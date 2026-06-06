أنهى ماكس فيرستابن يوم الجمعة في المركز الثالث خلف ثنائي فيراري شارل لوكلير ولويس هاميلتون على حلبة مونتي كارلو.

وكان فيرستابن متأخرًا بفارق 0.1 ثانية فقط عن هاميلتون في اللفات المخصصة لمحاكاة التصفيات خلال التجارب الحرة الثانية.

وفي المقابل، لم تظهر مكلارين ومرسيدس بالمستوى المتوقع، بينما خسر لاندو نوريس جزءًا كبيرًا من الحصة بسبب عطل في سيارته.

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وتحدث فيرستابن عقب نهاية اليوم، معربًا عن رضاه عن شعوره داخل السيارة، لكنه أشار إلى قوة فيراري مؤكدًا أن ريد بُل بحاجة إلى تقديم المزيد.

حيث قال: "بالتأكيد كان يومًا إيجابيًا إلى حد كبير. شعرنا بحالة جيدة جدًا أثناء قيادة السيارة، وهذا الشعور مهم للغاية على حلبة مثل موناكو".

وتابع: "هناك فقط بعض الأمور التي نحتاج إلى ضبطها بشكل أدق. تبدو فيراري قوية جدًا، لذلك سنحاول الاقتراب منها قدر الإمكان غدًا".

وأضاف: "نحن سعداء بالموقع الذي نتواجد فيه حاليًا، لكننا نحاول دائمًا استخراج المزيد من الأداء من السيارة، لذا سنرى ما يمكننا القيام به في التصفيات غدًا".