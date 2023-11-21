فيرستابن يعلّق على عقوبة دفع لوكلير خارج المسار في اللفة الأولى من سباق لاس فيغاس

انطلق فيرستابن إلى جانب لوكلير صاحب قطب الانطلاق الأول لكنه شق طريقه لينتزع الصدارة منه في المنعطف الأول.

لكن وبسبب التماسك الضعيف على المسار - الذي بدا جلياً بانزلاق سيارة فرناندو ألونسو كذلك - اتجه فيرستابن عميقاً ضمن المنعطف دافعاً منافسه سائق فيراري إلى خارج المسار.

وحافظ فيرستابن على صدارته بعد تحقيق الحكام في الواقعة، حيث تلقى عقوبة 5 ثوانٍ قام بتطبيقها لاحقاً في وقفة الصيانة، لينهي سباقه أولاً.

واعترف بطل العالم الذي حقق فوزه 18 هذا الموسم بقوة المنافسة التي امتلكها سائق فيراري، معترفاً بأنه ربما كان يستحق العقوبة بالفعل، حتى وإن كان يعتقد في البداية عكس ذلك.

فقال: "لقد كبحنا كلينا بشكل متأخر للدفاع عن مركزينا، لكنني كنت عميقاً بشكل أكبر، ضمن الجهة الداخلية. وحالما تخرج عن خط التسابق ينخفض التماسك بشكل كبير جداً".

وأكمل: "هذا ما حصل. كبحتُ ولم يكن هناك أي تماسك".

وأردف: "لم أكن أقصد دفع شارل خارجاً، لكنني لم أتمكن من الإبطاء وواصلت السيارة الانزلاق بإطاراتها الأربعة".

واسترسل: "حينها، كان الأدرينالين في أقصى مستوياته، ولم أكن مسروراً من قرار الحكام. لكن وبعد النظر في الإعادة، أعتقد أنه ربما كان القرار الصحيح".

وشهد السباق منافسات حماسية على المراكز الأولى شهدت تقدم سيارتي ريد بُل بالاستفادة من سيارة الأمان، قبل أن ينجح لوكلير باستعادة المركز الثاني من سيرجيو بيريز، لينهي سباقه ثانياً خلف الهولندي بطل العالم.