فيرستابن يقترح حلولاً لزيادة مستويات الأمان وسط مخاوف السلامة في حلبة سبا-فرانكورشان

فارق فانت هوف الحياة مؤخراً خلال اللفة الأخيرة من منافسات سباق Formula Regional، بعد أن انزلقت سيارته على المسار في الأمطار الغزيرة وارتطام السيارات الأخرى به، حيث كانت مستويات الرؤية شبه معدومة بسبب الرذاذ.

وتسببت هذه الحادثة في مزيد من التساؤلات حيال مستويات السلامة على الحلبات التقليدية.

حيث صرّح لانس سترول سائق أستون مارتن أن "الفورمولا واحد تلعب بالنار" عبر تأكيد بقاء حلبة سبا دون تعديل منعطف أوروج ورايديون.

بالمقابل، يرى ماكس فيرستابن سائق ريد بُل وبطل العالم، أن المنعطف الشهير خطر بالفعل، لكنه أشار إلى وجود قسم خطير آخر على حلبة جدة في المملكة العربية السعودية.

حيث قال: "ذلك منعطف خطير بالتأكيد (في سبا)، لكن لدينا المقطع الأول على حلبة جدة، وبالنسبة لي أعتقد أنه أكثر خطورة".

وأكمل: "أنا مسرور لعدم حصول أية حوادث هناك عبر المنعطفات 6، 7، 8. في حال حصلت حادثة هناك قد يتكرر الأمر نفسه لأنها منعطفات عمياء، ولا تعلم ما ينتظرك".

وأضاف: "أذكر في بداية العام، كنت منزعجاً من مهندسي لأنني تسبب بإعاقة لاندو نوريس. الخطر كبير للغاية حين تحصل مثل تلك الأمور".

بالمقابل، يتفق فيرستابن على إمكانية القيام بالمزيد من أجل تحسين مستويات السلامة في سبا، لكنه يعتقد بأنه من غير العادل إلقاء اللوم على تصميم الحلبة ضمن ظروف الأمطار الغزيرة والتي تتسبب بزيادة مستويات الخطورة.

"بالتأكيد، الرؤية معدومة ضمن منعطف أوروج المتجه صعوداً، وبالتأكيد حصلت حوادث هناك" قال الهولندي.

وأكمل: "أعتقد أن ما يمكن القيام به لتحسين السلامة هو تأمين المزيد من المساحة عبر إزاحة الحواجز خارجاً بشكل أكبر، لأنه وفي حال حصول حادثة فإنك سترتطم بالحاجز وترتد للمسار".

وأردف: "أعتقد أن التغييرات قد تمّت بالفعل على الحلبة، قاموا بالتأكيد بالمزيد من التوسيع، لكنه سيبقى على الدوام منعطفاً خطراً".

وتابع: "لكننا شاركنا في الكثير من الحلبات التي تضم منعطفات خطرة. لذا أعتقد أنه من غير العدل إلقاء اللوم على مخطط المسار نفسه، لأنني أعتقد أنه في البداية علينا النظر في سبب إعادة انطلاقة السباق".

ويرى زميله سيرجيو بيريز أن الحادثة المميتة تلك، برهان على أن السيارات الحالية لا يمكنها خوض السباقات بسلامة ضمن الظروف الجوية القاسية، بالرغم من ضغط المتابعين الذين لا يريدون رؤية أعلام حمراء في السباقات.