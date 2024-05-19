فيرستابن يصدّ هجمات نوريس ليحرز الفوز في إيمولا

رغم أن السباق في إيمولا كان نظيفاً للغاية، ولم يشهد دخول أية سيارة أمان بعكس جميع الإحصائيات السابقة، لكن الإثارة كانت حاضرة في اللفات الأخيرة مع معركة جميلة بين فيرستابن ونوريس.

حاولت فيراري اتباع استراتيجية مختلفة بعض الشيء في وقفات الصيانة، ورغم سعي شارل لوكلير لاقتناص المركز الثاني لكنه لم ينجح ليكتفي بآخر مراكز منصة التتويج.

أوسكار بياستري وضع سيارته مكلارين بالمركز الرابع أمام كارلوس ساينز سائق فيراري الذي أكمل المراكز الخمسة الأولى.

مجريات السباق

انطلاقة نظيفة دون حوادث

بدأ سائقو المقدمة على إطارات ميديوم، بينما انطلق سيرجيو بيريز سائق ريد بُل من المركز 11 على هارد، أما فرناندو ألونسو الذي انطلق من خط الحظائر، فقد بدأ سباقه على سوفت ثم دخل مبكراً جداً للانتقال إلى هارد بعد فشل محاولته تلك.

وحافظ الأغلبية على مراكزهم مع ماكس فيرستابن في المقدمة أمام لاندو نوريس (مكلارين) ومن ثم سائقي فيراري: شارل لوكلير وكارلوس ساينز، بينما كان أوسكار بياستري زميل نوريس خامساً (بعد عقوبة 3 مراكز بسبب إعاقة كيفن ماغنوسن في التصفيات).

في المركزين السادس والسابع جاء ثنائي مرسيدس: جورج راسل ولويس هاميلتون الذي تقدم مركزاً، أمام نيكو هلكنبرغ سائق هاس، بينما تراجع يوكي تسونودا سائق آربي حتى المركز التاسع أمام بيريز الذي كسب مركزاً واحداً، وتراجع كذلك دانيال ريكاردو على متن آربي حتى المركز 11.

خلال اللفات العشر الأولى تمكن فيرستابن من توسيع الفارق أمام نوريس ليصل إلى ثانيتين ونصف تقريباً.

أما زميله بياستري فكان قريباً جداً خلف ساينز بفارق يقارب نصف ثانية فقط.

في اللفة العاشرة شوهدت سيارة ويليامز التي يقودها أليكسندر ألبون تسير ببطء نحو منصة الصيانة، حيث اشتكى من عدم تثبيت الإطار بالشكل الصحيح، ليتلقى عقوبة 10 ثوانٍ بسبب التسريح غير الآمن، ومن ثم انسحب في اللفات الأخيرة من السباق.

وقفات الصيانة وتأخير دخول سيارتي فيراري

دخل تسونودا منصة الصيانة مبكراً (بهدف القيام بـ ’أندركت’) في اللفة 14 للانتقال إلى هارد، وتلاه هلكنبرغ بعد لفة، لكنه خرج خلف تسونودا.

وفي المقدمة كان فيرستابن يواصل الضغط مضاعفاً الفارق حتى 5 ثوانٍ تقريباً بعد مرور 15 لفة.

أول الداخلين من سائقي المقدمة كان راسل صاحب المركز السادس الذي انتقل إلى هارد في اللفة 22، بينما تلاه نوريس بعد لفة لكنه خرج خلف بيريز قبل أن يتجاوزه في اللفة 24.

ومن ثم جاء دور بياستري للانتقال إلى هارد، حيث خرج خلف بيريز وسترول ليتجاوز سترول ويصبح خلف المكسيكي.

فيرستابن متصدر السباق، دخل في اللفة 25 بعد توسيع فارق صدارته بشكل مريح للغاية، بينما بقي سائقا فيراري كآخر الداخلين لمنصة الصيانة: لوكلير خرج بين بيريز وبياستري في اللفة 26، ومن ثم قاما بتجاوز بيريز بعد فترة وجيزة.

ساينز دخل في اللفة 28 وتلاه هاميلتون، حيث خرج سائق فيراري خلف بيريز، وهاميلتون خلف زميله راسل.

وبذلك، بعد انتهاء وقفات الصيانة لمراكز المقدمة بات الترتيب كالتالي:

فيرستابن أولاً أمام نوريس بفارق 6 ثوانٍ، ومن ثم لوكلير ثالثاً أمام بياستري الذي نجحت استراتيجيته وكسب مركزاً أمام ساينز ومن ثم راسل الذي تجاوز بيريز (الذي لم يكن قد توقف بعد) ومن ثم هاميلتون ثامناً.

بيريز دخل متأخراً بطبيعة الحال، في اللفة 38 من المركز السابع، منتقلاً إلى ميديوم حيث خرج بالمركز 11 خلف ريكاردو ومن ثم بدأ يشق طريقه للأمام حيث وصل للمركز الثامن خلف هاميلتون في اللفة 43.

معركة المركز الأول

ضغط لوكلير بعد وقفات الصيانة ليقترب من نوريس صاحب المركز الثاني، ويكسر حاجز "دي آر أس" خلف سائق مكلارين في اللفة 43، حيث سُمع فريق فيراري وهو يقول له أنه أسرع سائق على الحلبة، لكنه اقترف خطأ وخسر بعض الوقت ليصبح الفارق ثانيتين.

راسل دخل منصة الصيانة قبل 10 لفات فقط للانتقال إلى إطارات ميديوم وذلك لأن الفارق المريح أمام بيريز منح مرسيدس هذه الفرصة، حيث عاد البريطاني الشاب خلف زميله هاميلتون بالمركز السابع وسجل أسرع لفة في السباق.

بينما سُمع فريق ريد بُل وهو يطلب من فيرستابن الانتباه وعدم الخروج عن حدود المسار كي لا يتعرض لعقوبة، خاصة وأن الفارق بينه وبين نوريس خلفه انخفض لأقل من 4 ثوانٍ.

وبالفعل بدأ نوريس يضغط بشكل كبير للغاية ويخفض الفارق بشكل واضح في اللفة 55 إلى 2.3 ثانية.

بعد لفتين، بات الفارق 1.6 ثانية بين نوريس وفيرستابن، حيث كان سائق مكلارين يسعى لكسر حاجز "دي آر أس" واغتنام أية فرصة ولو ضئيلة لاقتناص المركز الأول.

وقد بات قريباً جداً من ذلك في اللفة ما قبل الأخيرة، واستمرت معركة الكرّ والفرّ هذه بين الاثنين حتى اللفة الأخيرة، حيث انخفض الفارق لأقل من ثانية بالفعل في اللفة الختامية.

لكن جهود نوريس لم تفلح، حيث عبر فيرستابن خط النهاية أولاً أمامه، بينما وضع لوكلير سيارته فيراري بالمركز الثالث.

بياستري أنهى رابعاً أمام ساينز وثنائي مرسيدس: هاميلتون وراسل ومن ثم بيريز بالمركز الثامن.

بينما أكمل لانس سترول ويوكي تسونودا ترتيب المراكز العشرة الأولى.

السباق