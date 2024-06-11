فيرستابن يقترب من كسر رقم قياسي احتفظ به شوماخر طويلًا

يتّجه ماكس فيرستابن لكسر الرقم القياسي الذي يمتلكه مايكل شوماخر في نوفمبر/تشرين الثاني من العام الجاري، وذلك بعد تجاوز الهولندي 750 يومًا متتالية وهو على رأس ترتيب السائقين في الفورمولا 1.

وكان صاحب الـ 26 عامًا قد صعد إلى صدارة ترتيب السائقين ضمن معركة موسم 2022 بعد جائزة إسبانيا الكبرى في 22 مايو/أيار من ذاك العام، متجاوزًا شارل لوكلير سائق فيراري بعد هذا السباق، ولم يفرّط في ذلك المركز منذ ذلك الحين.

مع ذلك، فقد سبق وتمكن شوماخر من احتلال صدارة ترتيب السائقين لـ 896 يومًا متتالية بين 24 سبتمبر/أيلول من العام 2000 وحتى 9 مارس/أذار من العام 2003: أي بدءًا من جائزة الولايات المتحدة ضمن أول مواسم تحقيقه للألقاب مع فيراري وحتى جائزة أستراليا الافتتاحية بعد ذلك بحوالي عامين ونصف.

وكان ذاك هو الموسم الذي حصد فيه الرقم القياسي لأكبر عدد من الألقاب في الفورمولا 1، في حينها، مع 6 ألقاب. والذي سيصبح 7 ألقاب في المجمل والخامس على التوالي في 2004.

ومع وصول فيرستابن إلى اليوم الـ 750 بعد جائزة كندا الكبرى، فإنه ومن أجل أن يكسر الهولندي هذا الرقم القياسي، فعليه أن يواصل صدارته لترتيب السائقين حتى السبت الموافق 2 نوفمبر 2024 على أقل تقدير – اليوم الذي سيوافق السباق القصير ضمن جائزة ساو باولو الكبرى، عندما ستصل سلسلة صدارته إلى 897 يومًا.

جديرٌ بالذكر أنه وبعد فوزه المثير في مونتريال، فإن فيرستابن يحتل صدارة الترتيب الآن بفارق مريح يبلغ 56 نقطة أمام شارل لوكلير.

لكن وفي ظل نجاح مكلارين وفيراري في إغلاق فارق الأداء مع ريد بُل هذا الموسم، فسيتعين على الهولندي المنافسة بقوة من أجل تأمين رقم قياسي آخر في الفورمولا 1.