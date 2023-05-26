فيرستابن يضع ريد بُل في صدارة التجارب الحرة الثانية وساينز يتعرض لحادثة
وضع ماكس فيرستابن سيارته ريد بُل في صدارة أسرع أزمنة التجارب الحرة الثانية لجائزة موناكو الكبرى 2023، متقدماً على سيارتي فيراري بقيادة شارل لوكلير وكارلوس ساينز.
تمثل حلبة موناكو فرصة كبيرة أمام أقرب منافسي ريد بُل لمنافسة العلامة النمساوية على الفوز، وهذا ما عبّرت عنه أستون مارتن قبل الجولة، بينما تريد فيراري استغلال خصائص الحلبة ومتطلباتها الارتكازية المرتفعة لصالحها.
وكانت مرسيدس قد اعتمدت في موناكو التحديثات التي طال انتظارها وغيّرت من شكل السيارة عبر تحديثات لتصميم جانب السيارة، نظام التعليق الأمامي والأرضية.
وبالفعل بدت مرسيدس أكثر قدرة على تسجيل أزمنة سريعة مع هاميلتون وزميله جورج راسل.
لكن ماكس فيرستابن نجح بتسجيل أسرع الأزمنة أمام سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز الذي تعرض لحادثة رُفع على إثرها العلم الأحمر.
فرناندو ألونسو أنهى الحصة رابعاً على متن أستون مارتن، بينما اكتفى هاميلتون بالمركز السادس.
مجريات الحصة:
إطارات ميديوم
بدأ الجميع (ما عدا لاندو نوريس سائق مكلارين - هارد) على إطارات ميديوم وبالرغم من تناوب المنافسة على المراكز الأولى بين سيارات ريد بُل، فيراري، مرسيدس وأستون مارتن.
حيث شهد القسم الأول منافسة واضحة للغاية بين ريد بُل مع ماكس فيرستابن، أستون مارتن مع فرناندو ألونسو ومرسيدس مع لويس هاميلتون، وكذلك كارلوس ساينز على متن فيراري.
لكن انتهى هذا القسم بتصدر سائقَي ريد بُل، فيرستابن أمام زميله بثلاثة أعشار الثانية.
إطارات سوفت
ألونسو كان أول من انتقال لاستعمال إطارات سوفت، حيث قفز للمركز الأول بفارق نصف ثانية أمام فيرستابن، بينما بات إستيبان أوكون (ألبين) ثانياً خلفه على نفس النوعية من الإطارات وأمام ثنائي مرسيدس (سوفت).
ساينز قفز للصدارة بفارق عُشري ثانية بينما توجهت الأنظار صوب أزمنة ريد بُل على إطارات سوفت.
فيرستابن في طلعته السريعة الأولى اكتفى بالمركز الثالث خلف ساينز وألونسو بفارق 0.168 ثانية وأمام لوكلير.
مع انتصاف الحصة، نجح فريق ويليامز بإصلاح سيارة أليكسندر ألبون (التي كانت قد تعرضت لحادثة في الدقائق الأخيرة من الحصة السابقة، ما تسبب برفع العلم الأحمر وإنهائها مبكراً).
في طلعته السريعة الثانية على إطارات سوفت، وضع فيرستابن سيارته بالمركز الأول بفارق 0.107 ثانية أمام ساينز وألونسو.
لوكلير على متن فيراري نجح بتحسين زمنه حيث تقدم لوكلير بفارق 0.065 ثانية فقط خلف فيرستابن وأمام زميله ساينز.
لكن وفي الدقيقة 18 ما قبل الأخيرة، تعرض الإسباني لحادثة تسببت برفع العلم الأحمر، حيث سُمع وهو يعتذر من فريقه على ما حصل.
بعد ستّ دقائق، استُؤنفت الحصة مجدداً.
لاحقاً انتقلت السيارات للعمل على محاكاة المسافات الطويلة أو السباق، لتنتهي الحصة مع فيرستابن أولاً أمام سيارتي فيراري.
ألونسو احتل المركز الرابع متقدماً على نوريس وهاميلتون.
المركز السابع حققه سيرجيو بيريز زميل فيرستابن أمام فالتيري بوتاس (ألفا روميو) وبيير غاسلي (ألبين)، بينما أكمل أوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.
التجارب الحرة الثانية:
|المركز
|السائق
|الهيكل
|المحرّك
|عدد اللفات
|التوقيت
|الفارق
|1
|ماكس فيرشتابن
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1:12.462
|2
|شارل لوكلير
|Ferrari
|Ferrari
|33
|1:12.527
|0.065
|3
|كارلوس ساينز الإبن
|Ferrari
|Ferrari
|22
|1:12.569
|0.107
|4
|فرناندو ألونسو
|Aston Martin
|Mercedes
|32
|1:12.682
|0.220
|5
|لاندو نوريس
|McLaren
|Mercedes
|18
|1:12.906
|0.444
|6
|لويس هاميلتون
|Mercedes
|Mercedes
|29
|1:12.960
|0.498
|7
|سيرجيو بيريز
|Red Bull
|Red Bull
|30
|1:12.991
|0.529
|8
|فالتيري بوتاس
|Alfa Romeo
|Ferrari
|33
|1:13.050
|0.588
|9
|بيير غاسلي
|Alpine
|Renault
|28
|1:13.089
|0.627
|10
|إستيبان أوكون
|Alpine
|Renault
|30
|1:13.162
|0.700
|11
|لانس سترول
|Aston Martin
|Mercedes
|31
|1:13.185
|0.723
|12
|جورج راسل
|Mercedes
|Mercedes
|32
|1:13.191
|0.729
|13
|غوانيو جو
|Alfa Romeo
|Ferrari
|32
|1:13.354
|0.892
|14
|كيفن ماغنوسن
|Haas
|Ferrari
|28
|1:13.457
|0.995
|15
|نيكو هلكنبرغ
|Haas
|Ferrari
|33
|1:13.520
|1.058
|16
|يوكي تسونودا
|AlphaTauri
|Red Bull
|22
|1:13.641
|1.179
|17
|نيك دي فريز
|AlphaTauri
|Red Bull
|34
|1:13.663
|1.201
|18
|أوسكار بياستري
|McLaren
|Mercedes
|30
|1:13.673
|1.211
|19
|ألكسندر ألبون
|Williams
|Mercedes
|10
|1:14.217
|1.755
|20
|لوجان سارجينت
|Williams
|Mercedes
|33
|1:14.238
|1.776
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