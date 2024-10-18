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فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

فيرستابن يقتنص قطب الانطلاق الأوّل في اللحظات الأخيرة لسباق السبت القصير في أوستن

انتظر ماكس فيرستابن حتّى اللحظات القاتلة من عمر التجارب التأهيليّة القصيرة ليخطف قطب الانطلاق الأوّل من براثن جورج راسل ضمن جائزة الولايات المتّحدة الكبرى للفورمولا 1.

تم التحديث:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

في الوقت الذي بدا فيه راسل متّجهًا لضمان قطب الانطلاق الأوّل بعد دخوله المبكّر رفقة زميله لويس هاميلتون في القسم الثالث، خاصة في ظلّ عدم قدرة أبرز المرشّحين على تقديم اللفّات الناريّة المتوقّعة، نجح فيرستابن في فعل ذلك في اللحظات الأخيرة.

وسجّل الهولندي 1:32.833 دقيقة ليضمن قطب الانطلاق الأوّل لسباق السبت القصير، حيث تفوّق بـ 0.012 ثانية على راسل.

ويُمكن القول أنّ تواجد شارل لوكلير في المركز الثالث كان مفاجأة بالنظر إلى تضرّر مقطعه الأوّل بشكلٍ كبير نتيجة عبوره على الحفف الجانبيّة بقوّة.

أمّا المنافس الآخر على اللقب لاندو نوريس فقد اقتصر على المركز الرابع بالرغم من حزمة تحديثات مكلارين الكبيرة لهذه الجولة، وكان أبطأ من فيرستابن برُبع ثانية.

وتفوّق البريطاني بـ 0.006 ثانية على كارلوس ساينز الإبن سائق فيراري ا لآخر، بينما قدّم فريق هاس أداءً مذهلًا ليحجز سائقاه نيكو هلكنبرغ وكيفن ماغنوسن المركزين السادس والثامن على التوالي.

وتوسّطهما لويس هاميلتون بعد أن اختار مقاربة غير معتادة للفّته عبر الضغط بشكلٍ قويٍ جدًا في المقطع الأوّل لكنّ ذلك تسبّب في إجهاد إطاراته وانهيارها في المقطعين التاليين.

وكان المركز التاسع من نصيب يوكي تسونودا، بينما أكمل فرانكو كولابينتو ترتيب العشرة الأوائل بعد انزلاقه في لفّته السريعة، لكنّها نتيجة قويّة للناشئ الأرجنتيني.

القسم الأوّل

كان القسم الأوّل مليئًا باللفّات المثيرة من قبل مختلف السائقين، حيث تواجد كيفن ماغنوسن في الصدارة في مرحلة ما على سبيل المثال.

وكانت الإثارة حاضرة في ظلّ تطبيق حدود المسار الصارمة، وبعد أن أخّر محاولته الأخيرة حتّى اللحظات الأخيرة، خرج أوسكار بياستري عن المسار عند نهاية لفّته وهو ما تسبّب في شطب زمنه ليكون أوّل الخارجين أمام إستيبان أوكون.

واستمرّت الانزلاقات التي عرفتها التجارب الحرّة، حيث تعرّض أليكسندر ألبون لانزلاق بالخروج من المنعطف ما قبل الأخير ما تسبّب في خروجه في المركز الـ 18.

وسينطلق ألبون أمام ثنائيّ ساوبر فالتيري بوتاس وجو غوانيو اللذين تذيّلا الترتيب مجدّدًا.

القسم الثاني

كان الأداء متقاربًا للغاية بين مرسيدس وفيراري في الأمام، وكذلك ماكس فيرستابن في ظلّ تأخّر زميله سيرجيو بيريز.

ولم يُمثّل الزحام مشكلة كبيرة في هذا القسم، في ظلّ تأخير العديد من السائقين دخولهم إلى الحلبة.

وقدّم فريق هاس أداءً مبهرًا مستفيدًا من حزمة تحديثاته الكبيرة ليضمن سائقاه ماغنوسن وهلكنبرغ عبورهما إلى القسم الثالث.

وانتهى القسم بخروج سيرجيو بيريز بعد معاناته الكبيرة على متن سيارة ريد بُل، ويتأخّر بذلك زميلا المتنافسين على اللقب.

وسينطلق ليام لاوسون من المركز الـ 12 أمام بيير غاسلي، بينما انتهى القسم بتواجد ثنائيّ أستون مارتن لانس سترول وفرناندو ألونسو في المركزين الـ 14 والـ 15 تباعًا بعد شطب زمنيهما لخرقهما حدود المسار.

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المركز السائق # الهيكل المحرّك التوقيت كم/س
1 Netherlands م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ 1 Red Bull Red Bull

1:32.833

 213.790
2 United Kingdom ج. راسل مرسيدس 63 Mercedes Mercedes

+0.012

1:32.845

 213.762
3 Monaco ش. لوكلير فيراري 16 Ferrari Ferrari

+0.226

1:33.059

 213.271
4 United Kingdom ل. نوريس مكلارين 4 McLaren Mercedes

+0.250

1:33.083

 213.216
5 Spain ك. ساينز الإبن فيراري 55 Ferrari Ferrari

+0.256

1:33.089

 213.202
6 Germany ن. هلكنبرغ فريق هاس اف1 27 Haas Ferrari

+0.350

1:33.183

 212.987
7 United Kingdom ل. هاميلتون مرسيدس 44 Mercedes Mercedes

+0.545

1:33.378

 212.542
8 Denmark ك. ماغنوسن فريق هاس اف1 20 Haas Ferrari

+0.565

1:33.398

 212.497
9 Japan ي. تسونودا آربي 22 RB Red Bull

+0.969

1:33.802

 211.581
10 Argentina ف. كولابينتو ويليامز 43 Williams Mercedes

+1.573

1:34.406

 210.228
11 Mexico س. بيريز ريد بُل ريسينغ 11 Red Bull Red Bull

+1.411

1:34.244

 210.589
12 France ب. غاسلي ألبين 10 Alpine Renault

+1.530

1:34.363

 210.323
13 Canada ل. سترول أستون مارتن رايسينغ 18 Aston Martin Mercedes

 

  
14 Spain ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ 14 Aston Martin Mercedes

 

  
15 New Zealand ل. لاوسون آربي 30 RB Red Bull

 

  
16 Australia أ. بياستري مكلارين 81 McLaren Mercedes

+2.048

1:34.881

 209.175
17 France إ. أوكون ألبين 31 Alpine Renault

+2.084

1:34.917

 209.096
18 Thailand أ. ألبون ويليامز 23 Williams Mercedes

+2.221

1:35.054

 208.795
19 Finland ف. بوتاس ساوبر 77 Sauber Ferrari

+2.315

1:35.148

 208.588
20 China غ. جو ساوبر 24 Sauber Ferrari

+3.639

1:36.472

 205.726
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