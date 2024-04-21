فيرستابن يفوز بسباق الصين متقدماً على نوريس وبيريز

قدمت الصين في عودتها إلى الروزنامة بعد غياب خمس سنوات، مجموعة حماسية من المنافسات، مع مبارزات استراتيجية بين الفرق وبعض المغامرات من قبل السائقين إلى جانب سيارتي أمان وتطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية كذلك.

هيمنة فيرستابن بدت واضحة منذ البداية، حيث كان قادراً على توسيع الصدارة بشكل مستمر وثابت في جميع الانطلاقات التي حملها السباق. لكن المعركة الحقيقية كانت في المراكز خلفه.

فقد أبرزت معركة المركز الثاني قدرات لاندو نوريس الممتازة، حيث استفاد البريطاني الشاب من سيارته ومهارته ليدفع بنفسه إلى المركز الثاني أمام بيريز.

أما فيراري، فقد حاولت تكرار استراتيجية التوقف الواحد، ونجحت في ذلك نسبياً، حيث أكمل سائقاها بالمركزين الرابع والخامس مع شارل لوكلير أمام زميله كارلوس ساينز.

فرناندو ألونسو كان السائق الذي لفت الأنظار عبر اتخاذ قرارات مخالفة لمنافسيه، وربما أثمرت خبرته وموهبته عن تحقيقه لمركز أكبر من قدرات السيارة الفعلية، لينهي سباق الصين سابعاً.

مجريات السباق

حتى قبل أن يبدأ السباق، سُمع ماكس فيرستابن وهو يقول لفريقه أن هناك قطرات صغيرة من المطر في الأجواء.

وقرر أغلب السائقين البدء على إطارات ميديوم، ما عدا لانس سترول (أستون مارتن)، يوكي تسونودا (آربي) ولوغان سارجنت (ويليامز).

لكن الأهم بينهم كان لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي تأهل في المركز 18 حيث أراد تحقيق أكبر قدر من التعويض منذ البداية مستفيداً من إطارات سوفت.

الانطلاقة وتجاوزات اللفات الأولى

قدم فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن انطلاقة قوية من المركز الثالث ليتقدم على سيرجيو بيريز منتزعاً منه المركز الثاني خلف ماكس فيرستابن.

بينما حاول لاندو نوريس بدوره الضغط على بيريز من المركز الرابع.

جورج راسل قدم بدوره انطلاقة ممتازة متقدماً على سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز نحو المركز السادس.

ورغم أن نيكو هلكنبرغ (هاس) كان في مرحلة ما أمام سيارتي فيراري كذلك، لكنه تراجع حتى العاشر بحلول اللفة الثانية خلف سترول.

في الخلف خسر هاميلتون مركزاً لصالح غوانيو جو (ساوبر) قبل أن يستعيده في اللفة الثالثة على طريق محاولاته المستميتة لتعويض المراكز.

ومع الوصول للفة الخامسة، عاد بيريز واستعاد مركزه الثاني من ألونسو الذي أراد تفادي الضغط المتواصل على الإطارات.

تقدّم مكلارين وفيراري ووقفات الصيانة

قدم نوريس تجاوزاً جميلاً على ألونسو بحلول اللفة الثامنة، خاطفاً منه المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل، بينما واصل فيرستابن الابتعاد في الصدارة موسعاً الفارق باستمرار أمام زميله.

بالمقابل، عاد لوكلير واستعاد مركزه السادس من راسل في اللفة التاسعة، ليصبح خلف بياستري.

في هذه الأثناء، بدا أن استراتيجية هاميلتون في الانطلاق على سوفت، لم تكن مثالية، حيث دخل المنصة مبكراً بعض الشيء، وقام بتبديل إطاراته إلى ميديوم، ليعود بالمركز 19 ويعود لمحاولات التقدم من جديد.

راسل بدوره دخل المنصة في اللفة 12 وخرج على ميديوم، خلف فرناندو ألونسو (الذي انتقل لإطارات هارد).

متصدر السباق، دخل المنصة في اللفة 14 وتلاه زميله بيريز حيث انتقلا لإطارات هارد.

وبذلك بات نوريس في الصدارة المؤقتة أمام لوكلير.

في اللفة 17 دخل بياستري للمنصة منتقلاً لإطارات ميديوم. وتلاه ساينز في اللفة التالية لينتقل إلى هارد.

استراتيجيات مكلارين وفيراري وسيارة الأمان الافتراضية

كان من اللافت بقاء نوريس ولوكلير لفترة مطوّلة على أول مجموعة ميديوم من الإطارات، حيث سُمع الفريق وهو يتكلم مع نوريس مرجحاً أن لوكلير (وربما ساينز كذلك) سيحاول إكمال استراتيجية توقف واحد فقط كما حصل في اليابان.

لكن وفي اللفة 21 توقفت سيارة ساوبر التي يقودها فالتيري بوتاس فيما بدت أنها مشكلة في المحرك وتم رفع العلم الأصفر في المقطعين الثاني والثالث قبل تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.

استغلت بعض الفرق ذلك، حيث دخل هاميلتون إلى المنصة وكذلك لوكلير (هارد) ونوريس (هارد).

بعد وقفات الصيانة هذه، بات الترتيب على الشكل التالي:

فيرستابن أولاً، وبفارق أكثر من 22 ثانية تقريباً أمام بيريز، نوريس، ألونسو، لوكلير، راسل، بياستري.

سيارة الأمان الأولى وتغيير الاستراتيجيات

لكن ولعدم إمكانية إخراج سيارة بوتاس بسرعة مع ضرورة تنظيف المسار، تم تطبيق سيارة الأمان الفعلية.

بالتالي بدأت بعض الفرق مجدداً بالدخول للمنصة والاستفادة من ذلك. وبالتالي عاد نوريس للمركز الثاني خلف فيرستابن وأمام لوكلير.

بيريز تراجع حتى الرابع (حيث خسر موقعه على المسار مقابل أفضلية إطارات جديدة) أمام ساينز، ألونسو، راسل، بياستري، ريكاردو وسترول.

وكان من اللافت أن ألونسو قرر الانتقال لإطارات سوفت بالمركز السادس، بينما كان الجميع أمامه وخلفه على هارد، ما عدا ريكاردو (ميديوم).

إعادة الانطلاقة وسيارة الأمان الثانية

نجح ألونسو بالتقدم على ساينز في أول لفة بعد خروج سيارة الأمان نحو المركز الخامس.

لكن لم يكد يتم استئناف السباق حتى شوهدت سيارة آربي التي يقودها تسونودا خارج المسار ليتم رفع العلم الأصفر بسبب احتكاك مع كيفن ماغنوسن (هاس)، ما اضطر الياباني للانسحاب.

وفي المقدمة، شوهد تقارب كبير في السيارات أدى لارتطام سترول وريكاردو. لكن دون انسحاب أحد منهما.

كل هذا أدى لإدخال سيارة الأمان للمرة الثانية.

إعادة الانطلاقة

انطلق السباق مجدداً في اللفة 32.

وتوجهت الأنظار صوب ألونسو على إطارات سوفت في المركز الخامس حيث كان يقترب قليلاً من بيريز أمامه.

وبقيت مراكز المقدمة على حالها لأول لفة بعد سيارة الأمان، بينما تراجع ريكاردو للخلف بسبب أضرار احتكاكه مع سترول سابقاً، ما اضطره للدخول إلى مرآب فريقه والانسحاب.

ومجدداً، واصل فيرستابن توسيع الفارق أمام ملاحقيه، ليصل إلى 3 ثوان ونصف أمام نوريس، بينما كان لوكلير متمسكاً بالمركز الثالث أمام بيريز.

لكن هذا الوضع سرعان ما تغير وصولاً للفة 39، فقد عاد بيريز لينتزع المركز الثالث من سائق فيراري (الذي سُمع وهو يشكّك في استراتيجية الفريق)، وبدأ يشق طريقه للأمام مقترباً من نوريس.

من جهة ألونسو، اضطر لدخول المنصة والانتقال إلى إطارات ميديوم، ما أدى لتراجعه حتى المركز 12.

اللفات الأخيرة وعودة ألونسو:

بعد دخول ألونسو إلى منصة الصيانة، بات ترتيب المقدمة كالتالي:

فيرستابن أولاً بفارق 8 ثوانٍ ونصف أمام نوريس الذي كان قادراً على التمسّك بمركزه ليتفوق على بيريز بالمركز الثالث وسائقَي فيراري: لوكلير وساينز.

راسل كان سادساً أمام بياستري، بينما وصل هاميلتون إلى المركز الثامن أمام هلكنبرغ وإستيبان أوكون (ألبين).

لكن ألونسو لم يستسلم خاصة مع إطارات ميديوم الجديدة (مقارنة مع إطارات هارد التي كان يستعملها جميع من أمامه)، حيث وصل للمركز العاشر ومن ثم التاسع ليصبح خلف هاميلتون.

وسرعان ما تجاوز خصمه - وزميله القديم في مكلارين - نحو المركز الثامن ومن ثم أطاح بسيارة مكلارين التي يقودها بياستري نحو المركز السابع ليصبح خلف راسل مع بقاء 6 لفات حتى النهاية.

ومع بقاء لفة حتى النهاية، ورغم صغر الفارق بينهما لكن الوقت لم يكن كافياً للإسباني كي يكسب مركزاً إضافياً، بالتالي اكتفى بإكمال السباق سابعاً مع تسجيل اللفة الأسرع.

وهكذا اجتاز فيرستابن خط النهاية أولاً أمام نوريس وبيريز.

بينما حقق لوكلير وساينز المركزين الرابع والخامس أمام راسل وألونسو وبياستري.

وأكمل هاميلتون (المنطلق من المركز 18) وهلكنبرغ المراكز العشرة الأولى، ما منح فريقه هاس نقطة ثمينة أخرى هذا الموسم.