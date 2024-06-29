فيرستابن يضرب بقبضة حديدية ويثبت تفوّقه في تصفيات النمسا

وضع فيرستابن حداً لجميع النقاشات الأخيرة حول اقتراب المنافسين منه، ليؤكد في النمسا أنه السائق رقم 1 بفارق شاسع أمام الجميع على الإطلاق.

فقد خرج النجم الهولندي من تصفيات النمسا أولاً بفارق 4 أعشار الثانية أمام لاندو نوريس، بينما تأهل جورج راسل سائق مرسيدس بالمركز الثالث.

مجريات الحصة

القسم الأول والتحسّن المتواصل للأزمنة

بدأ الجميع هذه الحصة على إطارات سوفت، حيث كان الزمن الأسرع المبدئي من نصيب جورج راسل خلف مقود مرسيدس ليتقدم على شارل لوكلير سائق فيراري وسائقي مكلارين على التوالي مع لاندو نوريس وأوسكار بياستري.

لكن، واصلت الأزمنة التحسن بشكل ملحوظ من قبل جميع السائقين، وفي مقدمتهم ماكس فيرستابن سائق فيرستابن، قبل أن يتقدم عليه كارلوس ساينز سائق فيراري بفارق 0.073 ثانية.

ومع مرور مزيد من الوقت، وضع أوسكار بياستري سيارته مكلارين بالمركز الثاني ليفصل ساينز وفيرستابن.

وقبل انتهاء القسم الأول، قرر السائقون الذين كانوا يحتلون مراكز أبعد من الثالث، العودة للمسار لإكمال لفات سريعة إضافية.

وكان من الملاحظ أن لويس هاميلتون مهدّد بعدم التأهل قبل إكمال لفة سريعة وضعته بالمركز السادس المؤقت، حيث سُمع وهو يشتكي لفريقه ويقول أنه "بطيء للغاية".

ومع انتهاء القسم بقيت المراكز الأولى على حالها تقريباً بينما تأهل فرناندو ألونسو بصعوبة للقسم الثاني على متن أستون مارتن.

بينما خرج أليكسندر ألبون (ويليامز)، لانس سترول (أستون مارتن)، فالتيري بوتاس (ساوبر)، لوغان سارجنت (ويليامز) وجو غوانيو (ساوبر).

القسم الثاني وتفوّق فيرستابن

انطلق السائقون في الطلعات الأولى لهذا القسم على إطارات سوفت، لكن فيرستابن سجل زمناً ممتازاً بدقيقة و4.577 تفوق فيه بفارق كبير على أقرب ملاحقيه جورج راسل وصل إلى نصف ثانية.

خلف راسل جاءت سيارتا مكلارين، ورغم سعي الجميع لمحاولة الاقتراب من فيرستابن، لكنهم لم يفلحوا حيث كان أقربهم ساينز وبفارق 0.439 ثانية.

لكن مع الطلعات الثانية، عاد أغلب السائقين على إطارات سوفت جديدة ومن بينهم فيرستابن الذي ضرب بقوة مجدداً ليحسن زمنه إلى دقيقة و4.469 ثانية، أمام ساينز وسائقي مرسيدس ومن ثم سائقي مكلارين.

وهكذا فشل دانيال ريكاردو (آربي)، بيير غاسلي (ألبون)، كيفن ماغنوسن (هاس)، يوكي تسونودا (آربي) وفرناندو ألونسو في التأهل للقسم الثالث والأخير.

القسم الثالث وعودة فيرستابن

مجدداً بدا فيرستابن متمكناً تماماً من سيارته حيث سجل في الطلعات الأولى لفة ممتازة من دقيقة و4.426 ثانية وضعته بالمركز الأول المؤقت أمام نوريس بفارق 0.361 ثانية.

راسل الذي كان مرتاحاً على متن سيارته في هذه الجولة بشكل أكبر من زميله هاميلتون، وضع مرسيدس بالمركز الثالث المؤقت أمام لوكلير، بياستري، هاميلتون وساينز الذي لم ينجح بتكرار مركزه الثاني الجيد في القسم الثاني.

بينما كان بيريز، إستيبان أوكون (ألبين) ونيكو هلكنبرغ (هاس) يحتلون المراكز المؤقتة من الثامن حتى العاشر.

وفي الطلعات الثانية حسّن فيرستابن زمنه مجدداً مع لفة صاروخية من دقيقة و4.314 ثانية ليتقدم على نوريس أقرب ملاحقيه بـ 0.404 ثانية ومن ثم بياستري سائق مرسيدس.

ساينز أنهى الحصة رابعاً بفارق أكبر من نصف ثانية خلف فيرستابن وأمام هاميلتون ولوكلير الذي ارتكب خطأ في لفته السريعة الأخيرة.

بياستري اكتفى بالمركز السابع (بعد إلغاء زمن لفته السريعة والتي كان وضعه بالمركز الثالث خلف زميله) أمام بيريز، بينما أكمل هلكنبرغ وأوكون ترتيب المراكز العشرة الأولى.

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