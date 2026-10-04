فيرستابن يصف وحدات طاقة الفورمولا 1 بأنها "ليغو" بعد خلل جائزة البحرين الكبرى

انتقد ماكس فيرستابن لوائح المحركات في الفورمولا 1 عقب جائزة البحرين الكبرى المتأثرة بالأمطار في ماليزيا، وشبّه وحدات الطاقة المعقدة في البطولة بـ"ليغو" بعدما تسببت مشكلات في البرمجيات في فقدان واسع للطاقة.

وعلى الرغم من أن سائق ريد بُل حقق فوزه الثاني والسبعين في مسيرته في الجوائز الكبرى، وأول انتصار لمشروع ريد بُل الخاص بوحدات الطاقة، فإن فيرستابن شعر بالإحباط بسبب خلل غريب ظهر عندما هطلت الأمطار على الحلبة قبل السباق.

وواجه العديد من السائقين، بمن فيهم فيرستابن ولويس هاميلتون، مشكلات كبيرة خلال لفة التحمية.

وقال فيرستابن خلال المؤتمر الصحفي بعد السباق، عندما سُئل عن تعقيدات المحرك في الظروف الماطرة: "هذه هي المشكلة التي نواجهها. هذه المحركات معقدة للغاية، وهناك الكثير من البرمجيات المدمجة فيها".

وأضاف: "كنت أول من واجه المشكلة، ثم نظرت في مرآتي ورأيت... وقلت في نفسي: 'لحظة، هل ينتظرونني أم ماذا يحدث؟'. كان الأمر أشبه بسباق الليغو. إنها طاقة الليغو. وفي مرحلة ما كنا نسير خمسة سيارات جنبًا إلى جنب على الخط المستقيم لأننا لم نكن نفهم ما الذي يحدث."

وأوضح فيرستابن أن المشكلة كانت ناتجة عن برمجيات المحرك.

وقال: "عندما تنخفض السرعة كثيرًا وتنخفض دورات المحرك كثيرًا، فإنه لسبب ما يبدأ بفقدان الطاقة. وعادةً ما يستغرق الأمر ثانية أو ثانيتين ثم يعود مجددًا".

وأضاف: "وهذا أساسًا ما حدث معي أيضًا في البداية. لكن بطريقة ما لم يظهر ذلك الخلل في الجولة الأولى من البرمجيات، ثم كان الوضع أفضل قليلًا في الجولة الثانية من البرمجيات، ولحسن الحظ".

وأكمل: "وإلا، لكنت علقت أنا أيضًا عند البداية، وهو أمر ربما حدث معي عدة مرات في بداية العام أيضًا عندما كانت انطلاقاتي سيئة، لكنه كان يعني أنني خسرت الكثير. لذلك، على الأقل كان الوضع أفضل قليلًا هذه المرة".

وأصدرت "فيا" بيانًا شرحت فيه ما حدث خلال لفة التحمية.

وقال الاتحاد: "خلال لفة التحمية التي سبقت جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا، أدى مزيج غير مسبوق من انخفاض سرعة المحرك، وانخفاض مستويات التماسك، وأنظمة إدارة الطاقة في الظروف الماطرة، وتوزيع مقاطع حلبة سيبانغ، إلى فقدان غير مقصود للطاقة لدى عدد من السيارات".

وأضاف البيان: "ونتيجة لذلك، أزال القسم التقني في الاتحاد الدولي للسيارات قيد حد الطاقة في القطاعات المتأثرة من خلال إصدار محدث للبرمجيات تم توزيعه على جميع المشاركين خلال فترة تأخير السباق بسبب الأمطار الغزيرة، ما أتاح للفرق إجراء التغييرات اللازمة على وحدات الطاقة قبل انطلاق السباق".

وتابع: "لم يتم اكتشاف هذه المشكلة من قبل الاتحاد الدولي للسيارات أو الفرق خلال الاختبارات أو خلال اللفات إلى شبكة الانطلاق. وسيجري الاتحاد الدولي للسيارات، بالتعاون مع الفرق ومصنّعي وحدات الطاقة، مراجعة شاملة لهذه المشكلة".