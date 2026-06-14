فيرستابن يعترف بواقع ريد بُل الصعب: لسنا ضمن الثلاثة الكبار حاليًا.. وفيراري تتفوق علينا بوضوح

انطلق ماكس فيرستابن من الصف الثالث على شبكة الانطلاق في جائزة إسبانيا الكبرى، وتمكن من التقدم مركزًا واحدًا خلال السباق ليعبر خط النهاية في المركز الرابع. وأنهى سائق ريد بُل السباق متأخرًا بنحو 20 ثانية عن آخر مراكز منصة التتويج.

وأوضح فيرستابن أن الفريق لم يصل إلى المستوى المطلوب من حيث وتيرة السباق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الاستراتيجية كانت صحيحة.

وعقب السباق، سألته وسائل الإعلام: "هل استخرجتم أقصى ما يمكن من هذه الحزمة؟".

فأجاب قائلًا: "نعم، كنا متأخرين قليلًا على جميع تركيبات الإطارات. الاستراتيجية التي اعتمدناها كانت جيدة. في الواقع أعتقد أنني استخدمت الإطارات المناسبة لأن إطارات هارد لم تمنحني شعورًا جيدًا. لكن بشكل عام كنا نفتقد شيئًا ما في جميع الجوانب".

وأضاف: "لدينا بالتأكيد بعض المشاكل في المقاطع عالية السرعة. لكن المشكلة الرئيسية ليست في التصفيات حتى. ما زلنا متأخرين على الحلبات ذات استهلاك الطاقة المرتفع والمناطق التي تشهد تآكلًا كبيرًا للإطارات".

وتابع: "فيراري ومرسيدس ومكلارين تتقدم علينا. ربما هناك بعض التحسن، لكننا لسنا في المكان الذي نريد أن نكون فيه. إنها عملية تطوير مستمرة، وآمل أن نحقق مزيدًا من التقدم قريبًا جدًا".

وعندما سُئل عن توقعاته للسباقات المتبقية قبل العطلة الصيفية، أوضح فيرستابن أنه لا يتوقع تغييرات كبيرة في موازين القوى الحالية.

فقال: "بشكل عام، ما زلنا الفريق الرابع من حيث السرعة. ولن يتغير ذلك كثيرًا على أي حلبة. لا يمكنك حل هذه المشكلة بمجرد تغيير الإعدادات".

وعندما طُلب منه التعليق على فوز لويس هاميلتون، هنأ فيرستابن منافسه البريطاني قائلًا: "أهنئه. حتى مع تحقيق هذا العدد الكبير من الانتصارات، يبقى الفوز أمرًا مميزًا دائمًا. أما الفوز للمرة الأولى مع فيراري فهو أمر استثنائي بكل تأكيد".