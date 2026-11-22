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فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن يفوز بسباق مثير بعد صراع مرسيدس وتعثرها في لاس فيغاس

مع عودة سباقات "اليويو" إلى الفورمولا 1، تعرض فيرستابن لضغوط من جميع الجهات، لكنه تمكّن من الصمود وانتزاع الفوز.

بنجامين فنيل

تم التحرير: 22-11-2026

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فاز ماكس فيرستابن بسباق جائزة لاس فيغاس الكبرى الحافل بالأحداث، بعدما صمد أمام سائقي مرسيدس، في ظل عودة سباقات "اليويو" الجديدة إلى الفورمولا 1، لكن دون أن يتمكن أي من سائقي السهام الفضية من الصعود إلى منصة التتويج في نهاية المطاف.

ومع حصول كيمي أنتونيللي، صاحب أسرع توقيت في التصفيات، على عقوبة التراجع خمسة مراكز على شبكة الانطلاق بسبب تجاوز حصته المسموح بها من وحدات الطاقة، ورث ماكس فيرستابن قطب الانطلاق الأول، وتمكن من الحفاظ على الصدارة أمام جورج راسل عند الانطلاقة، مع بقاء ترتيب الخمسة الأوائل دون تغيير، حيث تبعه لاندو نوريس وإسحاق حجار وأرفيد ليندبلاد، رغم أن حجار سرعان ما وجد طريقه لتجاوز سيارة مكلارين خلال اللفة الأولى.

وكان أنتونيللي السائق الوحيد بين العشرة الأوائل الذي بدأ السباق باستخدام إطارات ميديوم، لكنه خسر مركزين أمام سيارتي ألبين عند انطفاء الأضواء، ليتراجع إلى المركز الثامن أمام سيارتي فيراري اللتين خرجتا من القسم الثاني للتصفيات. لكن فرانكو كولابينتو سرعان ما تراجع من المركز السابع إلى العاشر، ثم خرج من مراكز النقاط.

ولم يتمكن فيرستابن من الابتعاد عن راسل، بل إن السائق البريطاني انتزع الصدارة منه لفترة وجيزة في اللفة الثانية، قبل أن يرد الهولندي مباشرة. ولم يتمكن راسل من مهاجمة المتصدر مجددًا، بل تجاوزه سائق ريد بُل الآخر. وهكذا بدأ السائقان يتبادلان المراكز، إلى أن نجح ليندبلاد بشكل لافت في تجاوز نوريس وراسل تباعًا، رغم أنه لم يتمكن من الحفاظ على تقدمه أمام سيارة مرسيدس.

وفي الأثناء، كان حجار يضغط على فيرستابن من أجل الصدارة، لكنه اضطر أيضًا إلى التعامل مع هجمات راسل. وقال له فريقه: "علينا ألّا نخسر الوقت كفريق". وعندما سُئل عن طريقة قيادة زميله في الفريق، استفسر قائلًا: "هل يمكنه التوقف عن الدفاع؟". وتمكن حجار لفترة وجيزة من انتزاع الصدارة بعد ذلك بقليل، لكنه تراجع إلى المركز الثالث بعد لحظات.

ومع الوصول إلى اللفة العاشرة، كانت السيارات العشر الأولى لا تزال ضمن فارق أربع ثوانٍ فقط. واستعاد راسل الصدارة مجددًا لفترة وجيزة، بينما كان بيير غاسلي ينافس على المركز الثالث، لكنه لم يتمكن من الصمود طويلًا أمام حجار. ولم تشهد المراكز الأربعة الأولى أي تغييرات للحظات، لكن تراجع نوريس استمر، لينتهي به المطاف خارج العشرة الأوائل.

واستعاد راسل الصدارة في اللفتين 14 و18، لكن التجاوزين حدثا مجددًا عند المنعطف 14، قبل أن يستعيد فيرستابن المركز الأول على خط البداية والنهاية. وفي المرة الثانية، تمكن حجار من التسلل إلى المركز الثاني.

وصعد بطل العالم الجديد أنتونيللي إلى المركز الرابع في اللفة 17، بعدما تعافى من تراجعه إلى المركز الثامن عند الانطلاقة. وفي الوقت نفسه، كانت سيارتا فيراري تخوضان معركة مع منافسيهما، وكذلك فيما بينهما، على المركز السابع. وطلب شارل لوكلير من زميله في الفريق "توخي الحذر في هذا التضييق للمساحة"، بينما طالب لويس هاميلتون السيارة الشقيقة بأن "تبتعد عنه تمامًا"، قبل أن يحصل على عقوبة عشر ثوانٍ بسبب مغادرة الحلبة واكتساب أفضلية.

ماكس فيرستابن، ريد بُل وجورج راسل، مرسيدس

الصورة من قبل: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

ودخلت سيارة الأمان إلى الحلبة في اللفة 19، بعدما تسبب سيرجيو بيريز في دوران سيارة رافائيل كامارا وكسر نظام التعليق الأمامي فيها. وتوجهت جميع السيارات تقريبًا إلى منطقة الصيانة مباشرة، حيث سمحت استراتيجية التوقف المزدوج لسيارتي ريد بُل لراسل بالعودة إلى المركز الثاني، بينما لم يتوقف لويس هاميلتون، بسبب موقعه على الحلبة أمام زميله في الفريق، وبالنظر إلى عقوبة العشر ثواني التي كانت مفروضة عليه. ولتفادي تأخير السيارة الشقيقة في منطقة الصيانة، انتظر هاميلتون حتى اللفة التالية لتغيير إطاراته، وعاد إلى الحلبة في المركز الرابع عشر.

وفي الأثناء، تعرض ليندبلاد، صاحب المركز السادس، لانزلاق غريب خلال فترة سيارة الأمان، واضطر إلى الانسحاب من السباق، ما أعاد نوريس إلى المركز السادس أمام لوكلير وغابرييل بورتوليتو.

وعادت المنافسات إلى مجراها مع رفع العلم الأخضر في اللفة 26، لكن الجناح الأمامي لسيارة حجار تعرض للكسر من تلقاء نفسه. وتوجه سائق ريد بُل إلى منطقة الصيانة، ليرث غاسلي المركز الثالث، قبل أن يخسره لصالح نوريس المنتعش في اللفة 31. وفي الوقت نفسه، احتاج هاميلتون إلى لفة واحدة فقط لشق طريقه مجددًا إلى المراكز العشرة الأولى.

واستعاد راسل الصدارة حينها، لكن لفترة وجيزة للغاية مجددًا، إذ إن محاولاته المتواصلة لتجاوز فيرستابن أدخلت نوريس في الصراع، بعدما أصبح السائق البريطاني يهاجم المتصدر، بل وتمكن من تجاوزه مؤقتًا.

واستعاد راسل المركز الثاني، ووجد أخيرًا طريقه لتجاوز فيرستابن عند المنعطف الأول في اللفة 37، بدلًا من المنعطف 14، لكنه لم يتمكن مع ذلك من الحفاظ على الصدارة. بل إن أنتونيللي، السائق الوحيد بين العشرة الأوائل الذي كان يستخدم الإطارات اللينة، انتزع المركز الثاني من زميله في الفريق خلال اللفة 38، وتمكن لفترة وجيزة من تجاوز فيرستابن وانتزاع الصدارة بعد لفة واحدة.

شارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Manuel Eletto

وفي الوقت نفسه، وعلى مسافة أبعد في ترتيب السباق، احتك لوكلير وهاميلتون أثناء صراعهما على المركز السادس، ما أدى إلى دوران سيارة الأخير وتراجعه إلى المركز العاشر. أما لوكلير فتراجع إلى المركز الثامن، وحصل بدوره على عقوبة عشر ثوانٍ.

وحتى تلك المرحلة، أثبت فيرستابن أنه لا يمكن انتزاع الصدارة منه سوى لفترات وجيزة، لكن سائق ريد بُل بدأ يشعر بالقلق بشأن اللفة الأخيرة من السباق.

وقال عبر محادثات الفريق اللاسلكية: "عليكم النظر في طريقة نشر الطاقة خلال اللفة الأخيرة، لأنهم اكتشفوا أنهم قادرون على البقاء أمامي حتى خط النهاية، لذا علينا أن نرى ما الذي يمكننا فعله في اللفة الأخيرة فقط".

وتبادل أنتونيللي وفيرستابن الصدارة مرارًا وتكرارًا، بل إن السائق الإيطالي كان متقدمًا بفارق 0.001 ثانية عند خط النهاية في اللفة 43، ما أكد صحة مخاوف السائق الهولندي التي عبّر عنها سابقًا. لكن ريد بُل أبلغت سائقها بأنه لا توجد استراتيجية أفضل لنشر الطاقة يمكن اعتمادها خلال اللفة الأخيرة.

وفي اللفة 48، حاول راسل تجاوز أنتونيللي على المركز الثاني، لكنه أقفل المكابح واصطدم بالحائط، ليتراجع إلى المركز التاسع، ما بدا وكأنه يترك الصراع على الفوز بين السائقين الأولين فقط. لكن أنتونيللي خسر الوقت في نهاية اللفة 49، وتراجع خلف سيارتي مكلارين.

وهكذا حقق فيرستابن الفوز انطلاقًا من قطب الانطلاق الأول، متقدمًا على نوريس الذي بدأ السباق من المركز الثالث، لكنه تراجع إلى المركز الحادي عشر قبل أن يشق طريقه نحو الوصافة، وبياستري الذي انطلق من المركز الخامس عشر وتمكن من انتزاع مركز على منصة التتويج.

واكتفى أنتونيللي بالمركز الرابع، متقدمًا على ثنائي ألبين بيير غاسلي وفرانكو كولابينتو، بينما أنهى سائقا فيراري، هاميلتون ولوكلير، السباق في المركزين السابع والعاشر تواليًا، في نتيجة مخيبة للآمال، وفصل بينهما كارلوس ساينز وراسل.

ولم يتمكن حجار من تحقيق أفضل من المركز الرابع عشر بعد كسر جناحه الأمامي، متقدمًا مباشرة على لاوسون، الذي كان من المفترض أن ينطلق من المركز السابع، لكنه اضطر إلى بدء السباق من منطقة الصيانة بسبب تسرّب الوقود، ولم يتمكن من التعافي بعد ذلك.

أما أليكس ألبون، الذي كان من المفترض أن ينطلق من المركز الرابع عشر، فقد واجه مشكلة ارتفاع حرارة المكابح بشكل مفرط، رغم أن درجة حرارة الأجواء بلغت 12 درجة مئوية، ولم يتمكن من المشاركة في السباق.

السباق

جميع الإحصائيات

المركز السائق # عدد اللفات الزمن الفاصل كم/س منصات الصيانة النقاط الانسحاب الهيكل المحرّك 1

م. فيرستابن ريد بُل ريسينغ

3 50

-

1 25 Red Bull Red Bull 2

ل. نوريس مكلارين

1 50

+0.639

0.639

0.639 1 18 McLaren Mercedes 3

أ. بياستري مكلارين

81 50

+1.529

1.529

0.890 1 15 McLaren Mercedes 4

أ. أنتونيللي مرسيدس

12 50

+2.574

2.574

1.045 1 12 Mercedes Mercedes 5

ب. غاسلي ألبين

10 50

+2.927

2.927

0.353 1 10 Alpine Mercedes 6

ف. كولابينتو ألبين

43 50

+7.955

7.955

5.028 1 8 Alpine Mercedes 7

ل. هاميلتون فيراري

44 50

+12.795

12.795

4.840 1 6 Ferrari Ferrari 8

ك. ساينز الإبن ويليامز

55 50

+12.938

12.938

0.143 1 4 Williams Mercedes 9

ج. راسل مرسيدس

63 50

+13.192

13.192

0.254 1 2 Mercedes Mercedes 10

ش. لوكلير فيراري

16 50

+17.554

17.554

4.362 1 1 Ferrari Ferrari 11

ن. هلكنبرغ آودي

27 50

+22.720

22.720

5.166 1 Audi Audi 12

غ. بورتوليتو آودي

5 50

+28.602

28.602

5.882 1 Audi Audi 13

أ. بيرمان فريق هاس اف1

87 50

+28.843

28.843

0.241 1 Haas Ferrari 14

إ. حجار ريد بُل ريسينغ

6 50

+36.488

36.488

7.645 2 Red Bull Red Bull 15

ل. لاوسون ريسينغ بولز

30 50

+36.588

36.588

0.100 1 RB Red Bull 16

ر. كامارا فريق هاس اف1

51 50

+47.814

47.814

11.226 2 Haas Ferrari 17

ل. سترول أستون مارتن رايسينغ

18 50

+1'08.353

1:08.353

20.539 1 Aston Martin Honda 18

ف. بوتاس كاديلاك-فيراري

77 50

+1'11.673

1:11.673

3.320 2 Cadillac Ferrari 19

ف. ألونسو أستون مارتن رايسينغ

14 49

1 lap

2 Aston Martin Honda dnf

آ. لينبلاد ريسينغ بولز

41 19

31 laps

1 الانسحاب RB Red Bull dnf

س. بيريز كاديلاك-فيراري

11 17

33 laps

الانسحاب Cadillac Ferrari dnf

أ. ألبون ويليامز

23 0

50 laps

الانسحاب Williams Mercedes شاهد كامل النتائج

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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