فيرستابن يقتنص قطب الانطلاق الأوّل في اللحظات الأخيرة لسباق السبت القصير في أوستن

في الوقت الذي بدا فيه راسل متّجهًا لضمان قطب الانطلاق الأوّل بعد دخوله المبكّر رفقة زميله لويس هاميلتون في القسم الثالث، خاصة في ظلّ عدم قدرة أبرز المرشّحين على تقديم اللفّات الناريّة المتوقّعة، نجح فيرستابن في فعل ذلك في اللحظات الأخيرة.

وسجّل الهولندي 1:32.833 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل لسباق السبت القصير، حيث تفوّق بـ 0.012 ثانية على راسل.

ويُمكن القول أنّ تواجد شارل لوكلير في المركز الثالث كان مفاجأة بالنظر إلى تضرّر مقطعه الأوّل بشكلٍ كبير نتيجة عبوره على الحفف الجانبيّة بقوّة.

أمّا المنافس الآخر على اللقب لاندو نوريس فقد اقتصر على المركز الرابع بالرغم من حزمة تحديثات مكلارين الكبيرة لهذه الجولة، وكان أبطأ من فيرستابن برُبع ثانية.

وتفوّق البريطاني بـ 0.006 ثانية على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري ا لآخر، بينما قدّم فريق هاس أداءً مذهلًا ليحجز سائقاه نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن المركزين السادس والثامن على التوالي.

وتوسّطهما لويس هاميلتون بعد أن اختار مقاربة غير معتادة للفّته عبر الضغط بشكلٍ قويٍ جدًا في المقطع الأوّل لكنّ ذلك تسبّب في إجهاد إطاراته وانهيارها في المقطعين التاليين.

وكان المركز التاسع من نصيب يوكي تسونودا، بينما أكمل فرانكو كولابينتو ترتيب العشرة الأوائل بعد انزلاقه في لفّته السريعة، لكنّها نتيجة قويّة للناشئ الأرجنتيني.

القسم الأوّل

كان القسم الأوّل مليئًا باللفّات المثيرة من قبل مختلف السائقين، حيث تواجد كيفن ماغنوسن في الصدارة في مرحلة ما على سبيل المثال.

وكانت الإثارة حاضرة في ظلّ تطبيق حدود المسار الصارمة، وبعد أن أخّر محاولته الأخيرة حتّى اللحظات الأخيرة، خرج أوسكار بياستري عن المسار عند نهاية لفّته وهو ما تسبّب في شطب زمنه ليكون أوّل الخارجين أمام إستيبان أوكون.

واستمرّت الانزلاقات التي عرفتها التجارب الحرّة، حيث تعرّض أليكسندر ألبون لانزلاق بالخروج من المنعطف ما قبل الأخير ما تسبّب في خروجه في المركز الـ 18.

وسينطلق ألبون أمام ثنائيّ ساوبر فالتيري بوتاس وجو غوانيو اللذين تذيّلا الترتيب مجدّدًا.

القسم الثاني

كان الأداء متقاربًا للغاية بين مرسيدس وفيراري في الأمام، وكذلك ماكس فيرستابن في ظلّ تأخّر زميله سيرجيو بيريز.

ولم يُمثّل الزحام مشكلة كبيرة في هذا القسم، في ظلّ تأخير العديد من السائقين دخولهم إلى الحلبة.

وقدّم فريق هاس أداءً مبهرًا مستفيدًا من حزمة تحديثاته الكبيرة ليضمن سائقاه ماغنوسن وهلكنبرغ عبورهما إلى القسم الثالث.

وانتهى القسم بخروج سيرجيو بيريز بعد معاناته الكبيرة على متن سيارة ريد بُل، ويتأخّر بذلك زميلا المتنافسين على اللقب.

وسينطلق ليام لاوسون من المركز الـ 12 أمام بيير غاسلي، بينما انتهى القسم بتواجد ثنائيّ أستون مارتن لانس سترول وفرناندو ألونسو في المركزين الـ 14 والـ 15 تباعًا بعد شطب زمنيهما لخرقهما حدود المسار.