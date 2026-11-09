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فيرستابن يقدّم هدية وداع مؤثرة لميكانيكي ريد بُل المخضرم

أهدى ماكس فيرستابن خوذته الخاصة بجائزة البرازيل الكبرى إلى الميكانيكي المخضرم أولي شاك، الذي غادر الفريق بعد أكثر من 20 عامًا.

منشور: 09-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: كلايف روز

أهدى بطل العالم أربع مرات في الفورمولا 1 ماكس فيرستابن خوذته الخاصة بالسباقات إلى الميكانيكي المخضرم في ريد بُل أولي شاك، الذي شارك في سباقه الأخير مع فريق ميلتون كينز على حلبة إنترلاغوس.

ويعمل شاك مع ريد بُل منذ موسمها الأول في عام 2005، حيث يتولى مهمة الميكانيكي المسؤول عن القسم الأمامي من سيارة فيرستابن. كما أعدّ الفريق علبة خاصة وحصرية من مشروب ريد بُل، تضم قائمة بإحصائياته وأرقامه خلال مسيرته مع الفريق.

ولا ينتقل الميكانيكي الدنماركي إلى فريق منافس، بل قرر الابتعاد عن حياة التنقل المستمر لقضاء مزيد من الوقت في المنزل.

وأوضح شاك لموقع "دي تيليغراف" الهولندي: "أفتقد عائلتي وأريد أن أردّ لها بعض الجميل، لأنني كنت أنانيًا بعض الشيء، بطبيعة الحال، بسبب قضائي الكثير من الوقت بعيدًا عنها".

وأضاف: "أشعر بالفخر لأنني كنت جزءًا من هذا الفريق، خلال كل لحظات النجاح والإخفاق. ستكون تلك المرة الأخيرة مميزة، لكنني أدرك قبل كل شيء حجم ما أدين به لريد بُل".

وجرى تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر فيرستابن وهو يقدّم الخوذة إلى شاك، والتي حملت تصميمًا خاصًا بجائزة البرازيل الكبرى.

وعلّق أحد المشجعين قائلًا: "20 عامًا مع ريد بُل مسيرة تستحق الفخر. أحسنت!"، فيما أضاف آخر: "إنه أسطورة! كان موجودًا حتى خلال أيام جاكوار! سنفتقده!"

وكتب مشجع آخر: "أحببت أيضًا أنهم أعدّوا له علبة خاصة تحمل جميع إحصائياته خلال فترة عمله مع الفريق"، بينما علّق شخص آخر: "تعرف أنها هدية رائعة عندما تكون هذه هي ردة الفعل".

وشملت التعليقات الأخرى: "يا لها من عناق رائع أيضًا. لم يكن عناقًا عابرًا أو فاتراً. هذا أمر رائع بالنسبة إليهما"، و"تصرف رائع من ماكس! أزداد إعجابًا بماكس أكثر فأكثر هذه الأيام".

وقبل عمله مع فيرستابن، شغل شاك منصب ميكانيكي في ريد بُل مع ديفيد كولتارد بين عامي 2005 و2008، ثم مع سيباستيان فيتيل بين عامي 2009 و2014.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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