فيرستابن يقول لمنتقديه بأن "يغربوا عن وجهه" بعد جائزة المجر الكبرى

قال فيرستابن لمنتقديه أن "يغربوا عن وجهه" بعد سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، وذلك بعد أن هاجم استراتيجيّة فريقه ريد بُل إلى جانب ردّة الفعل الخارجيّة حيال حادثه مع لويس هاميلتون.

عبّر حامل اللقب عن انزعاجه بشكلٍ متكرّرٍ من استراتيجيّة ريد بُل أثناء سباق المجر، وتراجع إلى المركز الخامس في الفترة الأخيرة، لكنّه بدأ بالهجوم على شارل لوكلير سائق فيراري مستغلًا إطاراته الجديدة، وكذلك هاميلتون سائق مرسيدس سعيًا وراء آخر مراكز منصّة التتويج.

وبعد أن تجاوز لوكلير، احتكّ الهولندي بهاميلتون في المنعطف الأوّل مع تبقي 8 لفّات على النهاية، وهو ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الخامس أين أكمل السباق.

وبحديثه لاحقًا بعد أن شعر أنّ مكلارين كانت بعيدة المنال في السباق الذي حجزت فيه المركزين الأوّل والثاني، لذا كان المركز الثالث أفضل ما يُمكن تحقيقه، وعند الإلحاح عليه للحصول على ردّ فعلٍ على منتقديه الذين قالوا أنّه كان مفرطًا في السباق وأخلّ بالاحترام تجاه فريقه ريد بُل عبر اللاسلكي.

قال الهولندي: "يُمكنهم أن يغربوا عن وجهي جميعًا".

كما استهدف فيرستابن، الذي لا يزال تحت التحقيق من قبل مراقبي "فيا" لقاء حادثته مع هاميلتون، منتقديه حيال جانبه من الحادث، وذلك بعد أن تلقى انتقادات لقاء حادثه مع لاندو نوريس في جائزة النمسا الكبرى الشهر الماضي.

وقال: "تلقيت الكثير من الانتقادات في النمسا، حيث قال البعض أنّني تحرّكت أثناء الكبح وكلّ تلك الأمور... كنت أضع سيارتي في الموقع المناسب عند الحركة الأولى ومن ثمّ أبقيتها مستقيمة".

وأضاف: "واصل الانعطاف إلى اليمين أثناء الكبح ولهذا السبب أغلقت مكابحي كذلك لأنّني كنت أقدم على محاولة التجاوز، لكنّني رأيت سيارة على الخطّ الخارجي وواصلت الاقتراب مني. لولا ذلك لوقع الحادث قبل ذلك. تعيّن عليّ إيقاف السيارة وذلك سبب إغلاقي للمكابح".

وشرح الهولندي انتقاده لاستراتيجيّة ريد بُل بعد السباق وشعر أنّها تركته مكشوفًا لعمليّة التوقّف الأبكر من قبل منافسيه في كلٍّ من الوقفتين، ليخسر مركزًا لصالح هاميلتون في الوقفات الأولى ومن ثمّ لوكلير في الثانية، وهو ما كان يعني أنّه كان متأخّرًا وعانى لإكمال التجاوز.

وقال: "لم نتمتّع بالوتيرة لمنافسة مكلارين اليوم، لكنّني أعتقد بأنّه كان من الممكن تحقيق المركز الثالث بالرغم من ذلك".

وأضاف: "تركتني القرارات الاستراتيجيّة الخاطئة متأخّرًا في كلّ مرّة وكان عليّ منافسة الآخرين وقتالهم ومحاولة تجاوزهم، ولم ينجح ذلك اليوم".

واختتم بالقول: "كان المسار حارًا جدًا وحالما تقترب من السيارات الأخرى فإنّ حرارة الإطارات ترتفع كثيرًا ولا تبقى أفضليّة الإطارات التي كنت تتمتّع بها".