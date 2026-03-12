فيرستابن يعيش أفكارًا متضاربة بشأن الاعتزال من الفورمولا 1
يعيش ماكس فيرستابن بطل العالم أربع مرات حالة من الأفكار المتضاربة بشأن مستقبله في الفورمولا 1، مؤكدًا أنه "لا يريد" مغادرة البطولة، لكنه يستمتع أكثر بمشاريعه في سباقات التحمّل.
ماكس فيرستابن، ريد بُل
الصورة من قبل: لارس بارون / غيتي إيماجز
كان فيرستابن من أبرز المنتقدين لتغييرات قوانين 2026 في الفورمولا 1، التي تعتمد بدرجة أكبر على الطاقة الكهربائية، ما جعل استعادة طاقة البطارية تلعب دورًا أكبر خلال سباقات الجائزة الكبرى.
وقد دفعه ذلك إلى وصف هذه القوانين بأنها "مناهضة للسباقات" و"فورمولا إي على المنشطات"، مضيفًا أنها قد تدفعه إلى الابتعاد عن الفورمولا 1 مع نهاية عقده الحالي في عام 2028، أي قبل عامين على الأقل من التغيير التالي في القوانين.
ويجد السائق البالغ من العمر 28 عامًا متعة أكبر في سباقات التحمّل، إذ يستعد للمشاركة في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة في شهر مايو، بعد سبعة أشهر من فوزه في سباق ضمن سلسلة "ان ال اس" على الحلبة نفسها، كما يملك فريقًا في بطولة جي تي وورلد تشالنج أوروبا.
وقال سائق ريد بُل قبل جائزة الصين الكبرى هذا الأسبوع: "لا أريد المغادرة. أتمنى لو كان لدي وقت أكثر وقليل من المتعة الإضافية بالتأكيد، لكنني أقوم أيضًا بأشياء أخرى ممتعة جدًا."
وأضاف: "سأتمكن من التسابق على حلبة نوردشلايفه. وآمل خلال السنوات المقبلة أن أشارك أيضًا في سباق سبا وسباق لومان، لذلك أحاول الجمع بين أشياء مختلفة لأجد أمورًا أخرى أستمتع بها أيضًا. وبالطبع لدي فريقي، لذلك لدي الكثير من الأمور التي تشغلني في الوقت نفسه."
وتابع: "أسميها تشتيتات إيجابية. لكن في الوقت نفسه هناك نوع من التناقض، لأنني لا أستمتع كثيرًا بالسيارة، لكنني أستمتع بالعمل مع جميع الأشخاص في الفريق وكذلك مع قسم المحركات."
وأضاف: "لذلك لا، لا أريد المغادرة. لكنني آمل بالطبع أن يتحسن الوضع. وأعلم أنني أجريت محادثات مع الفورمولا 1 ومع الاتحاد الدولي للسيارات، وأعتقد أننا نعمل نحو شيء ما وآمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الأمور."
وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها فيرستابن الشكوك حول مستقبله، إذ صرّح مرارًا بأنه لا ينوي الاستمرار في السباقات حتى الأربعينيات من عمره مثل فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون، خصوصًا أنه دخل الفورمولا 1 بعمر 17 عامًا فقط محققًا أرقامًا قياسية.
وعندما سُئل أكثر عن مشاركاته في سباقات التحمّل، قال: "الأجواء مختلفة قليلًا عمّا هي عليه في حظيرة الفورمولا 1."
وأضاف: "ربما أنا من الطراز القديم قليلًا، فالأمر أقل سياسية، وهذا ما أستمتع به أكثر. ربما أستطيع أن أكون على طبيعتي بشكل أكبر."
وتابع: "بالطبع أريد المشاركة فيها جميع هذه السباقات الكبيرة في التحمّل. إنه شيء كنت أفكر فيه منذ الطفولة أيضًا، لأن والدي كان يشارك فيها.
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
لماذا تريد مرسيدس وليس توتو وولف شراء حصة ألبين في الفورمولا 1
فيراري تسخر من مقارنة شارل لوكلير بـ "ماريو كارت" في فيديو انتشر على نطاق واسع
خمسة أمور تجب متابعتها في جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1
فيرستابن يعيش أفكارًا متضاربة بشأن الاعتزال من الفورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات