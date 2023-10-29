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فيرستابن يعارض خطط تغيير صيغة السباقات القصيرة

قال ماكس فيرستابن سائق ريد بُل أنه "لا يحصل على الرضى" من الفوز بالسباقات القصيرة في الفورمولا واحد، حيث يرى بأنه يجب التخلص من هذه الفكرة.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
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ماكس فيرستابن، ريد بُل

كانت السباقات القصيرة جزءاً من مشهد الفورمولا واحد منذ 2021، حيث شهد موسم 2023 الجاري رفعها إلى 6 سباقات.

بينما أضافت الصيغة الجديدة المزيد من التنافسية، لكنها لم تقدم الحماسة المنشودة، حيث كان سباق أوستن القصير مملاً بعكس سباق قطر الممتع.

ويبحث مدراء الفورمولا واحد حالياً عن تعديلات ترفع من حماسة هذه السباقات، حيث طُرحت أفكار مثل شبكة الانطلاق المعكوسة، جائزة بمليون دولار أمريكي بل وحتى بطولة منفصلة لأيام السبت.

لكن يبدو أن أياً من هذه الأفكار لا يقنع فيرستابن، حيث لطالما كان بطل العالم 3 مرات معارضاً شديداً للسباقات القصيرة ككل.

وبعد أن فاز بثلاثة من أصل 5 سباقات قصيرة هذا الموسم، كشف الهولندي بأن تلك الانتصارات لم تعنِ له الكثير عدا النقاط المسجلة فيها.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أشعر بأي رضى حيال الفوز بالسباقات القصيرة".

وأكمل: "لطالما قلت، لماذا علينا أن نحاول اختراع أمور إضافية؟ أعتقد أن ما لدينا يعمل بشكل جيد، لو حرصنا على إبقاء السيارات تنافسية، فإن النموذج سيستمر وبشكل ناجح لفترات طويلة".

وأضاف: "في كرة القدم، لا أحد يغير القوانين وكذلك في الرياضات الأخرى، وهي على حالها منذ مئة عام. لماذا يجب علينا فجأة الخروج بخطط بهدف محاولة تقديم المزيد من الترفيه؟".

واسترسل: "أعتقد أنه وفي حال خضنا سباقاً جيداً مع سيارات متقاربة من بعضها البعض، حينها لا حاجة لوجود السباقات القصيرة".

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وكانت جولة أوستن التي تضم سباقاً قصيراً، شهدت شطب نتيجة لويس هاميلتون وشارل لوكلير بسبب خرق القوانين المتعلقة بمعدل التآكل المسموح للقطعة الخشبية أسفل السيارة.

وفكرة أن السيارات تدخل خط الحظائر المغلق مباشرة بعد التجارب الحرة الوحيدة يوم الجمعة، تعني بأن الفرق غير قادرة على تغيير ارتفاع السيارات تحسباً من أي تآكل.

وهذا ما أشار إليه لوكلير الذي عبّر عن تفاجؤ فريقه تماماً، حين صرّح بأنه لم يكن هناك "أي تآكل" على الإطلاق مساء الجمعة.

وتعليقاً على ذلك، قال فيرستابن: "أعتقد أنه يجب علينا التخلص من السباقات القصيرة، حينها يمكن للجميع تجهيز إعدادات سياراتهم، وإلا لما كان ذلك (شطب نتائج السائقين) ليحصل في الجولات الاعتيادية".

وأضاف: "مثل هذه الأمور تحصل حين يكون هناك سباق قصير حيث تُسرع جميع الفرق للعمل ما بين التجارب الحرة والتصفيات".

واختتم: "حالما تعاني من مشكلة ما، لا يمكنك القيام بأي شيء حيالها، بل كل ما بوسعك هو رفع ضغط الإطارات، لكن حينها فإنك تقود على إطارات منتفخة كالبوالين".

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