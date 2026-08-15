الحلبة الأسطورية، التي استضافت سباقات الفورمولا 1 بصورة متقطعة وفق شكلها القديم منذ خمسينيات القرن الماضي وحتى منتصف ثمانينياته، عادت بشكل دائم إلى روزنامة البطولة في عام 2021.

وتمكن فيرستابن، الذي فاز بالسباقات الثلاثة الأولى بعد عودة الحلبة، من تحقيق الانتصارات، قبل أن يخسر سباقي العامين الماضيين لصالح سائقي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

وفي سباق الوداع هذا، الذي سيُقام وفق صيغة عطلة نهاية أسبوع تضم سباقًا قصيرًا، سيشارك فيرستابن مرتديًا تصميمًا خاصًا لخوذته، يغلب عليه اللون الأبيض مع تفاصيل زرقاء.

ونشر البطل الهولندي صورًا للتصميم المخصص عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي، وأضاف إلى منشوره رسالة عاطفية قال فيها:

"من أجل سباقي الأخير على أرض الوطن. شكرًا لك يا زاندفورت".