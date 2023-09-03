فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

رغم محاولات فيراري الحثيثة، لكنها لم تكن نداً لسيارة ريد بُل التي هيمنت بأداء رائع على حلبة مونزا العريقة.

لينهي ساينز ثالثاً بعد انطلاقه من قطب الانطلاق الأول أمام زميله لوكلير وجورج راسل سائق مرسيدس.

مجريات السباق

بعد انطلاقة متأخرة للسباق بسبب مشكلة سيارة ألفا تاوري التي يقودها يوكي تسونودا في لفة التحمية، تصدر ساينز الانطلاقة في المنعطف الأول.

وكان ساينز أمام فيرستابن ولوكلير، الذي كان يصد هجمات جورج راسل. أما سيرجيو بيريز فكان متمسكاً بالمركز الخامس أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين وأليكسندر ألبون على متن ويليامز. بينما قام ألبون بتجاوز بياستري للمركز السادس في اللفة الثانية .

أما لويس هاميلتون فقد انطلق مع إطارات هارد، حيث خسر مركزاً في الانطلاقة وبات تاسعاً خلف لاندو نوريس.

بدأ فيرستابن أولى هجماته على ساينز، من الجهة الخارجية بحلول اللفة السادسة. بينما بدأ بيريز بمحاولات الضغط على راسل في اللفة الثامنة سعياً للمركز الرابع.

في اللفة 15، تعرض ساينز لقفل إطارات ما سمح لـ فيرستابن بتجاوزه نحو الصدارة.

بيريز بدوره انقض على راسل ليحتل المركز الرابع..

وقفات الصيانة

دخل ساينز في اللفة 20 وكذلك قام به راسل اللذين انتقلا إلى إطارات هارد.

وبدأ بيريز بملاحقة لوكلير الذي دخل المنصة في اللفة 21، حيث قامت ريد بُل بتغطية وقفة ساينز مع فيرستابن، الأمر الذي سمح لـ بيريز بالتصدر حتى توقفه بعد لفة.

خرج لوكلير خلف ساينز، حيث خاضا معركة بينهما نجح خلالها ساينز بالتشبث بمركزه.

بينما تصدر هاميلتون لفترة وجيزة بعد بقائه لفترة طويلة على إطارات هارد، قبل أن يتجاوزه فيرستابن.

وبعد مرور 25 لفة واكتمال وقفات الصيانة لأغلب سائقي المقدمة، كان فيرستابن متشبثاً بالصدارة وبفارق يتجاوز 4 ثوانٍ أمام ساينز ولوكلير ومن ثم بيريز.

وبدأت بالفعل تلوح ملامح المعركة على المركز الثاني بين 3 سيارات، إذ كان بيريز يضغط بقوة على لوكلير.

بينما حصل احتكاك بين سائقي مكلارين نوريس وبياستري، إلا أنه لم يسفر عن تضرر أي من السيارتين.

وبعد أن أطال القسم الأول من السباق بأقصى ما يمكن على إطارات هارد، دخل هاميلتون في اللفة 28 للانتقال إلى إطارات ميديوم.

حيث نجح البريطاني بالتقدم على فرناندو ألونسو إلى المركز التاسع.

أما معركة بيريز ولوكلير فتواصلت مع محاولات حثيثة من قبل المكسيكي لكسب المركز وهذا بالفعل ما نجح به بحلول اللفة 32 الذي تقدم للمركز الثالث خلف ساينز.

نوريس من جهته كان يلاحق أليكسندر ألبون عن كثب ساعياً لاقتناص المركز السادس مستفيداً من تآكل إطارات سيارة ويليامز.

ومجدداً بدأ بيريز يضغط بكل قوة على ساينز لمحاولة انتزاع المركز الثاني منه، بينما كان هاميلتون يحاول تجاوز بياستري لكن السيارتين ارتطمتا ببعضهما البعض حيث تضرر الجانح الأمامي لسيارة مكلارين ما اضطر الأسترالي اليافع لدخول منصة الصيانة لتبديل الجانح.

نتيجة هذه الحادثة تلقى هاميلتون عقوبة زمنية قدرها 5 ثوانٍ.

خلال هذه الفترة تواصلت المعركة الرائعة بين بيريز وساينز وخلفهما مباشرة لوكلير الذي ينتظر أية فرصة سانحة للتحسّن.

ثنائية ريد بُل

شهدت اللفة 46 تقدم بيريز إلى المركز الثاني أمام ساينز، ليصبح المكسيكي خلف زميله.

أما هاميلتون فقد كسب مركزاً من نوريس إلى المركز السابع وبدأ الضغط بقوة على ألبون لمحاولة كسب أكبر قدر ممكن من الثواني لتعويض عقوبته الزمنية.

وهذا بالفعل ما نجح به البريطاني ليتقدم للمركز السادس خلف زميله راسل.

من جهة أخرى، اشتعلت معركة في البيت الواحد بين سيارتي فيراري مع ساينز ولوكلير، حيث بدا أن لوكلير أسرع لكن ساينز كان يدافع بشراسة.

واستمرت المعركة بين ساينز ولوكلير حتى النهاية، لكن ساينز نجح بصد هجمات زميله ليحقق المركز الثالث خلف سيارتي ريد بُل.

وانتهى السباق مع فيرستابن أولاً أمام بيريز، ساينز، لوكلير، راسل، هاميلتون.

ألبون حقق المركز السابع بينما أكمل نوريس، ألونسو وبوتاس المراكز العشرة الأولى.

نتيجة السباق