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فيرستابن يكشف أنه يدرس المشاركة في سباق دايتونا 24 ساعة لعام 2027

قال فيرستابن إنه يستكشف حاليًا إمكانية المشاركة في سباق دايتونا 24 ساعة العام المقبل، على أن تكون مشاركته، في حال حدوثها، على متن سيارة من فئة جي تي 3.

رونالد فوردينغ

منشور: 23-11-2026

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أجرى ماكس فيرستابن زيارة إلى دايتونا قبل جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1.

وقال الهولندي إنه كان موجودًا هناك بالدرجة الأولى لتصوير محتوى مع ريد بُل، لكن الزيارة أثارت أيضًا تساؤلات بشأن ما إذا كان يفكر جديًا في المشاركة في سباق رولكس 24، سباق التحمل الذي يُقام على المسار المخصص للسباقات على حلبة دايتونا الدولية.

وعندما طرح موقعنا هذا السؤال عليه خلال اللقاء الإعلامي المخصص للصحفيين الهولنديين في لاس فيغاس، كشف فيرستابن أن مشاركته في شبكة الانطلاق خلال الشتاء المقبل لم تُستبعد بعد.

وقال: "نحن ندرس إمكانية حدوث ذلك، لكن الزيارة في الوقت الحالي كانت مرتبطة أكثر بتصوير بعض الأمور مع ريد بُل".

ويُعد سباق دايتونا أحد سباقات التحمل التي تحتل مكانة متقدمة على قائمة أمنيات بطل العالم للفورمولا 1 أربع مرات.

وأكد فيرستابن: "إنه بالتأكيد أحد السباقات التي أرغب في خوضها، نعم".

كما أنه أحد السباقات التي يمكن لفيرستابن المشاركة فيها بالفعل خلال مسيرته في الفورمولا 1، إذ يُقام الحدث خلال العطلة الشتوية. ومن المقرر أن تُقام النسخة الخامسة والستون من سباق دايتونا 24 ساعة خلال الفترة الممتدة من 28 إلى 31 يناير 2027.

وأضاف: "نعم، هذا السباق ممكن بالتأكيد خلال مسيرتي في الفورمولا 1، لذا آمل أن يحدث ذلك. لكن علينا الانتظار قليلًا للحصول على أخبار. لا يزال لدينا بعض الوقت أيضًا للتفكير في الأمر".

Race start

الصورة من قبل: Art Fleischmann

وأوضح فيرستابن أنه سيخوض هذا السباق على متن سيارة من فئة جي تي 3، ما يعني مشاركته في فئة جي تي دي برو في دايتونا.

وبعد مغامراته على حلبة نوربورغرينغ نوردشلايفه، ومشاركته كضيف مع فريقه الخاص في سباقات السيارات على حلبة بورتيماو، ستكون هذه أول مشاركة لفيرستابن في سباقات جي تي على الأراضي الأمريكية.

أما فيما يتعلق بسباق لومان 24 ساعة، فقد سبق لفيرستابن أن أشار إلى أنه لن يشارك فيه العام المقبل. إذ لا يرغب الهولندي في خوض السباق على حلبة لا سارت إلا بعد تحضيرات مكثفة للغاية، لكنه أوضح أن الأمر مختلف بالنسبة إلى دايتونا.

وقال: "أرغب حقًا في خوض سباق لومان فقط على متن سيارة هايبركار. وعندها عليك التفكير مليًا في الطريقة التي تريد بها التعامل مع الأمر. هل تريد المشاركة بنفسك، أم تفضل خوضه مع فريق مصنعي؟ لا يزال لدي الوقت لمعرفة ذلك أيضًا".

وأكمل: "إذا أردت المشاركة في سباق دايتونا، أو على حلبة نوردشلايفه، فسيكون ذلك على متن سيارة من فئة جي تي 3. لا أريد القول إن الأمر أسهل، لكنه أسهل قليلًا من حيث التنظيم مقارنة بالمشاركة بسيارة هايبركار".

وعندما أُشير إلى أن فيرستابن سيمنح عشاق رياضة المحركات على الأقل شيئًا يتطلعون إليه خلال العطلة الشتوية للفورمولا 1، تمامًا كما سيفعل فرناندو ألونسو من خلال مشاركته في رالي داكار، ضحك قائلًا: "هذا أمر جميل، أليس كذلك؟ أستمتع دائمًا برؤية السائقين وهم يخوضون تجارب أخرى خارج الفورمولا 1، ويستمتعون أيضًا بالمشاركة في سلاسل سباقات أخرى".

وأردف: "موسم الفورمولا 1 طويل بما فيه الكفاية بالفعل، بطبيعة الحال، لكن إذا تمكنت من الجمع بين ذلك وبين اصطحاب العائلة معي، على سبيل المثال، فسأحاول المشاركة في أحداث أخرى".

ومن المرجح أن ينطبق الأمر نفسه على سباق نوربورغرينغ 24 ساعة في عام 2027، رغم تعارض سباقات سلسلة إن إل إس التحضيرية مع جولات الجائزة الكبرى للفورمولا 1. لكن فيرستابن ضحك قائلًا: "لحسن الحظ، أعرف تلك الحلبة بالفعل!"

ولا يزال يدرس إمكانية تنظيم يوم تجارب مع فريقه ضمن التحضيرات لسباق التحمل الذي يمتد 24 ساعة في منطقة إيفل.

وقال: "نعم، لكن عليك بالطبع التنسيق مع إدارة الحلبة أيضًا لمعرفة الأيام المتاحة. لكننا سنرى ما إذا كان بإمكاننا تحديد موعد ليوم تجارب آخر، لأن هذا ما يفعله كل فريق جيد يشارك في ذلك السباق. لذا نعم، هذا بالتأكيد أحد الأمور التي سندرسها أيضًا".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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