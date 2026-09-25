تمكن سائق ريد بُل ماكس فيرستابن بشكل مفاجئ من تصدر التجارب الحرة الثالثة والأخيرة لجائزة أذربيجان الكبرى للفورمولا واحد، متفوقًا على سائق مرسيدس جورج راسل وسائق فيراري لويس هاميلتون على حلبة شوارع باكو الصعبة.

وانتزع فيرستابن الصدارة في اللحظات الأخيرة من الحصة التي امتدت لساعة واحدة، عندما انتقلت الفرق إلى محاكاة التصفيات، متجاوزًا مرسيدس التي كانت المرشحة الأبرز في باكو، بعدما استفاد من سحب هوائي قوي ليسجل أسرع توقيت.

وانطلقت التجارب الحرة الثالثة في ظروف أقل تمثيلًا من التجارب التأهيلية التي ستقام في وقت لاحق من بعد ظهر الجمعة، حيث بدأت الحصة بهدوء، مع تصدر سائقي ألبين للترتيب في المراحل المبكرة بفارق كبير عن الوتيرة التي سُجلت خلال التجارب الحرة الثانية يوم الخميس.

وبدأ السائقون في إظهار قوتهم بعد 15 دقيقة من انطلاق الحصة، مع المحاولة الثانية لشارل لوكلير على الإطارات اللينة، والتي أسفرت عن زمن قدره دقيقة واحدة و45.564 ثانية، متجاوزًا محاولة زميله في فيراري لويس هاميلتون.

ومع محاولة السائقين تحسين توقيت استفادتهم من عامل السحب الهوائي استعدادًا للتجارب التأهيلية، إذ يجعل الخط المستقيم الضخم البالغ طوله كيلومترين في حلبة مدينة باكو الاستفادة من السحب الهوائي عنصرًا حاسمًا لتحقيق لفة تنافسية، اندفع فيرستابن إلى الصدارة قبل أن ينتزع هاميلتون المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة و45.093 ثانية.

وبدت الظروف أكثر تأثرًا بهبات الرياح مقارنة بيوم الجمعة، حيث فعّلت إدارة السباق سيارة أمان افتراضية لفترة وجيزة بسبب غصن شجرة جرفته الرياح إلى الحلبة.

كما جعلت الرياح السيارات أقل قابلية للتوقع أثناء القيادة. وأبلغ فيرستابن عن أن سيارة ريد بُل كانت "تقفز مثل الكنغر" قبل أن يخرج بشكل واسع إلى منطقة الأمان عند المنعطف 15، ليكون واحدًا من عدة سائقين استفادوا بشكل كبير من مسارات الهروب الآمن في باكو.

ولم يكن سائق أستون مارتن لانس سترول محظوظًا بالقدر نفسه، بعدما احتك بالجدار عند المنعطف الأول، ما ألحق أضرارًا بنظام التعليق الأمامي الأيسر ودفع السائق الكندي إلى إيقاف السيارة.

وبدأت مرسيدس، التي كانت سريعة بشكل كبير يوم الجمعة، في الدخول بقوة إلى المنافسة عند انتصاف الحصة، بعدما تفوق أنتونيللي على لوكلير بفارق خمسة أجزاء من المئة من الثانية بفضل لفة بزمن دقيقة واحدة و45.046 ثانية، قبل أن ينتزع راسل الصدارة بزمن بلغ دقيقة واحدة و44.715 ثانية، وذلك باستخدام الإطارات المتوسطة بدلًا من اللينة.

ثم كشفت السهام الفضية عن سرعتها على أكثر نوعيات الإطارات ليونة، عندما سجل راسل زمنًا بلغ دقيقة واحدة و44.177 ثانية قبل 15 دقيقة من نهاية الحصة. ومع نجاح راسل في تقليص المزيد من الوقت عبر لفته التالية التي سجل فيها دقيقة واحدة و44.021 ثانية، خسر أنتونيللي 0.252 ثانية أمام زميله في الفريق.

واستفاد فيرستابن من سحب هوائي واضح ليفصل بين سيارتي مرسيدس في المركز الثاني، في نتيجة بالغت في إظهار الأداء الحقيقي لسيارة ريد بُل خلال عطلة نهاية أسبوع يُتوقع أن يهيمن عليها الفريق متصدر البطولة، قبل أن يسجل الهولندي في نهاية المطاف لفة بزمن دقيقة واحدة و43.922 ثانية لينهي الحصة في الصدارة.

وكان بإمكان راسل على الأرجح تسجيل زمن أسرع، لكنه أغلق المكابح الأمامية عند المنعطف الأول قبل أن يتجه مباشرة عند المنعطف السابع، وتمكن من إيقاف السيارة دون أن يصطدم بالجدار.

وفي محاولة أخيرة في اللحظات الأخيرة، انتزع هاميلتون المركز الثالث أمام أنتونيللي، متقدمًا على لوكلير وسائق ألبين بيير غاسلي. واستمرت عطلة نهاية الأسبوع الهادئة لمكلارين، مع احتلال أوسكار بياستري ولاندو نوريس المركزين السابع والثامن، رغم التحديثات التي أدخلها الفريق لتحسين أدائه في المنعطفات منخفضة السرعة.

واحتل إسحاق حجار، العائد إلى مقعده، المركز التاسع لصالح ريد بُل، أمام سيارة ألبين الثانية بقيادة فرانكو كولابينتو.