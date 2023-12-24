فيرستابن يكشف أهمية رسائل لامبيازي "النارية" في الوصول لأفضل مستوياته

باتت المحادثات بين هذين الشخصين محور التركيز خلال الموسم، خاصة بعد هيمنة ريد بُل المطلقة على المنافسة.

وحين سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بطل العالم في مقابلة حصرية، حول العلاقة مع مهندس سباقه، أكد فيرستابن أنه يقدّر لهجة لامبيازي الصارمة.

فقال: "هذه طبيعة العمل. لن أكون محبطاً بالكامل، ولكنني لا أفضل مهندساً بلهجة صوت ثابتة طوال الوقت وهو يردد ’عُلم… تحقق من ذلك’".

وحين سُئِل إن كان بحاجة للتحفيز من قبل لامبيازي كي يصل لأفضل مستوياته في 2023، ردّ فيرستابن: "نعم، تحتاج إلى بعض المحادثات النارية. هذه هي طريقة العمل التي أفضلها".

وأشار الهولندي لاعتقاده بأن الناس "تحبّ ذلك" حين يتم عرض بعض الرسائل اللاسلكية بينه وبين مهندسه.

"هكذا هي علاقتنا. نحن صريحان بشكل مباشر وإن كان هناك أمر ما لا يُعجبنا فإننا نتناقش فيه" قال فيرستابن.

وأكمل: "لكن هذا نوعاً ما يحصل بسبب الفورمولا واحد نفسها، لأنهم يقومون ببث كل شيء على الهواء".

واسترسل: "ليس هناك داعٍ لبثها. لذا أعتقد أنهم يريدون مثل ذلك النوع من الحماس".

واستكمل: "لكن علاقتنا لم تتغير حقاً. من سباق لآخر كذلك، لأننا بالطبع نحنا للفوز بالسباقات".

بالمقابل، نفى فيرستابن تكهنات لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي صرّح مازحاً بأن الهولندي غالباً ما يكون تحت الضغط حين يستعمل الشتائم خلال كلامه عبر اللاسلكي في سباق بريطانيا.

وفي أوستن كذلك، سُمع فيرستابن وهو محبط بشكل واضح من رسائل لامبيازي حين اشتكى من مكابح السيارة.

إلا أنه شدد على أن تعليقاته لا علاقة لها بكونه تحت الضغط.

فقال: "في أوستن، لم أكن مسروراً مما يجري وكنت بحاجة للتركيز الكامل على الكبح".

وأكمل: "لكن من الجيد أن السائقين الآخرين يفكرون بهذه الطريقة. بالنسبة لي، حتى حين أكون تحت الضغط فإنني لا أرتكب الأخطاء.. لذا لا مشكلة في ذلك".