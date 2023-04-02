فيرستابن يقهر جنون سباق أستراليا الذي شهد رفع العلم الأحمر ثلاث مرات وهاميلتون يصدّ محاولات ألونسو

لم تخيّب أستراليا آمال المتابعين، حيث قدمت ملبورن سباقاً درامياً منذ بدايته حتى آخر دقيقة، شهد انسحاباً مؤسفاً لسيارة فيراري مع شارل لوكلير، وكذلك انسحاب جورج راسل بسبب مشكلة في محركه، ودخول سيارة الأمان ثلاث مرات، إضافة لانطلاقة ممتازة من قبل سيارتي مرسيدس، علاوة على رفع العلم الأحمر ثلاث مرات.

وبعد إسدال الستارة على مجريات السباق الذي انتهى خلف سيارة الأمان، قطع ماكس فيرستابن العلم المرقط أولاً أمام هاميلتون وألونسو.

أما كارلوس ساينز وبالرغم من مركزه الرابع على متن فيراري لكن العقوبة الزمنية التي تلقاها في آخر مراحل السباق، دفعته خارج مراكز النقاط.

بالتالي بات المركز الرابع من نصيب لانس سترول أمام سيرجيو بيريز العائد من آخر الترتيب.

لاندو نوريس وضع مكلارين بالمركز السادس متقدماً على نيكو هلكنبرغ سائق هاس وأوسكار بياستري الذي نجح بتسجيل النقاط في سباق موطنه.

غوانيو جو ويوكي تسونودا أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

مجريات السباق

كانت درجات الحرارة يوم الأحد في السباق مختلفة عن يومي الجمعة والسبت، وهذا ما يعتبر من العوامل التي قد تغيّر من وتيرة السيارات في السباق.

قدمت اللفة الأولى انطلاقة دراماتيكية، فقد خطف جورج راسل الصدارة من ماكس فيرستابن الذي تعرض لضغط كبير من لويس هاميلتون ونجح باقتناص المركز أيضاً منه، ليتصدر ثنائي مرسيدس الصدارة.

لكن شارل لوكلير انسحب مبكراً من السباق حيث انزلقت سيارته بعد اصطدام مع سيارة لانس سترول، إلى خارج المسار، ما أدى لدخول سيارة الأمان.

خلف سيارة الأمان كان الترتيب كالتالي: راسل، هاميلتون ومن ثم فيرستابن وكارلوس ساينز وبعدهم فرناندو ألونسو الذي تراجع مركزاً واحداً.

لم تستمر سيارة الأمان أكثر من اللفة الثالثة، بينما بدأ فيرستابن بالضغط مباشرة على هاميلتون.

علم أحمر للمرة الأولى

لكن سيارة الأمان عادت مجدداً للدخول في اللفة السابعة بعد حادثة أليكسندر ألبون على متن ويليامز الذي انزلق على المنطقة الحصوية ونشر الكثير من الحصى على المسار، وفي هذه الأثناء دخلت عدة سيارات إلى وقفات الصيانة.

من بينهم راسل الذي عاد بالمركز السابع، بينما بقي هاميلتون على الحلبة ليتصدر المشاركين أمام فيرستابن وألونسو وسترول.

لكن وبعد إكمال لفة واحدة خلف سيارة الأمان، تم رفع العلم الأحمر للمرة الأولى. فيما بدا أنه سيصبّ في مصلحة أولئك الذين ما زالوا على الحلبة.

مع اصطفاف السيارات على الشبكة وإعادة انطلاق السباق مجدداً، ظهرت جميع السيارات تقريباً على إطارات هارد، من بينها سيارات الصدارة.

حيث نجح هاميلتون بالحفاظ على موقعه الأول أمام فيرستابن وألونسو وغاسلي وراسل ومن ثم سترول (الذي خسر مركزين) ونيكو هلكنبرغ.

ومباشرة عاد فيرستابن للضغط مجدداً على غريمه القديم هاميلتون، ليتجاوزه دون عناء يُذكر نحو تصدر السباق.

الهولنديّ بدأ توسيع الصدارة وبشكل كبير للغاية، بينما بدأ راسل بشقّ طريقه حيث بات رابعاً خلف ألونسو.

وخلف راسل كانت المعركة مشتعلة بين ثلاثة سائقين غاسلي، ساينز وسترول حيث كان سائق فيراري يشق طريقه بهدف الاقتراب من راسل بأسرع وقت ممكن.

أما بيريز في الخلف فكان يتجاوز السيارات ويشق طريقه باتجاه مراكز النقاط.

لكن الدراما لم تتوقف في ملبورن، وبحلول اللفة 18، توقفت سيارة مرسيدس التي يقودها راسل بعد أن خرجت النيران من المحرك. بالتالي تم تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية لفترة وجيزة.

وشهدت اللفات التالية معركة حماسية بين ساينز وغاسلي بالمركزين الخامس والرابع، انتهت بتفوق الإسباني واقتناص المركز الرابع، بينما كان بيريز يتألق وهو يتجاوز السيارات أمامه ويقترب رويداً رويداً.

وسُمع هاميلتون - صاحب المركز الثاني - على اللاسلكي وهو يقول بأن الإطارات لن تتحمل حتى نهاية السباق.

ومع الدخول في اللفات 15 الأخيرة، تقدم بيريز أمام نوريس وهلكنبرغ إلى المركز السابع، بينما اشتعلت معركة بين سائقي مكلارين وهاس على المركز الثامن انتهت لصالح البريطاني الشاب الذي بات ثامناً.

أما في المقدمة، بدا أن ألونسو سيحاول الضغط على هاميلتون في المركز الثاني أمامه.

علم أحمر للمرتين الثانية والثالثة

في اللفة 54 تم رفع العلم الأصفر بسبب مشكلة في نظام التعليق لسيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن حيث ارتطم بالجدار الجانبي وتناثرت الأشلاء على المسار، ما أدى لدخول سيارة الأمان للمرة الثالثة، مع بقاء 3 لفات فقط حتى النهاية.

لكن وبشكل مفاجئ تم رفع العلم الأحمر، ما كان يعني وجود لفتين من التسابق حتى النهاية بعد الاصطفاف والانطلاق مجدداً.

لكن لم تكد الانطلاقة تكتمل، حتى تم رفع العلم الأحمر مجدداً بعد أن حصلت حوادث كبيرة أثناء الانطلاقة للسيارات في الخلف، إضافة لارتطام ساينز مع سيارة ألونسو ما أدى لدوران سيارة أستون مارتن وتراجعها.

ومن بين المتضررين والمنسحبين كانت سيارتا ألبين (اللتين ارتطمتا ببعضهما البعض) بينما أعلن الحكام أنهم يدرسون ما حصل ويحققون في الحوادث التي حصلت.

وتم التأكيد بأنه ستتم إعادة الانطلاقة بنفس الترتيب الذي كان في الانطلاقة السابقة، ولكن خلف سيارة الأمان، أي مع انطلاقة متحركة لكن لن يكون هناك متسع لإكمال لفة تسابق، تزامناً مع الإعلان عن تلقي ساينز لعقوبة 5 ثوان، حيث بدا الإسباني غير راضياً على الإطلاق من ذلك.

بالتالي انتهى السباق المليء بالدراما خلف سيارة الأمان مع فيرستابن أولاً، أمام هاميلتون وألونسو.

أما سترول فوضع أستون مارتن بالمركز الرابع أمام بيريز ونوريس وهلكنبرغ. بينما نجح بياستري بتسجيل النقاط في سباق موطنه.

وأكمل جو وتسونودا ترتيب المراكز العشرة الأولى، لصالح ألفا روميو وألفا تاوري على التوالي.

نتيجة السباق