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فيرستابن يكتب التاريخ بفوزه في مونزا متقدماً ثنائية ريد بُل

سجل ماكس فيرستابن رقماً قياسياً جديداً في تاريخ الفورمولا واحد بتحقيق فوزه العاشر على التوالي في مونزا متقدماً على زميله سيرجيو بيريز وكارلوس ساينز سائق فيراري.

خلدون يونس
من قبل:
ماكس فيرستابن، ريد بُل

رغم محاولات فيراري الحثيثة، لكنها لم تكن نداً لسيارة ريد بُل التي هيمنت بأداء رائع على حلبة مونزا العريقة.

لينهي ساينز ثالثاً بعد انطلاقه من قطب الانطلاق الأول أمام زميله لوكلير وجورج راسل سائق مرسيدس.

مجريات السباق

بعد انطلاقة متأخرة للسباق بسبب مشكلة سيارة ألفا تاوري التي يقودها يوكي تسونودا في لفة التحمية، تصدر ساينز الانطلاقة في المنعطف الأول.

وكان ساينز أمام فيرستابن ولوكلير، الذي كان يصد هجمات جورج راسل. أما سيرجيو بيريز فكان متمسكاً بالمركز الخامس أمام أوسكار بياستري سائق مكلارين وأليكسندر ألبون على متن ويليامز. بينما قام ألبون بتجاوز بياستري للمركز السادس في اللفة الثانية .

أما لويس هاميلتون فقد انطلق مع إطارات هارد، حيث خسر مركزاً في الانطلاقة وبات تاسعاً خلف لاندو نوريس.

بدأ فيرستابن أولى هجماته على ساينز، من الجهة الخارجية بحلول اللفة السادسة. بينما بدأ بيريز بمحاولات الضغط على راسل في اللفة الثامنة سعياً للمركز الرابع.

في اللفة 15، تعرض ساينز لقفل إطارات ما سمح لـ فيرستابن بتجاوزه نحو الصدارة.

بيريز بدوره انقض على راسل ليحتل المركز الرابع..

وقفات الصيانة

دخل ساينز في اللفة 20 وكذلك قام به راسل اللذين انتقلا إلى إطارات هارد.

وبدأ بيريز بملاحقة لوكلير الذي دخل المنصة في اللفة 21، حيث قامت ريد بُل بتغطية وقفة ساينز مع فيرستابن، الأمر الذي سمح لـ بيريز بالتصدر حتى توقفه بعد لفة.

خرج لوكلير خلف ساينز، حيث خاضا معركة بينهما نجح خلالها ساينز بالتشبث بمركزه.

بينما تصدر هاميلتون لفترة وجيزة بعد بقائه لفترة طويلة على إطارات هارد، قبل أن يتجاوزه فيرستابن. 

وبعد مرور 25 لفة واكتمال وقفات الصيانة لأغلب سائقي المقدمة، كان فيرستابن متشبثاً بالصدارة وبفارق يتجاوز 4 ثوانٍ أمام ساينز ولوكلير ومن ثم بيريز.

وبدأت بالفعل تلوح ملامح المعركة على المركز الثاني بين 3 سيارات، إذ كان بيريز يضغط بقوة على لوكلير.

بينما حصل احتكاك بين سائقي مكلارين نوريس وبياستري، إلا أنه لم يسفر عن تضرر أي من السيارتين.

وبعد أن أطال القسم الأول من السباق بأقصى ما يمكن على إطارات هارد، دخل هاميلتون في اللفة 28 للانتقال إلى إطارات ميديوم.

حيث نجح البريطاني بالتقدم على فرناندو ألونسو إلى المركز التاسع.

أما معركة بيريز ولوكلير فتواصلت مع محاولات حثيثة من قبل المكسيكي لكسب المركز وهذا بالفعل ما نجح به بحلول اللفة 32 الذي تقدم للمركز الثالث خلف ساينز.

نوريس من جهته كان يلاحق أليكسندر ألبون عن كثب ساعياً لاقتناص المركز السادس مستفيداً من تآكل إطارات سيارة ويليامز.

ومجدداً بدأ بيريز يضغط بكل قوة على ساينز لمحاولة انتزاع المركز الثاني منه، بينما كان هاميلتون يحاول تجاوز بياستري لكن السيارتين ارتطمتا ببعضهما البعض حيث تضرر الجانح الأمامي لسيارة مكلارين ما اضطر الأسترالي اليافع لدخول منصة الصيانة لتبديل الجانح.

نتيجة هذه الحادثة تلقى هاميلتون عقوبة زمنية قدرها 5 ثوانٍ.

خلال هذه الفترة تواصلت المعركة الرائعة بين بيريز وساينز وخلفهما مباشرة لوكلير الذي ينتظر أية فرصة سانحة للتحسّن.

ثنائية ريد بُل

شهدت اللفة 46 تقدم بيريز إلى المركز الثاني أمام ساينز، ليصبح المكسيكي خلف زميله.

أما هاميلتون فقد كسب مركزاً من نوريس إلى المركز السابع وبدأ الضغط بقوة على ألبون لمحاولة كسب أكبر قدر ممكن من الثواني لتعويض عقوبته الزمنية.

وهذا بالفعل ما نجح به البريطاني ليتقدم للمركز السادس خلف زميله راسل.

من جهة أخرى، اشتعلت معركة في البيت الواحد بين سيارتي فيراري مع ساينز ولوكلير، حيث بدا أن لوكلير أسرع لكن ساينز كان يدافع بشراسة.

واستمرت المعركة بين ساينز ولوكلير حتى النهاية، لكن ساينز نجح بصد هجمات زميله ليحقق المركز الثالث خلف سيارتي ريد بُل.

وانتهى السباق مع فيرستابن أولاً أمام بيريز، ساينز، لوكلير، راسل، هاميلتون.

ألبون حقق المركز السابع بينما أكمل نوريس، ألونسو وبوتاس المراكز العشرة الأولى.

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نتيجة السباق

المركز السائق # عدد اللفات التوقيت الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط
1 Netherlandsماكس فيرشتابنريد بُل ريسينغ 1 51 1:13:41.143   240.318 1 25
2 Mexicoسيرجيو بيريزريد بُل ريسينغ 11 51 +6.064 6.064 239.989 1 18
3 Spainكارلوس ساينز الإبنفيراري 55 51 +11.193 5.129 239.711 1 15
4 Monacoشارل لوكليرفيراري 16 51 +11.377 0.184 239.701 1 12
5 United Kingdomجورج راسلمرسيدس 63 51 +23.028 11.651 239.073 1 10
6 United Kingdomلويس هاميلتونمرسيدس 44 51 +42.679 19.651 238.020 1 8
7 Thailandألكسندر ألبونويليامز 23 51 +45.106 2.427 237.891 1 6
8 United Kingdomلاندو نوريسمكلارين 4 51 +45.449 0.343 237.873 1 4
9 Spainفرناندو ألونسوأستون مارتن رايسينغ 14 51 +46.294 0.845 237.828 1 2
10 Finlandفالتيري بوتاسألفا روميو 77 51 +1'04.056 17.762 236.886 1 1
11 New Zealandليام لاوسونألفا تاوري 40 51 +1'10.638 6.582 236.539 2  
12 Australiaأوسكار بياستريمكلارين 81 51 +1'13.074 2.436 236.411 2  
13 United Statesلوجان سارجينتويليامز 2 51 +1'18.557 5.483 236.122 1  
14 Chinaغوانيو جوألفا روميو 24 51 +1'20.164 1.607 236.038 2  
15 Franceبيير غاسليألبين 10 51 +1'22.510 2.346 235.915 2  
16 Canadaلانس سترولأستون مارتن رايسينغ 18 51 +1'27.266 4.756 235.666 1  
17 Germanyنيكو هلكنبرغفريق هاس اف1 27 50 +1 Lap 1 Lap 235.489 2  
18 Denmarkكيفن ماغنوسنفريق هاس اف1 20 50 +1 Lap 10.531 234.930 2  
dnf Franceإستيبان أوكونألبين 31 39 +12 Laps 11 Laps 233.735 2  
dns Japanيوكي تسونوداألفا تاوري 22 0
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