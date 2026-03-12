فيرستابن يعيش أفكارًا متضاربة بشأن الاعتزال من الفورمولا 1

كان فيرستابن من أبرز المنتقدين لتغييرات قوانين 2026 في الفورمولا 1، التي تعتمد بدرجة أكبر على الطاقة الكهربائية، ما جعل استعادة طاقة البطارية تلعب دورًا أكبر خلال سباقات الجائزة الكبرى.

وقد دفعه ذلك إلى وصف هذه القوانين بأنها "مناهضة للسباقات" و"فورمولا إي على المنشطات"، مضيفًا أنها قد تدفعه إلى الابتعاد عن الفورمولا 1 مع نهاية عقده الحالي في عام 2028، أي قبل عامين على الأقل من التغيير التالي في القوانين.

ويجد السائق البالغ من العمر 28 عامًا متعة أكبر في سباقات التحمّل، إذ يستعد للمشاركة في سباق نوربورغرينغ 24 ساعة في شهر مايو، بعد سبعة أشهر من فوزه في سباق ضمن سلسلة "ان ال اس" على الحلبة نفسها، كما يملك فريقًا في بطولة جي تي وورلد تشالنج أوروبا.

وقال سائق ريد بُل قبل جائزة الصين الكبرى هذا الأسبوع: "لا أريد المغادرة. أتمنى لو كان لدي وقت أكثر وقليل من المتعة الإضافية بالتأكيد، لكنني أقوم أيضًا بأشياء أخرى ممتعة جدًا."

وأضاف: "سأتمكن من التسابق على حلبة نوردشلايفه. وآمل خلال السنوات المقبلة أن أشارك أيضًا في سباق سبا وسباق لومان، لذلك أحاول الجمع بين أشياء مختلفة لأجد أمورًا أخرى أستمتع بها أيضًا. وبالطبع لدي فريقي، لذلك لدي الكثير من الأمور التي تشغلني في الوقت نفسه."

وتابع: "أسميها تشتيتات إيجابية. لكن في الوقت نفسه هناك نوع من التناقض، لأنني لا أستمتع كثيرًا بالسيارة، لكنني أستمتع بالعمل مع جميع الأشخاص في الفريق وكذلك مع قسم المحركات."

وأضاف: "لذلك لا، لا أريد المغادرة. لكنني آمل بالطبع أن يتحسن الوضع. وأعلم أنني أجريت محادثات مع الفورمولا 1 ومع الاتحاد الدولي للسيارات، وأعتقد أننا نعمل نحو شيء ما وآمل أن يؤدي ذلك إلى تحسين الأمور."

وليست هذه المرة الأولى التي يثير فيها فيرستابن الشكوك حول مستقبله، إذ صرّح مرارًا بأنه لا ينوي الاستمرار في السباقات حتى الأربعينيات من عمره مثل فرناندو ألونسو ولويس هاميلتون، خصوصًا أنه دخل الفورمولا 1 بعمر 17 عامًا فقط محققًا أرقامًا قياسية.

وعندما سُئل أكثر عن مشاركاته في سباقات التحمّل، قال: "الأجواء مختلفة قليلًا عمّا هي عليه في حظيرة الفورمولا 1."

وأضاف: "ربما أنا من الطراز القديم قليلًا، فالأمر أقل سياسية، وهذا ما أستمتع به أكثر. ربما أستطيع أن أكون على طبيعتي بشكل أكبر."

وتابع: "بالطبع أريد المشاركة فيها جميع هذه السباقات الكبيرة في التحمّل. إنه شيء كنت أفكر فيه منذ الطفولة أيضًا، لأن والدي كان يشارك فيها.