فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

فيرستابن يضاعف انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026

كان بطل العالم أربع مرات قد صرّح سابقًا بأن لوائح الفورمولا 1 الجديدة تشبه "فورمولا إي بالمنشطات"، مؤكدًا أنه لا يحب قيادة سيارات 2026.

منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سام باجنال

ضاعف ماكس فيرستابن من انتقاداته للوائح الفورمولا 1 لعام 2026، مؤكدًا أن البطولة يجب أن "تبتعد" عن التحول إلى الفورمولا إي.

أثار بطل العالم أربع مرات ضجة كبيرة خلال اختبار ما قبل الموسم في البحرين الأسبوع الماضي، عندما وصف القواعد الجديدة للفورمولا 1 بأنها "مضادة للسباقات" و"فورمولا إي بالمنشطات".

ويأتي ذلك في وقت أصبحت فيه وحدات طاقة الفورمولا 1 تعتمد بشكل أكبر على الطاقة الكهربائية مع انقسام يقارب 50-50 مقارنة بمحرك الاحتراق الداخلي، ما يعني أن استعادة طاقة البطارية ستلعب دورًا أكبر خلال سباقات الجائزة الكبرى.

وقد يشمل ذلك قيام السائقين بتخفيض السرعة على الخطوط المستقيمة للحفاظ على الطاقة، وهو أمر مشابه لما يحدث في الفورمولا إي، حيث يتراجع المتسابقون عمدًا أحيانًا لتوفير طاقة البطارية قبل شن هجمات متأخرة.

ويُعارض فيرستابن كل ذلك، وعندما سُئل اليوم الأربعاء عما إذا كان المزيد من سائقي الفورمولا إي قد ينتقلون إلى الفورمولا 1 بسبب خبرتهم في إدارة البطارية، أو حتى إذا كانت البطولة الكهربائية بالكامل قد تصبح سلسلة رديفة، قال سائق ريد بُل: "حسنًا، لنأمل ألا يحدث ذلك".

وأكمل: "أعني ليس بشأن السائقين، لأن هناك الكثير من السائقين الجيدين القادرين على الأداء هنا بشكل رائع أيضًا. لكنني لا أريد أن نقترب من الفورمولا إي".

وأردف: "أريدنا أن نبتعد عنها ونبقى فورمولا 1. لذا لا تزيدوا من حجم البطارية. في الواقع، تخلصوا من ذلك وركزوا على محرك جيد، واتركوا الفورمولا إي تكون الفورمولا إي، لأن هذا هو جوهرها".

ثمّ تابع: "أنا متأكد أنه مع السيارة الجديدة (الجيل الرابع) مما رأيت وتحدثت مع بعض أصدقائي هناك، ستكون أيضًا سيارة رائعة جدًا. لكن دعوهم يكونوا فورمولا إي، ويجب أن نبقى نحن فورمولا 1، ولنحاول ألا نمزج بين الأمرين."

وتعكس تصريحات فيرستابن مدى انقسام الآراء حول لوائح 2026، إذ اعتبر بطل العالم الحالي لاندو نوريس أن السيارات الجديدة "ممتعة للغاية".

وأضاف الهولندي عندما سُئل عما إذا كان قد تلقى أي رد فعل من الجهات المنظمة بسبب انتقاداته:
"أشارك رأيي فحسب. نعيش في عالم حر، حرية تعبير، وهذا ما شعرت به. ليس على الجميع أن يشعروا بنفس الطريقة، لكن هذا ما شعرت به، وبالطبع لا يهم ما يقوله الآخرون عن ذلك. لقد طُرح عليّ سؤال وشاركت رأيي".

وأكمل: "أعتقد بأن من حقي أن أفعل ذلك. لذا الأمر لا يتعلق بتلقي انتقادات أو أي شيء من هذا القبيل."

