جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

فيرستابن يقول لمنتقديه بأن "يغربوا عن وجهه" بعد جائزة المجر الكبرى

استهدف سائق ريد بُل منتقديه على إثر إدانته المباشرة لاستراتيجيّة سباق فريقه إلى جانب ردّة الفعل على حادثه مع لويس هاميلتون في المجر.

مروان الوافي
مروان الوافي
تم التحديث:
حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

حادث ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولويس هاميلتون، مرسيدس

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

قال فيرستابن لمنتقديه أن "يغربوا عن وجهه" بعد سباق جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1، وذلك بعد أن هاجم استراتيجيّة فريقه ريد بُل إلى جانب ردّة الفعل الخارجيّة حيال حادثه مع لويس هاميلتون.

عبّر حامل اللقب عن انزعاجه بشكلٍ متكرّرٍ من استراتيجيّة ريد بُل أثناء سباق المجر، وتراجع إلى المركز الخامس في الفترة الأخيرة، لكنّه بدأ بالهجوم على شارل لوكلير سائق فيراري مستغلًا إطاراته الجديدة، وكذلك هاميلتون سائق مرسيدس سعيًا وراء آخر مراكز منصّة التتويج.

وبعد أن تجاوز لوكلير، احتكّ الهولندي بهاميلتون في المنعطف الأوّل مع تبقي 8 لفّات على النهاية، وهو ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الخامس أين أكمل السباق.

وبحديثه لاحقًا بعد أن شعر أنّ مكلارين كانت بعيدة المنال في السباق الذي حجزت فيه المركزين الأوّل والثاني، لذا كان المركز الثالث أفضل ما يُمكن تحقيقه، وعند الإلحاح عليه للحصول على ردّ فعلٍ على منتقديه الذين قالوا أنّه كان مفرطًا في السباق وأخلّ بالاحترام تجاه فريقه ريد بُل عبر اللاسلكي.

اقرأ أيضاً:

قال الهولندي: "يُمكنهم أن يغربوا عن وجهي جميعًا".

كما استهدف فيرستابن، الذي لا يزال تحت التحقيق من قبل مراقبي "فيا" لقاء حادثته مع هاميلتون، منتقديه حيال جانبه من الحادث، وذلك بعد أن تلقى انتقادات لقاء حادثه مع لاندو نوريس في جائزة النمسا الكبرى الشهر الماضي.

وقال: "تلقيت الكثير من الانتقادات في النمسا، حيث قال البعض أنّني تحرّكت أثناء الكبح وكلّ تلك الأمور... كنت أضع سيارتي في الموقع المناسب عند الحركة الأولى ومن ثمّ أبقيتها مستقيمة".

وأضاف: "واصل الانعطاف إلى اليمين أثناء الكبح ولهذا السبب أغلقت مكابحي كذلك لأنّني كنت أقدم على محاولة التجاوز، لكنّني رأيت سيارة على الخطّ الخارجي وواصلت الاقتراب مني. لولا ذلك لوقع الحادث قبل ذلك. تعيّن عليّ إيقاف السيارة وذلك سبب إغلاقي للمكابح".

وشرح الهولندي انتقاده لاستراتيجيّة ريد بُل بعد السباق وشعر أنّها تركته مكشوفًا لعمليّة التوقّف الأبكر من قبل منافسيه في كلٍّ من الوقفتين، ليخسر مركزًا لصالح هاميلتون في الوقفات الأولى ومن ثمّ لوكلير في الثانية، وهو ما كان يعني أنّه كان متأخّرًا وعانى لإكمال التجاوز.

 وقال: "لم نتمتّع بالوتيرة لمنافسة مكلارين اليوم، لكنّني أعتقد بأنّه كان من الممكن تحقيق المركز الثالث بالرغم من ذلك".

وأضاف: "تركتني القرارات الاستراتيجيّة الخاطئة متأخّرًا في كلّ مرّة وكان عليّ منافسة الآخرين وقتالهم ومحاولة تجاوزهم، ولم ينجح ذلك اليوم".

واختتم بالقول: "كان المسار حارًا جدًا وحالما تقترب من السيارات الأخرى فإنّ حرارة الإطارات ترتفع كثيرًا ولا تبقى أفضليّة الإطارات التي كنت تتمتّع بها".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق مكلارين كانت لتشعر بالقلق الشديد لو رضخ نوريس بسهولة لطلب إعادة الصدارة إلى بياستري في المجر
المقال التالي ألونسو يكشف متى شعر بأن سباقه في المجر قد انتهى

أبرز التعليقات

مروان الوافي
More from
مروان الوافي
تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025
تحليل: هل يُعدّ شرح مكلارين لأوامر فريقها منطقيًا؟

تحليل: هل يُعدّ شرح مكلارين لأوامر فريقها منطقيًا؟

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: هل يُعدّ شرح مكلارين لأوامر فريقها منطقيًا؟

أحدث الأخبار

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تحليل: لماذا لا يُعد مقعد بيريز آمنًا بالرغم من عودته إلى النقاط في المجر
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
شراكة ألبين ومرسيدس ستشمل علب التروس ونظام التعليق وقد تبدأ في 2025
فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية

فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن بعد خيبة سباق المجر: إن لم تكن سريعاً عليك التعويض بالاستراتيجية
ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ريكاردو "غاضب" بعد أن "أفسدت" آربي استراتيجيّته في المجر

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط