال: "كان اليوم جيدًا إلى حد ما، وكنت سعيدًا جدًا بالسيارة. كنا نعمل على ضبط بعض التفاصيل بدقة ومحاولة استخراج المزيد من الأداء، لذلك كانت بداية جيدة للفريق".
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: صور غيتي
وتابع: "يبدو أننا في المقدمة حاليًا، ويمكننا المنافسة على مركز على منصة التتويج، لذلك نحتاج فقط إلى إيجاد المزيد من الوتيرة. التحديثات تعمل بشكل جيد، وهذا أمر إيجابي، لذلك سنرى كيف ستسير الأمور غدًا".
من جهته، قدّم المدير التقني لريد بُل، بيير واشيه، رأيه أيضًا بشأن التحديثات، بعدما استمع إلى ملاحظات فيرستابن وإسحاق حجار، العائد إلى السيارة.
فقال: "بشكل عام، كان يومًا إيجابيًا للغاية منذ بداية التجارب الحرة الأولى، باستثناء مشكلة علبة التروس التي واجهناها في سيارة إسحاق، والتي تمكنا من إصلاحها في الوقت المناسب قبل التجارب الحرة الثانية".
وأضاف: "تلقينا ملاحظات جيدة من كلا السائقين بشأن توازن السيارة والتحديثات التي أحضرناها. هناك بعض الأمور التي نحتاج إلى إصلاحها، ونسعى للعثور على المزيد من السرعة".
وأكمل: "تبدو مرسيدس السيارة الأسرع، خصوصًا في اللفات القصيرة، بينما من الصعب تقييم مكلارين وفيراري بسبب كثرة الأحداث على الحلبة، لكن ينبغي أن نكون إلى جانبهما".
واختتم: "كان من الجيد رؤية إسحاق يعود إلى السيارة ويكون منافسًا وقادرًا على استعادة سرعته مباشرة، من دون أي مشكلات تتعلق بمعصمه".
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