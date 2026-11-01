فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

فيرستابن يصفّي الأجواء مع لاوسون، لكنه يلتزم الصمت بشأن مقعد ريسينغ بولز في الفورمولا 1

تحدث السائقان صباح السبت بشأن احتكاكهما خلال التجارب الحرة في المكسيك. وعندما سُئل ماكس فيرستابن عن السائق الذي يستحق مقعد ريسينغ بولز في موسم 2027، اكتفى بالقول إن المواهب الصاعدة تجعل اتخاذ هذا القرار صعبًا للغاية.

منشور: 01-11-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك تومسون / صور جيتي

تأهل ماكس فيرستابن في المركز الرابع لجائزة المكسيك الكبرى للفورمولا 1، لكنه سيضطر إلى التراجع مركزًا واحدًا على شبكة الانطلاق، ما يعني أنه سيبدأ السباق من الصف الثالث. ويعود السبب إلى حادثة احتكاك لافتة، على أقل تقدير، مع ليام لاوسون، سائقَي فريقي ريد بُل، خلال حصة التجارب الحرة الثانية.

كان فيرستابن صريحًا إلى حد كبير في المنطقة المخصصة للمقابلات الإعلامية يوم الجمعة، إذ قال، من بين أمور أخرى، إنه "لا يملك أي فكرة عمّا كان يدور في ذهن ليام"، وإنه لا يعتبر ذلك "تصرفًا ذكيًا للغاية" من سائق لا يزال ينافس على الاحتفاظ بمقعده لموسم 2027 من الفورمولا 1.

في تلك المرحلة، بدا أن الحادثة لن تترتب عليها سوى عواقب محدودة نسبيًا، وهو ما جعل عقوبة التراجع على شبكة الانطلاق التي فُرضت لاحقًا أكثر إثارة للاستغراب.

وقال فيرستابن بشأن رأيه في العقوبة: "كيف أرى العقوبة؟ حسنًا، الأمر يشبه إلى حد ما مشاهدة رياضات أخرى، حيث ترى أحيانًا اتخاذ قرارات معينة. يمكنك أن تتفق معها أو تختلف بشأنها. بالطبع لديّ رأيي الخاص في الأمر، لكنني قلت بالفعل كل ما أردت قوله بشأنه، حتى داخل الفريق".

وكان أحد جوانب وثيقة قرار حكام الاتحاد الدولي للسيارات لافتًا للنظر، وتحديدًا الفقرة التي أوضحت أن مثل هذه الحادثة كانت ستؤدي عادةً إلى توجيه تحذير، لكن الحكام أرادوا هذه المرة اتخاذها مثالًا يُحتذى به.

ويعود ذلك جزئيًا إلى مناقشة المسألة خلال اجتماع مديري الفرق، وكذلك إلى شعور الحكام، عقب حوادث مماثلة خلال حصص التجارب السابقة، بأن الوقت قد حان لوضع حد لهذا النوع من التصرفات.

وعندما سأل موقعنا "موتورسبورت.كوم" فيرستابن عمّا إذا كان قد تفاجأ باستخدام الحكام له من أجل توجيه رسالة بهذا الشأن، أجاب خلال لقائه مع وسائل الإعلام الهولندية في حظيرة الفرق: "لا، هذا لا يفاجئني، لأن الأمر حدث مرات أكثر في الماضي، وحتى في أمور أخرى. لكن نعم، هذه هي طبيعة الأمور. لا يمكنك فعل أي شيء حيال ذلك. انظر، إذا كانوا يرون أن ما حدث يستحق العقوبة بالفعل، فهو يستحق العقوبة...".

وعندما سُئل عمّا إذا كان يشعر بأنه كثيرًا ما يُستهدف من قبل الحكام ليكون مثالًا للآخرين، رد السائق الهولندي: "لا أريد قول الكثير بشأن ذلك. هذه هي طبيعة الأمور".

لاوسون يعتذر لفيرستابن

جلس فيرستابن مع لاوسون صباح السبت لتصفية الأجواء بينهما، وهو ما أكّد الأخير أنهما تمكنا من تحقيقه.

وقال لاوسون، بعد يوم واحد من الحادثة: "من الواضح أن ما حدث ليس مثاليًا، وهو أمر لا ينبغي أن يحدث مطلقًا خلال التجارب الحرة. ذهبت لرؤية ماكس هذا الصباح للاعتذار، لأنه لم تكن لديّ أي نية على الإطلاق للاحتكاك به. لم يكن الأمر جيدًا لأي منا، وسأتعلم من ذلك في المستقبل".

وعندما سأله موقعنا "موتورسبورت.كوم" عمّا إذا كان قد تفاجأ بتصريحات فيرستابن الحادة يوم الجمعة، أجاب السائق النيوزيلندي: "أعتقد أن كل شيء قد سُوّي الآن أيضًا. من الواضح أنني لم أجرِ أي مقابلات إعلامية أمس، لكن عندما تخرج مباشرة من الحصة، لا يزال الأدرينالين حاضرًا".

وأكمل: "في نهاية المطاف، ماكس وحده يعرف ما يشعر به، لكن كما قلت، لم تكن لديّ أي نية للاحتكاك به، ولذلك أعتذر عمّا حدث".

ولعل اللحظة الأكثر إثارة للاهتمام خلال اللقاء مع وسائل الإعلام الهولندية جاءت عندما سُئل فيرستابن عن السائق الذي يرى أنه يستحق مقعد ريسينغ بولز لموسم 2027: لاوسون أم سائق ريد بُل الشاب نيكولا تسولوف؟

وبعيدًا عن الإحباط الذي شعر به في اليوم السابق، ومن دون تأثير الأدرينالين الذي أشار إليه لاوسون، لم يصل فيرستابن إلى حد إعلان دعمه الصريح لزميله السابق في الفريق.

وقال: "هذه مشكلة دائمًا بالطبع، عندما تمتلك عددًا كبيرًا من السائقين الموهوبين، ويبدأ أحدهم في تقديم أداء جيد جدًا في مرحلة معينة. هل ستمنح ذلك السائق فرصة أم لا؟ سأترك هذا القرار للفريق".

وعندما طُلب منه الكشف عن رأيه الشخصي في المسألة، أوضح فيرستابن أنه يملك رأيًا بالفعل، لكنه يفضّل الاحتفاظ به لنفسه، قائلًا: "نعم، لا أحتاج إلى قول ذلك".

في المقابل، لا يزال لاوسون بانتظار القرار، وهو ما كرره عقب التصفيات في المكسيك. وعندما سُئل عن مدى ثقته في الاحتفاظ بمقعده على شبكة انطلاق الفورمولا 1 في العام المقبل، اختتم قائلًا: "الفورمولا 1 رياضة صعبة، لذا أحاول تقديم أفضل ما لديّ في الوقت الحالي، وأسعى لتسجيل النقاط في كل سباق أستطيع فيه فعل ذلك، لكنني لست صاحب القرار".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق استبعاد لاوسون من تصفيات الفورمولا 1 في المكسيك – إليكم السبب

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





فيرستابن يصفّي الأجواء مع لاوسون، لكنه يلتزم الصمت بشأن مقعد ريسينغ بولز في الفورمولا 1



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



10 دقيقة



فيرستابن يصفّي الأجواء مع لاوسون، لكنه يلتزم الصمت بشأن مقعد ريسينغ بولز في الفورمولا 1





استبعاد لاوسون من تصفيات الفورمولا 1 في المكسيك – إليكم السبب



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



34 دقيقة



استبعاد لاوسون من تصفيات الفورمولا 1 في المكسيك – إليكم السبب





حجار يدافع عن تصرفه في حظيرة جائزة المكسيك الكبرى بعد تحذير فيا: "لسنا في برنامج تلفزيون الواقع"



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



1 س



حجار يدافع عن تصرفه في حظيرة جائزة المكسيك الكبرى بعد تحذير فيا: "لسنا في برنامج تلفزيون الواقع"





أوكون يصدر بيانًا بعد استبعاده من تشكيلة هاس وينفي شائعات حدوث اشتباك جسدي



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة المكسيك الكبرى



2 س



أوكون يصدر بيانًا بعد استبعاده من تشكيلة هاس وينفي شائعات حدوث اشتباك جسدي

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل، براعة استراتيجية استثنائية: كيف وضع أنتونيللي نفسه على أعتاب لقب تاريخي في جائزة الولايات المتحدة الكبرى؟





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك