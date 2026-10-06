حفر بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن اسمه مجددًا في تاريخ الفورمولا 1، بعدما حقق الفوز في جائزة البحرين الكبرى. وبهذا الانتصار، الذي يُعد فوزه الثاني والسبعين بألوان ريد بُل، عادل فيرستابن رقم مايكل شوماخر، الذي حقق 72 انتصارًا مع فيراري بين عامي 1996 و2006.

إضافة إلى ذلك، وبعد تحقيقه فوزه الأول منذ جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2025، أصبح فيرستابن ثالث سائق، بعد شوماخر ولويس هاميلتون، يحقق فوزًا واحدًا على الأقل في عشرة مواسم متتالية.

ويحمل لويس هاميلتون الرقم القياسي الحالي لأكبر عدد من الانتصارات مع فريق واحد. فقد حطم السائق البريطاني رقم شوماخر خلال جائزة تركيا الكبرى لعام 2020، بعدما وصل إجمالي انتصاراته مع مرسيدس إلى 84 فوزًا.