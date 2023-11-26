فيرستابن يفوز في سباق أبوظبي الختامي ومرسيدس تحسم مركز الوصافة رغم تألق لوكلير

بدأت الجولة الختامية للموسم بعنوان عريض أساسي هو معركة مرسيدس وفيراري على مركز الوصافة نظراً لأن الفارق بينهما ضمن ترتيب البطولة لا يتجاوز 4 نقاط فقط.

بالتالي أراد كلا الفريقين وضع كلتا سيارتيه ضمن النقاط في السباق على حلبة مرسى ياس.

وشهدت اللفات الأخيرة معركة استراتيجية كان بطلها شارل لوكلير، الذي حمل على عاتقه رسم استراتيجية فريقه فيراري، وخرج بفكرة مناسبة كادت أن تُثمر لتمنح فيراري المركز الثاني، لكنها لم تفلح رغم تحقيقه المركز الثاني خلف فيرستابن.

المركز الثالث كان من نصيب جورج راسل الذي قدم كل ما بوسعه لمنح مرسيدس المركز الثاني في البطولة وهذا ما حصل.

بيريز أنهى السباق رابعاً بعد عقوبة زمنية من 5 ثوانٍ وأمام سيارتي مكلارين.

مجريات السباق

الانطلاقة ومحاولات لوكلير ونوريس

بدأ سائقو المراكز العشرة الأولى مع إطارات ميديوم وهو الخيار الذي اتبعه أغلب السائقين.

وكانت الانطلاقة حماسية للغاية مع تقدم لاندو نوريس على جورج راسل نحو المركز الرابع ليصبح خلف زميله أوسكار بياستري.

أما في المقدمة، فقد صدّ ماكس فيرستابن هجمات شارل لوكلير الشرسة خلال اللفة الأولى ليحافظ على صدارته.

بينما نجح لويس هاميلتون بتجاوز سيرجيو بيريز نحو المركز التاسع فيما بدا أنه تجاوز من خارج المسار، قبل أن يستعد المكسيكي مركزه في اللفة الثالثة.

ومع الوصول للفة الخامسة، كان نوريس قد تجاوز زميله بياستري ليصبح خلف لوكلير وبفارق أقل من ثانية واحدة، بينما أخذ الفارق بين بياستري وراسل خلفه بالتقلص تدريجياً، حيث بدأ البريطاني بالضغط لمحاولة تجاوز الناشئ الأسترالي الموهوب.

وهذا ما نجح به راسل بالفعل، حيث تمكن أخيراً من تجاوز سيارة مكلارين ليصبح رابعاً خلف نوريس، بينما تقدم بيريز خطوة أخرى للأمام على بيير غاسلي.

وقفات الصيانة

فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن كان أول من دخل إلى المنصة لتبديل إطاراته من بين السائقين العشرة الأوائل، لينتقل إلى إطارات هارد. ما دفع بيريز لمركز إضافي آخر نحو السابع.

في اللفة التالية، دخل بياستري لتبديل إطاراته كذلك منتقلاً إلى هارد ليخرج أمام ألونسو.

بعده مباشرة دخل كل من نوريس وراسل. لكن وقفة صيانة مكلارين كانت بطيئة ما أدى لخسارة مركزه لصالح سيارة مرسيدس، حيث تقدم راسل عليه.

توقف هاميلتون جاء تالياً بعد احتكاكه بسيارة ألبين التي يقودها بيير غاسلي.

وفي اللفة 17 دخل فيرستابن كذلك إلى وقفة الصيانة، ما ترك لوكلير في الصدارة المؤقتة دون توقف بعد، لكنه سرعان ما دخل للمنصة وكذلك الحال مع بيريز.

وفي هذه الأثناء كان يوكي تسونودا يقود السباق مؤقتاً لأنه لم يدخل بعد للمنصة، وكذلك كان حال ساينز.

لكنهما دخلا أخيراً للمنصة حيث خرج تسونودا بالمركز العاشر وساينز في المركز 15.

الترتيب بعد وقفات الصيانة وتقدم بيريز

مع اكتمال وقفات الصيانة الأولى، عاد فيرستابن للصدارة أمام لوكلير، راسل ومن ثم سيارتي مكلارين: نوريس وبياستري.

ألونسو سادساً أمام بيريز (قبل أن ينتزع المكسيكي المركز من الإسباني)، ريكاردو، هاميلتون وتسونودا بالمركز العاشر.

هاميلتون بدوره تقدم للمركز الثامن أمام ريكاردو وخلف ألونسو. أما بيريز فكان يقلص الفارق خلف بياستري.

مع الاقتراب من منتصف السباق، نجح بيريز بتجاوز بياستري نحو المركز الخامس وبات خلف نوريس بوتيرة سريعة للغاية.

وقفات الصيانة الثانية

نوريس كان أول المتوقفين في المنصة للمرة الثانية من السائقين العشرة الأوائل. لذا كان على مرسيدس الردّ وهذا ما حصل عبر إدخال راسل كذلك الذي خرج أمام نوريس.

لوكلير دخل للمنصة تالياً وكذلك هاميلتون وتتالى دخول السيارات تباعاً للمنصة. لكن كان من اللافت أن سيارتي ريد بُل لم تدخلا المنصة حيث كانت وتيرة كلتا السيارتين جيدة للغاية بالمركزين الأول والثاني.

بالتالي باتت المراكز كالتالي: فيرستابن وبيريز أمام لوكلير، راسل، تسونودا ونوريس بالمركز السادس.

سترول سابعاً أمام بياستري، ساينز (الذي ما زال بحاجة لتوقف إضافي) ومن ثم أوكون.

دخول سيارتي ريد بُل

في اللفة 43 دخل بيريز إلى المنصة وخرج سادساً خلف تسونودا، وتلاه فيرستابن الذي دخل وخرج في الصدارة.

مع بقاء 15 لفة حتى النهاية نجح هاميلتون بتجاوز أوكون إلى المركز العاشر ضمن مساعي مرسيدس لتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط ضمن المعركة في مواجهة فيراري على المركز الثاني للبطولة.

بينما سُمع فريق فيراري وهو يقول لساينز أنهم ينتظرون سيارة أمان - لأن إدخاله للمنصة دون سيارة أمان سيعني خروجه من النقاط.

سرعة بيريز كانت واضحة حيث اقترب من نوريس ونجح بتجاوزه بالفعل قبل أن يرده لاحقاً لأنه دفع نوريس خارج المسار (وكانت هذه الحادثة قيد التحقيق قبل منحه عقوبة 5 ثوانٍ)، لكن المكسيكي عاد وأكمل التجاوز بشكل صحيح في اللفة التالية ليصبح رابعاً أمام سيارتي مكلارين.

أما هاميلتون فنجح بتجاوز ساينز إلى المركز التاسع.

بيريز بعد العقوبة، واصل الضغط على راسل حيث بات الفارق بينهما ضئيلاً مع الدخول في اللفات الثمانية الأخيرة من عمر السباق.

اللفات الخمس الأخيرة

تمكن بيريز من تجاوز راسل نحو المركز الثالث وبدأ بمحاولة توسيع الفارق أمام البريطاني لأكثر من 5 ثوانٍ بهدف تعويض العقوبة الزمنية. وفي حال نجح فإن هذا سيساعد فيراري ضمن معركتها في مواجهة مرسيدس.

وقبل لفة من النهاية، قامت فيراري بإدخال ساينز من أجل التوقف الإلزامي.

وسُمع لوكلير وهو يسأل فريقه فيراري إن كان بوسعه منح بيريز مركزه كي يضمن تغلبه على راسل بعد تطبيق عقوبة المكسيكي الزمنية.

وبالفعل قام لوكلير بمنح مركزه إلى بيريز، لكن المكسيكي لم ينجح بتوسيع الفارق لأكثر من 5 ثوانٍ. بالتالي أنهى بالمركز الرابع خلف راسل.

واجتاز فيرستابن خط النهاية أولاً، ومن ثم لوكلير وراسل. وبذلك حسمت مرسيدس مركز الوصافة في البطولة خلف ريد بُل وأمام فيراري.

نوريس وبياستري حققا المركزين الخامس والسادس أمام ألونسو، تسونودا ومن ثم هاميلتون وسترول اللذين أكملا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

يشار إلى أنه سيتم التحقيق مع هاميلتون وكذلك فيرستابن لإمكانية خرق قوانين وقفة الصيانة من قبل فريقيهما.

تحديث: لاحقاً وبعد السباق لم يتم تطبيق أية عقوبات، لكن مع التشديد على ضرورة مراعاة أطقم الفرق لجميع عوامل السلامة أثناء وقفات الصيانة.