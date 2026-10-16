فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

فيرستابن يعترف: "كنت قاسيًا أحيانًا مع الفريق"

تحدث ماكس فيرستابن، الذي خاض سباقه رقم 250 في بطولة العالم للفورمولا 1 في سنغافورة، عن البداية الصعبة لموسم ريد بُل والانتفاضة التي حققها الفريق لاحقًا.

خلدون يونس

منشور: 16-10-2026

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أندريا كيمي أنتونيللي، مرسيدس وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

استعاد ماكس فيرستابن، الذي بدأ الموسم وهو يعاني من مشاكل في توازن سيارة "آر بي 22"، وبعيدًا عن المنافسة على الانتصارات خلال الأشهر الأولى، إيقاعه بعد حزمة التحديثات الشاملة التي قدمها الفريق في باكو.

ونجح النجم الهولندي، الذي حقق أول انطلاقه من المركز الأول وأول انتصار له هذا الموسم في ماليزيا، في ترجمة تحسن مستواه إلى فوز في جائزة سنغافورة الكبرى أيضًا.

وضمن حديثه عن أسلوب تعامله مع الفريق خلال مرحلة التطوير، قال بطل العالم أربع مرات لصحيفة "دي تيليغراف": "كنت قاسيًا مع الفريق أحيانًا، لكنني كنت دائمًا واضحًا وصريحًا".

وأضاف: "يعرف الفريق أنني لا أتعامل مع التحديات التي نواجهها على المستوى الشخصي. أنا ببساطة شخص يسعى إلى الكمال، وأطمح دائمًا إلى الأفضل، خصوصًا عندما أعرف أن الأمور يمكن تنفيذها بصورة أفضل".

وتابع: "يختلف المستوى الذي أظهرناه هذا العام تمامًا عن عودتنا في العام الماضي. ففي الموسم الماضي، كان كل شيء يتعلق بإعدادات السيارة، وكنا نعتقد أن إعدادًا معينًا لن ينجح، لكن اتضح لاحقًا أنه كان مناسبًا".

وأردف: "أما هذا العام، فكان الأمر مختلفًا؛ إذ لم نتمكن من الوصول إلى التوازن الصحيح مهما كانت الإعدادات التي جربناها على السيارة في بداية الموسم".

وأوضح: "كانت التحديثات الأخيرة مفيدة للغاية. وأصبحت الآن قادرًا على استعادة وتيرتي بسهولة أكبر وتجاوز الحدود القصوى".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: Daniel Ceng / Anadolu via Getty Images

وبلغ فيرستابن مشاركته رقم 250 في سباقات الجائزة الكبرى خلال عطلة نهاية الأسبوع في سنغافورة، موضحًا أنه علم بهذا الإنجاز من وسائل الإعلام، قبل أن يلخص نظرته إلى سباقاته السابقة قائلًا: "بصراحة، لم تكن لدي أي فكرة أن هذا سيكون سباقي رقم 250".

وأضاف: "مع ذلك، أعيد مشاهدة جميع سباقاتي، سواء كانت جيدة أم سيئة. أفعل ذلك بصورة أكبر لرؤية الصورة الأشمل، وملاحظة أمور محددة وتسليط الضوء عليها، بما في ذلك ما يتعلق بالفرق الأخرى".

وتابع: "لكنني لا أجلس كثيرًا لاستعادة ذكرى اللحظة التي فزت فيها ببطولتي الأولى في أبوظبي عام 2021".

وأردف: "أفضّل خصوصًا تذكر السباقات الأخيرة من هذا الموسم، ولا سيما في ماليزيا وباكو، لأن الأمور بدأت تتحسن مجددًا".

واختتم قائلًا: "لقد محوت بالفعل معظم سباقات النصف الأول من العام من ذاكرتي".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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