فيرستابن يقترب من البقاء مع ريد بُل... والهدف الأول هو تحقيق الفوز
تتراجع حالة الغموض المحيطة بمستقبل ماكس فيرستابن تدريجيًا، إذ تشير الأجواء داخل أروقة الفورمولا 1 إلى أن انتقال بطل العالم أربع مرات إلى مكلارين أصبح مستبعدًا، بينما يواصل فريق ريد بُل العمل على منحه سيارة قادرة على تحقيق الانتصارات.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: سام باجنال
خلال رده على أسئلة الصحفيين في المجر، وجه بيير واشيه المدير التقني لريد بُل الرسالة التي كان فيرستابن ينتظرها، وقال: "هدفنا الرئيسي هذا العام هو المنافسة على تحقيق الانتصارات. نحن نعمل بجد كل يوم لتحسين أداء سيارتنا".
وأنهى فيرستابن الحصة الأولى من التجارب الحرة لجائزة المجر الكبرى في المركز الثاني، والثانية في المركز الرابع، قبل أن ينهي اليوم في المركز السابع، متأخرًا بنحو 0.7 ثانية عن سائق فيراري لويس هاميلتون في الحصة الثانية.
ورغم أن فيراري أظهرت أفضلية واضحة في اليوم الأول، فإن ريد بُل لا تزال ترى أن هناك مجالات يمكن تحسينها قبل تصفيات السبت.
وساهمت التحديثات التي حصلت عليها سيارة "آر.بي22" خلال الأسابيع الأخيرة في ابتعادها عن فرق وسط الترتيب واقترابها من المقدمة، وهو ما خلق أجواءً إيجابية داخل الفريق بالنسبة إلى فيرستابن. كما تشير تصريحات واشيه إلى أن برنامج التطوير سيستمر دون توقف.
وسيُمثل تحقيق أول انتصار لسيارة "آر.بي22" هذا الموسم عودة قوية بعد البداية الصعبة، كما سيكون أقوى حجة يمتلكها ريد بُل لإقناع فيرستابن بمواصلة مشواره مع الفريق.
وعند سؤاله عن شعوره تجاه السيارة خلال عطلة نهاية الأسبوع في المجر، قال بطل العالم أربع مرات: "أعتقد أننا نحاول حاليًا فهم الخصائص الأساسية للسيارة".
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وأضاف: "في بعض الأحيان يصبح من السهل جدًا استخراج الأداء، وفي أحيان أخرى لا تزال لدينا بعض المشاكل التي يتعين علينا حلها، لكننا نواصل إحراز التقدم، ومن الجيد دائمًا رؤية ذلك".
وتابع: "لكن عليك أيضًا أن تنتظر لترى ما سيقدمه منافسوك من تحديثات كبيرة، لأنك قد تعيش عطلة نهاية أسبوع رائعة، ثم يأتي فريق آخر في السباق التالي بتحديث يمنحه ما بين عُشرين وثلاثة أعشار الثانية، وعندها تتغير الصورة بالكامل. لهذا السبب يجب أن ننظر إلى الوضع سباقًا بعد الآخر".
وتشير الأجواء السائدة داخل أروقة البطولة إلى أنه، رغم ارتباط اسم فيرستابن بقوة بمكلارين، فإن هذه الشائعات لن تتحول إلى واقع، على الأقل خلال الفترة الحالية، ولن يحدث أي انتقال.
ووفقًا لموقع GP Blog، يُعتقد أن امتناع السائق الهولندي عن تقديم موقف حاسم بشأن مستقبله ليس سوى وسيلة للحفاظ على الضغط داخل الفريق التقني، بهدف دفعه إلى مواصلة تطوير السيارة.
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