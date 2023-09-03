فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل
سجل ماكس فيرستابن رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الفورمولا واحد بتحقيق فوزه العاشر على التوالي في مونزا متقدماً على زميله سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز سائق فيراري.
رغم محاولات فيراري الحثيثة، لكنها لم تكن نداً لسيارة ريد بُل التي هيمنت بأداء رائع على حلبة مونزا العريقة.
لينهي ساينز ثالثاً بعد انطلاقه من قطب الانطلاق الأول أمام زميله لوكلير وجورج راسل سائق مرسيدس.
مجريات السباق
بعد انطلاقة متأخرة للسباق بسبب مشكلة سيارة ألفا تاوري التي يقودها يوكي تسونودا في لفة التحمية، تصدر ساينز الانطلاقة في المنعطف الأول.
وكان ساينز أمام فيرستابن ولوكلير، الذي كان يصد هجمات جورج راسل. أما سيرجيو بيريز فكان متمسكاً بالمركز الخامس أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين وأليكسندر ألبون على متن ويليامز. بينما قام ألبون بتجاوز بياستري للمركز السادس في اللفة الثانية .
أما لويس هاميلتون فقد انطلق مع إطارات هارد، حيث خسر مركزاً في الانطلاقة وبات تاسعاً خلف لاندو نوريس.
بدأ فيرستابن أولى هجماته على ساينز، من الجهة الخارجية بحلول اللفة السادسة. بينما بدأ بيريز بمحاولات الضغط على راسل في اللفة الثامنة سعياً للمركز الرابع.
في اللفة 15، تعرض ساينز لقفل إطارات ما سمح لـ فيرستابن بتجاوزه نحو الصدارة.
بيريز بدوره انقض على راسل ليحتل المركز الرابع..
وقفات الصيانة
دخل ساينز في اللفة 20 وكذلك قام به راسل اللذين انتقلا إلى إطارات هارد.
وبدأ بيريز بملاحقة لوكلير الذي دخل المنصة في اللفة 21، حيث قامت ريد بُل بتغطية وقفة ساينز مع فيرستابن، الأمر الذي سمح لـ بيريز بالتصدر حتى توقفه بعد لفة.
خرج لوكلير خلف ساينز، حيث خاضا معركة بينهما نجح خلالها ساينز بالتشبث بمركزه.
بينما تصدر هاميلتون لفترة وجيزة بعد بقائه لفترة طويلة على إطارات هارد، قبل أن يتجاوزه فيرستابن.
وبعد مرور 25 لفة واكتمال وقفات الصيانة لأغلب سائقي المقدمة، كان فيرستابن متشبثاً بالصدارة وبفارق يتجاوز 4 ثوانٍ أمام ساينز ولوكلير ومن ثم بيريز.
وبدأت بالفعل تلوح ملامح المعركة على المركز الثاني بين 3 سيارات، إذ كان بيريز يضغط بقوة على لوكلير.
بينما حصل احتكاك بين سائقي مكلارين نوريس وبياستري، إلا أنه لم يسفر عن تضرر أي من السيارتين.
وبعد أن أطال القسم الأول من السباق بأقصى ما يمكن على إطارات هارد، دخل هاميلتون في اللفة 28 للانتقال إلى إطارات ميديوم.
حيث نجح البريطاني بالتقدم على فرناندو ألونسو إلى المركز التاسع.
أما معركة بيريز ولوكلير فتواصلت مع محاولات حثيثة من قبل المكسيكي لكسب المركز وهذا بالفعل ما نجح به بحلول اللفة 32 الذي تقدم للمركز الثالث خلف ساينز.
نوريس من جهته كان يلاحق أليكسندر ألبون عن كثب ساعياً لاقتناص المركز السادس مستفيداً من تآكل إطارات سيارة ويليامز.
ومجدداً بدأ بيريز يضغط بكل قوة على ساينز لمحاولة انتزاع المركز الثاني منه، بينما كان هاميلتون يحاول تجاوز بياستري لكن السيارتين ارتطمتا ببعضهما البعض حيث تضرر الجانح الأمامي لسيارة مكلارين ما اضطر الأسترالي اليافع لدخول منصة الصيانة لتبديل الجانح.
نتيجة هذه الحادثة تلقى هاميلتون عقوبة زمنية قدرها 5 ثوانٍ.
خلال هذه الفترة تواصلت المعركة الرائعة بين بيريز وساينز وخلفهما مباشرة لوكلير الذي ينتظر أية فرصة سانحة للتحسّن.
ثنائية ريد بُل
شهدت اللفة 46 تقدم بيريز إلى المركز الثاني أمام ساينز، ليصبح المكسيكي خلف زميله.
أما هاميلتون فقد كسب مركزاً من نوريس إلى المركز السابع وبدأ الضغط بقوة على ألبون لمحاولة كسب أكبر قدر ممكن من الثواني لتعويض عقوبته الزمنية.
وهذا بالفعل ما نجح به البريطاني ليتقدم للمركز السادس خلف زميله راسل.
من جهة أخرى، اشتعلت معركة في البيت الواحد بين سيارتي فيراري مع ساينز ولوكلير، حيث بدا أن لوكلير أسرع لكن ساينز كان يدافع بشراسة.
واستمرت المعركة بين ساينز ولوكلير حتى النهاية، لكن ساينز نجح بصد هجمات زميله ليحقق المركز الثالث خلف سيارتي ريد بُل.
وانتهى السباق مع فيرستابن أولاً أمام بيريز، ساينز، لوكلير، راسل، هاميلتون.
ألبون حقق المركز السابع بينما أكمل نوريس، ألونسو وبوتاس المراكز العشرة الأولى.
نتيجة السباق
|المركز
|السائق
|#
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفاصل
|كم/س
|منصات الصيانة
|النقاط
|1
|ماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ
|1
|51
|1:13:41.143
|240.318
|1
|25
|2
|سيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ
|11
|51
|+6.064
|6.064
|239.989
|1
|18
|3
|كارلوس ساينز الإبنفيراري
|55
|51
|+11.193
|5.129
|239.711
|1
|15
|4
|شارل لوكليرفيراري
|16
|51
|+11.377
|0.184
|239.701
|1
|12
|5
|جورج راسلمرسيدس
|63
|51
|+23.028
|11.651
|239.073
|1
|10
|6
|لويس هاميلتونمرسيدس
|44
|51
|+42.679
|19.651
|238.020
|1
|8
|7
|ألكسندر ألبونويليامز
|23
|51
|+45.106
|2.427
|237.891
|1
|6
|8
|لاندو نوريسمكلارين
|4
|51
|+45.449
|0.343
|237.873
|1
|4
|9
|فرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ
|14
|51
|+46.294
|0.845
|237.828
|1
|2
|10
|فالتيري بوتاسألفا روميو
|77
|51
|+1'04.056
|17.762
|236.886
|1
|1
|11
|ليام لاوسونألفا تاوري
|40
|51
|+1'10.638
|6.582
|236.539
|2
|12
|أوسكار بياستريمكلارين
|81
|51
|+1'13.074
|2.436
|236.411
|2
|13
|لوجان سارجينتويليامز
|2
|51
|+1'18.557
|5.483
|236.122
|1
|14
|غوانيو جوألفا روميو
|24
|51
|+1'20.164
|1.607
|236.038
|2
|15
|بيير غاسليألبين
|10
|51
|+1'22.510
|2.346
|235.915
|2
|16
|لانس سترولأستون مارتن رايسينغ
|18
|51
|+1'27.266
|4.756
|235.666
|1
|17
|نيكو هلكنبرغفريق هاس اف1
|27
|50
|+1 Lap
|1 Lap
|235.489
|2
|18
|كيفن ماغنوسنفريق هاس اف1
|20
|50
|+1 Lap
|10.531
|234.930
|2
|dnf
|إستيبان أوكونألبين
|31
|39
|+12 Laps
|11 Laps
|233.735
|2
|dns
|يوكي تسونوداألفا تاوري
|22
|0
فيراري تشرح سبب عدم معاقبة ساينز ولوكلير في تصفيات مونزا
فيراري تشرح سبب عدم معاقبة ساينز ولوكلير في تصفيات مونزا فيراري تشرح سبب عدم معاقبة ساينز ولوكلير في تصفيات مونزا
لوكلير: استعمال عامل السحب كان ليمنح فيراري صف الانطلاق الأول في مونزا
لوكلير: استعمال عامل السحب كان ليمنح فيراري صف الانطلاق الأول في مونزا لوكلير: استعمال عامل السحب كان ليمنح فيراري صف الانطلاق الأول في مونزا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن
ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن ساينز يلهب مشاعر التيفوزي على حلبة مونزا ليخطف قطب الانطلاق الأول بفارق 0.013 ثانية أمام فيرستابن
ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية
ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية ساينز يتصدر التجارب الحرة الثانية في مونزا أمام نوريس بفارق 0.019 ثانية
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
أحدث الأخبار
وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"
وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا" وولف: رقم انتصارات فيرستابن المتتالية ينتمي إلى "ويكيبيديا"
هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي" هاميلتون يعتذر بعد حادثته مع بياستري في مونزا: "كان ذلك خطئي"
ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا ساينز يتعرض للسرقة خارج الفندق في ميلان بعد سباق إيطاليا
فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل
فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.