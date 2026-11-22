فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

فيرستابن "يفضل البقاء في المنزل" لكنه يثق بضمانات السلامة التي تقدمها الفورمولا 1 بشأن سباقي الشرق الأوسط

أكد فيرستابن أن الفورمولا 1 وفيا تمتلكان معلومات أكثر بكثير مما يظهر في الأخبار، لكنه لا يزال يفضل شخصيًا البقاء في المنزل

رونالد فوردينغ

منشور: 22-11-2026

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ماكس فيرستابن، ريد بُل

الصورة من قبل: أليكس سليتز

بعدما أبلغت الفورمولا 1 حلبة إيمولا بأنها لن تكون بحاجة إليها كخطة بديلة، باتت البطولة ملتزمة بالكامل بإقامة السباقين الختاميين لموسم 2026 في الشرق الأوسط. ورغم تأكيد الفورمولا 1 دائمًا أنها ستتخذ "القرار الصحيح" إذا تدهور الوضع الأمني، فإنها تنظر إلى إقامة جولة الموتو جي بي في قطر باعتبارها مثالًا على إمكانية تنظيم الجولتين الأخيرتين كما هو مخطط لهما.

وسبق لماكس فيرستابن أن أوضح أنه يستمتع دائمًا بزيارة الشرق الأوسط، لكنه يفضل شخصيًا التسابق في مكان آخر، في ظل الصراعات التي تشهدها المنطقة.

ولا يزال بطل العالم أربع مرات متمسكًا بهذا الرأي، كما اتضح عندما سأله موقعنا في بادوك لاس فيغاس عن السباقين المقبلين في قطر وأبوظبي.

حيث قال: "مع الضمانات التي يقدمونها لنا، وكذلك خلال المحادثات الخاصة، علينا ببساطة افتراض أن جميع المعلومات صحيحة. يمكنني الاعتراض على ذلك، لكن لا جدوى من القيام بهذا أيضًا. آمل فقط أن تسير الأمور على ما يرام".

وعندما أُشير إلى وجود فارق بين ما يخبره به عقله، في ضوء تلك الضمانات، وبين شعوره الشخصي، أجاب فيرستابن خلال اللقاء الإعلامي الهولندي: "هل أشعر بالارتياح حيال ذلك؟ لا. أفضل البقاء في المنزل. لكن إذا حصلنا على جميع الضمانات بأن الوضع آمن، فليس لدي الكثير من الأمور السلبية التي يمكنني قولها".

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وأضاف: "لكن هل من الجيد أن الصواريخ لا تزال تحلق في الدول الواقعة حولك؟ لا، هذا بالتأكيد ليس أمرًا جيدًا".

ومع ذلك، يعتزم فيرستابن السفر إلى المنطقة، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن ريد بُل لا تزال تنافس على المركز الثالث في بطولة الصانعين. وفي الموتو جي بي، لم يكن لدى ياماها ما تنافس عليه، ولذلك قررت الشركة اليابانية مقاطعة السباق في قطر.

وعندما سُئل عما إذا كان سيفكر فعلًا في البقاء بالمنزل لو لم تكن هناك أهداف متبقية لفريقه، أجاب فيرستابن: "من الصعب دائمًا الإجابة عن ذلك. وبالطبع، كان على الموتو جي بي أيضًا التوجه إلى هناك في وقت أبكر قليلًا، خلال أسبوع كان أكثر غموضًا من الناحية الأمنية"، في إشارة إلى انتخابات منتصف الولاية في الولايات المتحدة.

وكانت إقامة السباق في إيمولا الخيار المفضل لدى فيرستابن، كما كان الحال بالنسبة إلى عدد من سائقي الفورمولا 1 الآخرين، لكن سائق ريد بُل اختتم حديثه بالتأكيد على ضرورة ثقته بضمانات السلامة التي تقدمها البطولة.

وقال: "هل هناك احتمال لحدوث شيء ما؟ نعم، بالطبع. لكن هناك أيضًا احتمال لحدوث شيء ما هنا في لاس فيغاس. يمكنك دائمًا النظر إلى الأمور بهذه الطريقة".

وتابع: "الأمر فقط أن الخطر قد يكون أقرب إليك قليلًا هناك، لكن ليس لدي الكثير مما يمكنني إضافته. كل ما نتمناه هو أن تسير الأمور على ما يرام".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور غيتي

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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