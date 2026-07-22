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فيرستابن يصف الفورمولا 1 الحالية بـ"الغابة" بسبب مشكلة راسل الغامضة في سبا

علق ماكس فيرستابن على المشاكل التي عانى منها جورج راسل خلال جائزة بلجيكا الكبرى، واصفًا واقع الفورمولا 1 في موسم 2026 بأنه "غابة" في ظل التعقيدات التي تفرضها وحدات الطاقة الجديدة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أليكس بيرينز دي هان

عاش جورج راسل عطلة نهاية أسبوع محبطة للغاية على حلبة سبا-فرانكورشان، بعدما انتهى سباقه منذ اللفة الأولى.

وكان راسل قد أعرب طوال عطلة نهاية الأسبوع عن مخاوفه من مشكلة غامضة في وحدة الطاقة، مؤكدًا أنها أثرت بشكل كبير على سرعته على المقاطع المستقيمة.

وظهرت المشكلة مجددًا في اللفة الافتتاحية، إذ تجاوزه عدد من منافسيه قبل أن يتعرض لاحتكاك مع لويس هاميلتون.

وبدلًا من إبداء استيائه من الحادث الذي أنهى سباقه، كان راسل غاضبًا بسبب افتقار سيارته للسرعة على المقاطع المستقيمة.

وأعرب عدد من السائقين عن قلقهم من وحدات الطاقة الجديدة التي دخلت البطولة هذا العام، وبعد السباق سُئل فيرستابن عن رأيه فيما واجهه راسل، حيث أجاب قائلًا: "أعني، أهلًا بكم في الفورمولا 1 لعام 2026. في بعض الأحيان تكون أشبه بالغابة".

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وكانت الفورمولا 1 قد أكدت بالفعل أنها ستبتعد عن توزيع الطاقة بنسبة 50% لمحرك الاحتراق الداخلي و50% للطاقة الكهربائية اعتبارًا من عام 2027، على أن تصبح النسبة 60% لمحرك الاحتراق الداخلي مقابل 40% للطاقة الكهربائية بدءًا من عام 2028.

ومع استمرار السائقين والفرق في التعرف بصورة أفضل على وحدات الطاقة الجديدة، أكد شارل لوكلير أن المشاكل التي واجهها راسل لا تقتصر على سائق مرسيدس وحده.

حيث قال: "لا أعرف تحديدًا ما كانت مشكلة جورج، لكن كل ما يمكنني قوله هو أن هذا يحدث. وحدات الطاقة هذه معقدة للغاية، وهناك أيام تحتار فيها وأنت تحاول فهم سبب خسارتك لكل هذا الوقت على المقاطع المستقيمة".

وتابع: "حدث ذلك معي إلى حد ما يوم الجمعة، وكذلك في الحصة الثالثة. ثم عادت الأمور إلى طبيعتها في التصفيات بعد إجراء بعض التعديلات البسيطة".

واختتم: "الأمر صعب للغاية، لكنه أيضًا محبط جدًا بالنسبة للسائق، لأنه حتى عندما تقدم أفضل ما لديك، هناك أمور في الخلفية تتغير باستمرار، وهذا ليس شعورًا جيدًا".

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